VNVC - Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ khỏi bệnh viêm phổi nặng

Thứ bảy, 15:01 25/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sáng 25/10, Hệ sinh thái y tế Tâm Anh và Trung tâm tiêm chủng VNVC triển khai tiêm kháng thể đơn dòng thế hệ mới phòng virus hợp bào hô hấp RSV, nguyên nhân gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Kháng thể đơn dòng thế hệ mới phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được triển khai tại 5 điểm tiêm của Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Trung Tâm Dinh dưỡng NutriHome trên cả nước. Nhiều gia đình đã đưa con đến Hệ thống BVĐK Tâm Anh trên toàn quốc để tiêm mũi đầu tiên.

VNVC - Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ khỏi bệnh viêm phổi nặng - Ảnh 1.

VNVC phối hợp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ra mắt và triển khai kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ảnh: Văn Nhân

Vợ chồng chị Hoàng Thị Tuyết Hoa (TP.HCM) đã đưa hai con gái sinh đôi 1 tuần tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (cơ sở phường Tân Hưng, TP.HCM) để được tiêm. Hai bé sinh non ở 33 tuần 6 ngày, được chăm sóc đặc biệt sau sinh do các cơ quan và hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, rất dễ mắc bệnh hô hấp, nhất là khi RSV đang vào mùa cao điểm.

"Bé lớn 3 tuổi cũng sinh cực non ở 25 tuần, từng nhiễm bệnh hô hấp vì trước đây chưa có kháng thể phòng RSV. Lần này, hai con nhỏ được tiêm ngay khi Việt Nam có kháng thể đơn dòng phòng RSV là điều vô cùng quý giá," chị Hoa chia sẻ.

VNVC - Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ khỏi bệnh viêm phổi nặng - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Tuyết Hoa đưa cặp song sinh đến BVĐK Tâm Anh (Cơ sở phường Tân Hưng, TP.HCM) tiêm kháng thể đơn dòng virus RSV sáng ngày 25/10. Ảnh: Văn Nhân

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab được tiêm một mũi duy nhất cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi, liều lượng 0,5 ml với trẻ dưới 5kg và 1 ml với trẻ từ 5kg trở lên. Trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV, có thể cần tiêm 2 mũi, mỗi mũi 1ml ở 2 vị trí khác nhau trong 1 ngày.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, nhận định: "Chủ động cung cấp trực tiếp miễn dịch cho trẻ bằng kháng thể đơn dòng ngay từ khi sinh ra là bước ngoặt lớn giúp giảm tỷ lệ nhập viện, tử vong và di chứng do RSV, tiết kiệm nguồn lực, chi phí chăm sóc của gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội".

VNVC - Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ khỏi bệnh viêm phổi nặng - Ảnh 3.

Những lô kháng thể đơn dòng Nirsevimab đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn GSP của VNVC được vận chuyển đến các cơ sở của Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Ảnh: Mộc Thảo

Kháng thể đơn dòng thế hệ mới Nirsevimab của Sanofi được sản xuất bằng công nghệ tái tổ hợp tiên tiến, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp cơ thể tạo miễn dịch ngay sau tiêm thay vì chờ thời gian khoảng 2-4 tuần để tự sinh kháng thể như vắc xin thông thường.

RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện và hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 70% trẻ đã nhiễm RSV trong năm đầu đời và trẻ có thể tái nhiễm RSV nhiều lần trong một năm. "Cứ 28 trẻ dưới 6 tháng tuổi tử vong sẽ có 1 trẻ tử vong do RSV. Trong mùa RSV, 80% trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới là do RSV", PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết.

Tại Việt Nam, RSV lưu hành quanh năm, lây lan mạnh qua đường hô hấp và cao gấp 4 lần cúm mùa. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi và có thể xuất hiện rất sớm ở trẻ sơ sinh, gây biến chứng nặng do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp, dễ tắc nghẽn, ứ đọng đàm nhớt. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng. Trẻ mắc bệnh do RSV rất khó điều trị, có nguy cơ thể bội nhiễm khiến bệnh nặng dẫn đến phải thở máy, điều trị tích cực, dễ tiến triển xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính về sau, tạo gánh nặng chi phí và áp lực tâm lý lớn cho gia đình.

Tính đến tháng 10/2025, kháng thể thế hệ mới này đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia, như: Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản, Úc…, và được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước phát triển.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm. Trẻ chỉ cần tiêm một liều duy nhất có thể giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, và duy trì hiệu quả bảo vệ liên tục trong 5-6 tháng tương đương trọn một mùa RSV. Kháng thể có thể được tiêm ngay sau sinh, phù hợp với mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền.

5 điểm triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV trong giai đoạn đầu:

1. BVĐK Tâm Anh TP.HCM (2B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM)

2. Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (Sunrise City, Central Tower, 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP.HCM)

3. BVĐK Tâm Anh Hà Nội (108 Phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Hà Nội)

4. Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội)

5. Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome (198 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM).

Minh Tâm (BV Tâm Anh)

