Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểm

Thứ ba, 14:00 30/12/2025 | Sống khỏe
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt gần 1 tháng, người đàn ông này đi khám thì phát hiện mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng cùng lúc.

Phát hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm từ dấu hiệu tiểu bất thường

Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt bất thường, anh A. (41 tuổi, ở Hà Nội) đến Medlatec khám. Tại đây, anh được bác sĩ chỉ định xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu và làm các cận lâm sàng cần thiết. 

Từ kết quả thăm khám, bệnh nhân có chẩn đoán: Viêm niệu đạo do Chlamydia - Tăng huyết áp - HoHL - HoC nhẹ - Ngoại tâm thu thất - Rối loạn lipid máu - Tăng acid uric.

Bệnh nhân cho biết, bản thân có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, tăng acid uric điều trị từng đợt, viêm tiết niệu tái phát nhiều lần và có thói quen uống nhiều rượu bia.

Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tiểu bất thường - Dấu hiệu hay gặp, chớ "coi thường"

Trong quá trình thăm khám, BSCKI. Hoàng Minh Toại - Chuyên khoa Nội - Hồi sức cấp cứu của bệnh viện nhấn mạnh: "Chỉ một dấu hiệu bất thường đường tiểu như tiểu buốt, tiểu rắt, đặc biệt ở những trường hợp có sẵn các bệnh lý thì đây chính là 'tín hiệu đỏ' của nhiều bệnh lý tiềm ẩn khác. Nếu bệnh nhân chủ quan, không kiểm tra sớm, những bệnh lý này sẽ diễn tiến âm thầm và gây ra biến chứng nguy hiểm".

Trường hợp của bệnh nhân minh chứng rằng: Từ một triệu chứng nhỏ có thể dẫn đến phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lý ở tim mạch, gan mật, chuyển hóa và tiết niệu. Nếu trì hoãn khám hoặc tự điều trị có thể làm bệnh tiến triển nặng, gây biến chứng như suy thận, biến chứng tim mạch hoặc có thể là vô sinh.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu người dân xuất hiện một trong các dấu hiệu bất thường như: tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng thắt lưng, dịch đục niệu đạo… hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời. 

Đồng thời, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng/lần giúp phát hiện sớm bệnh lý chuyển hóa, tim mạch, tiết niệu, bệnh lây truyền qua đường tình dục… từ đó điều trị hiệu quả và phòng biến chứng.

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

GĐXH - Các dấu hiệu sớm của suy thận như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm... thường xuất hiện rải rác và không liên tục nên người bệnh thường bỏ qua.

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

5 loại 'thực phẩm tốt cho sức khỏe' này có thể làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ

5 loại 'thực phẩm tốt cho sức khỏe' này có thể làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ

Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên

Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy

Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy

Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trong

Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trong

Sống khỏe - 9 giờ trước

Khi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.

Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân

Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.

Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball

Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát

Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.

Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?

Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?

Sống khỏe - 16 giờ trước

Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.

Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toàn

Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toàn

Sống khỏe - 1 ngày trước

Cần tây được xem là loại rau giàu chất xơ và vitamin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các dấu hiệu sớm của suy thận như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm... thường xuất hiện rải rác và không liên tục nên người bệnh thường bỏ qua.

Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên

Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên

Sống khỏe

GĐXH - Rau khoai lang chứa nhiều hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm stress oxy hóa và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất

Bệnh thường gặp
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn

6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn

Sống khỏe
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt

3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt

Sống khỏe
Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Bệnh thường gặp

