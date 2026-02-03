6 nguyên nhân âm thầm gây suy thận, phá hủy chức năng thận của bạn

Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm, khiến cơ quan này không còn khả năng lọc máu, đào thải chất độc và duy trì cân bằng nước – điện giải cho cơ thể. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng.

Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến thận bị tổn thương và mất dần chức năng, dẫn đến suy thận nếu không được điều trị kịp thời.

Ảnh minh họa.

7 nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thân

Viêm bể thận

Viêm bể thận, hay còn gọi là nhiễm trùng thận, thường xảy ra khi vi khuẩn từ đường tiết niệu dưới (đặc biệt là nhiễm trùng bàng quang) lan ngược lên thận nhưng không được điều trị triệt để. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau lưng, đau vùng hông, tiểu buốt, tiểu rắt. Nếu viêm bể thận tái phát nhiều lần hoặc điều trị muộn, mô thận có thể bị tổn thương vĩnh viễn, làm tăng nguy cơ suy thận.

Viêm cầu thận

Viêm cầu thận xảy ra khi hệ miễn dịch hoạt động bất thường, tấn công các cầu thận – đơn vị lọc máu quan trọng của thận. Hậu quả là khả năng lọc chất thải bị suy giảm, khiến protein và máu xuất hiện trong nước tiểu. Viêm cầu thận kéo dài có thể làm tổn thương cấu trúc thận, dẫn đến suy thận mạn tính nếu không được kiểm soát tốt.

Sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi các chất khoáng trong nước tiểu lắng đọng lâu ngày và kết tinh thành sỏi. Những viên sỏi này có thể gây tắc nghẽn dòng chảy của nước tiểu, làm tăng áp lực trong thận và gây đau dữ dội khi đi tiểu. Nếu sỏi thận không được điều trị kịp thời, tình trạng tắc nghẽn kéo dài sẽ làm tổn thương mô thận, từ đó làm tăng nguy cơ suy thận.

Ảnh minh họa.

Hội chứng thận hư

Hội chứng thận hư xảy ra khi màng lọc của thận bị tổn thương, khiến một lượng lớn protein bị thất thoát qua nước tiểu. Người bệnh thường có biểu hiện phù chân, phù mặt, tăng cân nhanh do ứ nước. Nếu không được điều trị đúng cách, hội chứng thận hư có thể tiến triển nặng, gây suy giảm chức năng thận và dẫn đến suy thận.

Bệnh thận đa nang

Bệnh thận đa nang là một bệnh lý di truyền, đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhiều nang chứa dịch ở cả hai thận. Theo thời gian, các nang này phát triển lớn dần, chèn ép mô thận lành và làm suy giảm chức năng thận. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến suy thận mạn tính ở người trưởng thành.

Suy thận cấp tính

Suy thận cấp tính có thể xảy ra đột ngột khi cơ thể bị mất nước nặng, sốc, nhiễm trùng nặng, tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc do sử dụng thuốc gây độc cho thận. Điểm đặc biệt của suy thận cấp là nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể phục hồi gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu xử trí chậm trễ, suy thận cấp có thể tiến triển thành suy thận mạn.

Suy thận mạn tính

Suy thận mạn tính là giai đoạn cuối của nhiều bệnh lý thận kéo dài, trong đó nguyên nhân hàng đầu là đái tháo đường và tăng huyết áp. Hai bệnh này làm tổn thương mạch máu thận theo thời gian, khiến chức năng lọc máu suy giảm không hồi phục. Khi đã bước vào giai đoạn suy thận mạn, người bệnh thường phải điều trị lâu dài, thậm chí cần lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Cách chủ động phòng ngừa suy thận từ sớm

Không có cách nào để phòng ngừa hoàn toàn bệnh suy thận, mọi người chỉ có thể áp dụng các phương pháp duy trì lối sống lành mạnh để giảm các yếu tố nguy cơ bằng cách:

Ảnh minh họa.

- Uống đủ nước.

- Nếu có các bệnh lý nền, bệnh lý đồng mắc thì cần kiểm soát tốt: huyết áp, đường huyết…

- Thường xuyên tập thể dục.

- Có chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường chất xơ, rau xanh, hoa quả… vào chế độ ăn hàng ngày. Đồng thời hạn chế các đồ ăn chứa nhiều chất béo, đồ ăn chế biến sẵn, đồ nhiều muối.

- Kiểm soát lượng protein và kali nạp vào cơ thể.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ, không chủ quan với những bất thường của cơ thể.

- Tránh xa căng thẳng, stress trong cuộc sống, cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

- Nếu có bất thường về sức khỏe người bệnh cần thăm khám tại các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên môn đưa ra phương án điều trị.