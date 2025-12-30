Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểm

Phát hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm từ dấu hiệu tiểu bất thường

Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt bất thường, anh A. (41 tuổi, ở Hà Nội) đến Medlatec khám. Tại đây, anh được bác sĩ chỉ định xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu và làm các cận lâm sàng cần thiết.

Từ kết quả thăm khám, bệnh nhân có chẩn đoán: Viêm niệu đạo do Chlamydia - Tăng huyết áp - HoHL - HoC nhẹ - Ngoại tâm thu thất - Rối loạn lipid máu - Tăng acid uric.

Bệnh nhân cho biết, bản thân có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, tăng acid uric điều trị từng đợt, viêm tiết niệu tái phát nhiều lần và có thói quen uống nhiều rượu bia.

Ảnh minh họa.

Tiểu bất thường - Dấu hiệu hay gặp, chớ "coi thường"

Trong quá trình thăm khám, BSCKI. Hoàng Minh Toại - Chuyên khoa Nội - Hồi sức cấp cứu của bệnh viện nhấn mạnh: "Chỉ một dấu hiệu bất thường đường tiểu như tiểu buốt, tiểu rắt, đặc biệt ở những trường hợp có sẵn các bệnh lý thì đây chính là 'tín hiệu đỏ' của nhiều bệnh lý tiềm ẩn khác. Nếu bệnh nhân chủ quan, không kiểm tra sớm, những bệnh lý này sẽ diễn tiến âm thầm và gây ra biến chứng nguy hiểm".

Trường hợp của bệnh nhân minh chứng rằng: Từ một triệu chứng nhỏ có thể dẫn đến phát hiện cùng lúc nhiều bệnh lý ở tim mạch, gan mật, chuyển hóa và tiết niệu. Nếu trì hoãn khám hoặc tự điều trị có thể làm bệnh tiến triển nặng, gây biến chứng như suy thận, biến chứng tim mạch hoặc có thể là vô sinh.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu người dân xuất hiện một trong các dấu hiệu bất thường như: tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng thắt lưng, dịch đục niệu đạo… hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời.

Đồng thời, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng/lần giúp phát hiện sớm bệnh lý chuyển hóa, tim mạch, tiết niệu, bệnh lây truyền qua đường tình dục… từ đó điều trị hiệu quả và phòng biến chứng.