4 'siêu thực phẩm' giúp bảo vệ tim, sưởi ấm cơ thể sau đợt rét đậm

Thứ ba, 08:36 03/02/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Những ngày này, bước chân ra đường chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy cái lạnh ngấm vào da thịt. Lúc này, ăn uống không chỉ là để no, mà còn phải là "ăn sao cho khéo" – ăn đúng giúp người ấm áp, khí huyết lưu thông.

Theo quan niệm dưỡng sinh, sau tiết Đại Hàn là lúc thử thách sự chịu đựng của cơ thể bắt đầu thực sự gay gắt. Ăn sai lại vô tình tạo gánh nặng cho lục phủ ngũ tạng. Vì sao thời điểm này nên hạn chế hồng, cam và đâu là 4 "siêu thực phẩm" giúp bảo vệ trái tim, sưởi ấm cơ thể? Hãy cùng khám phá ngay.

Vì sao sau tiết Đại Hàn nên hạn chế ăn hồng và cam?

Dù là những trái cây giàu vitamin, nhưng hồng và cam lại không phải là lựa chọn tối ưu trong những ngày đại hàn.

Quả hồng: Có tính hàn (lạnh). Với những người tỳ vị hư hàn, ăn hồng khi trời lạnh dễ gây đau bụng, khó tiêu. Đặc biệt, chất tanin trong hồng khi gặp axit dạ dày lúc đói dễ tạo thành sỏi bã thức ăn. Khi cơ thể đang cần nhiều năng lượng để giữ ấm, việc bắt dạ dày phải làm việc quá tải với một thực phẩm tính lạnh là điều không nên.

4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch nhất định phải ăn sau đợt rét đậm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ


Quả cam: Tuy giàu Vitamin C nhưng cũng thuộc nhóm trái cây có tính lương (mát). Nếu bạn là người hay bị lạnh tay chân, việc ăn cam ngay khi vừa đi ngoài trời lạnh về giống như "dội nước lạnh vào lò than đang cháy" – cơ thể sẽ phải tiêu tốn thêm rất nhiều năng lượng để cân bằng lại nhiệt độ.

Lời khuyên: Bạn vẫn có thể ăn nhưng nên dùng lượng vừa phải, tránh ăn lúc đói và tốt nhất là ăn khi cơ thể đã ấm lên sau khi ở trong phòng kín.

4 loại thực phẩm giúp bảo vệ tim, giữ ấm người

Hãy ưu tiên đưa 4 nhóm thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày:

1. Các loại ngũ cốc sẫm màu: Gạo lứt đen, gạo nếp cẩm, đậu đen

Nhóm thực phẩm này giàu anthocyanin và Vitamin E, giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Trong thời tiết lạnh, mạch máu dễ bị co lại khiến huyết áp dao động, các loại hạt này giống như lớp "áo lót giữ nhiệt" bảo vệ hệ thống huyết quản. Một bát cháo gạo lứt nóng hổi cùng vài quả táo đỏ vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng.

4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch nhất định phải ăn sau đợt rét đậm - Ảnh 2.

Đậu đen và các hạt ngũ cốc sẫm màu giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Ảnh minh họa


2. Các loại rau củ ăn rễ: Hoài sơn (củ mài), khoai môn, khoai lang

Được mệnh danh là "nhân sâm của lòng đất", các loại củ này hấp thụ tinh hoa của đất trời suốt cả năm, đặc biệt tốt cho tỳ vị. Chúng giàu chất xơ và khoáng chất, giúp bổ khí, kiện tỳ. Khi tỳ vị khỏe, khí huyết dồi dào, gánh nặng cho tim mạch cũng sẽ được giảm bớt.

4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch nhất định phải ăn sau đợt rét đậm - Ảnh 3.

Khoai lang và các loại rau củ ăn rễ giàu chất xơ và khoáng chất. Ảnh minh họa


3. Các loại hạt có tính ấm: Hạt óc chó, hạnh nhân

Đây là "kho báu năng lượng" của mùa đông. Óc chó giàu Omega-3, hạnh nhân giàu Vitamin E và Magie – những dưỡng chất vàng cho sức khỏe tim mạch. Mỗi ngày chỉ cần nhấm nháp một nắm nhỏ (khoảng 20-30g) là đủ để bảo vệ mạch máu và cung cấp chất béo tốt cho cơ thể.

4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch nhất định phải ăn sau đợt rét đậm - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

4. Protein chất lượng cao: Cá biển sâu, các sản phẩm từ đậu

Cá hồi, cá tuyết giàu EPA và DHA – những "người quét rác" cho mạch máu. Trong khi đó, đậu phụ và sữa đậu nành là nguồn protein thực vật tuyệt vời, chứa isoflavone giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một bát canh đậu phụ nóng hổi hay cá hấp sẽ giúp bạn ấm bụng và đủ chất.

4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch nhất định phải ăn sau đợt rét đậm - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

3 quy tắc cần lưu ý

Ăn đồ nóng: Hạn chế tối đa đồ ăn lạnh, nước đá. Thức ăn nên được dùng ngay khi còn ấm để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể.

Nhai kỹ nuốt chậm: Trong tiết trời lạnh, hệ tiêu hóa cần được "đối xử dịu dàng". Nhai chậm giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Phối hợp đa dạng: Đừng chỉ tập trung ăn một món duy nhất. Sự đa dạng trong thực đơn mới mang lại sự hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện nhất.

Điều chỉnh chế độ ăn uống sau tiết Đại Hàn thực chất là một cuộc đối thoại dịu dàng với cơ thể. Việc hạn chế hồng, cam hay tăng cường ngũ cốc, rau củ rễ không phải là phủ nhận giá trị của thực phẩm, mà là cách chúng ta thuận theo mùa, dành cho trái tim và tỳ vị sự chăm sóc tận tình nhất.

