Vinhomes Green City – Hạt nhân của trung tâm đô thị - kinh tế mới Tây Bắc TP.HCM
Tây Bắc TP.HCM đang "thay da đổi thịt từng ngày" trở thành cực phát triển mới của đầu tàu kinh tế cả nước nhờ quy hoạch, hạ tầng hiện đại. Tại đây, Vinhomes Green City nắm giữ vị trí hạt nhân khi kiến tạo chuẩn mực sống mới cùng bộ sưu tập tiện ích Vingroup, lần đầu xuất hiện tại khu vực.
Khi quy hoạch, hạ tầng vẽ lại bản đồ khu vực
Sau một thời gian dài ngủ yên, khu vực Tây Bắc TP.HCM đã được đánh thức. Cột mốc đầu tiên chính là quy hoạch sáp nhập Long An và Tây Ninh. Tây Ninh mới có quy mô dân số hơn 3,2 triệu người, diện tích tự nhiên hơn 8.500km². Trải dài từ biên giới Tây Nam giáp Campuchia đến cửa ngõ ĐBSCL, địa phương sở hữu vị trí huyết mạch, kết nối đầu tàu kinh tế cả nước với vùng Tây Nam Bộ và nước bạn Campuchia qua hệ thống giao thông đồng bộ.
Có thể kể tới, tuyến đường tỉnh DT.823D dài 14,27km, 6 làn xe, đã chính thức đi vào khai thác từ tháng 4/2025, tạo trục kết nối liền mạch từ ranh giới TP.HCM - Long An (cũ) đến vòng xoay Đức Hòa, Tây Ninh hiện nay. Vành đai 3 dài 76km, dự kiến hoàn thành toàn tuyến đầu năm 2026, kết nối trực tiếp với các trục cao tốc huyết mạch như TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành, thuận tiện tới trung tâm.
"Siêu vành đai" 4 dài 207km đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028. Khi đi vào vận hành, vành đai chiến lược này sẽ rút ngắn 30-40% thời gian kết nối từ Tây Ninh đến TP.HCM và các đô thị vệ tinh, tạo hành lang vận tải qua Bến Lức - ĐT830.
Mới đây nhất, để gia tăng kết nối với Tây Ninh, TP.HCM đã quyết định đầu tư 28.000 tỷ đồng xây dựng đường trục Đông - Tây (Võ Văn Kiệt) và đường mới Tây Bắc (từ Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh).
Cùng lúc, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Đức Hòa – Mỹ An, Quốc lộ 22 và hàng loạt trục giao thông chiến lược khác đang được nâng cấp đồng bộ.
Mỗi tuyến đường được hoàn thiện giống như một mạch máu mới được khơi thông, đưa Tây Bắc TP.HCM chuyển mình từ "vùng biên" khiêm tốn thành cửa ngõ liên vùng năng động, giữ vị trí chiến lược của toàn khu vực phía Nam.
Chuẩn sống Vinhomes lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TP.HCM
Trong bối cảnh Tây Bắc TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, sự xuất hiện của Vinhomes Green City chính là lời hồi đáp trọn vẹn cho bức tranh phát triển đô thị. Đặc biệt, khi đây chính là dự án đầu tiên của Vinhomes mang theo cả hệ sinh thái "all-in-one" của Vingroup, cùng với thiết kế quy hoạch chuẩn "xanh" hiếm có.
Trên quỹ đất rộng 197,2 ha, dự án dành 40ha cho cây xanh và mặt nước. Điểm nhấn độc đáo còn nằm ở hệ thống 12 công viên đa chủ đề, quy mô lớn bậc nhất khu vực, mang đến trải nghiệm đa dạng cho mọi lứa tuổi. 7 hồ cảnh quan đóng vai trò điều hòa khí hậu, tạo không gian sống chan hòa sinh khí - nơi con người có thể tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên ngay trong nhịp đô thị hiện đại.
Song song với đó, hệ sinh thái Vingroup hiện diện sống động như một bảo chứng cho chất lượng sống đạt chuẩn mực quốc tế. Ngay nội khu, 4 trường Vinschool có đủ các cấp học, giúp ươm mầm tương lai các cư dân nhí. Trung tâm thương mại Vincom 4ha, 2 phố thương mại Trung Hoa – Nhật Bản đậm văn hóa Á đông, tạo nên hành trình mua sắm, vui chơi giàu cảm xúc. 122 tổ hợp tiện ích thể thao và giải trí thúc đẩy lối sống lành mạnh, góp phần hình thành cộng đồng văn minh.
Năm khu của dự án là năm cá tính, năm sắc thái riêng, cùng hội tụ để tạo nên nhịp sống đa tầng. The Liberty và The Swan Lake giữ vai trò trái tim của đại đô thị, sôi động và giàu năng lượng, nơi cư dân dễ dàng kết nối với những tiện ích hiện đại. The Island lại mang một dấu ấn hoàn toàn khác biệt: riêng tư và an yên. Những căn biệt thự đảo tại đây được bao bọc bởi mặt nước, cây xanh, là không gian sống "dưỡng lành" quý giá. Trong khi đó, The Forest và The Sunrise lại mang tới hơi thở cân bằng, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc sang trọng, không gian xanh và những dãy nhà phố thương mại rộn ràng.
Khi Tây Bắc đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm đô thị - kinh tế mới, một cực tăng trưởng năng động của TP.HCM, Vinhomes Green City không chỉ đón đầu xu thế mà còn định hình vai trò "hạt nhân dẫn dắt" cho toàn khu vực. Sự cộng hưởng giữa quy hoạch bài bản, hạ tầng bứt phá và mô hình đô thị chuẩn quốc tế đang tạo nên một chuẩn sống mới, nơi chất lượng an cư đi cùng giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.
