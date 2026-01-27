Khí thế thi đua lan tỏa từ Chương trình 'Ngày thanh niên cùng hành động'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 26/1, tại xã Sơn Tây, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” cấp tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân Ngày Thanh niên cùng hành động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như khởi công và bàn giao 2 nhà nhân ái; trao máy thở, máy lọc nước; hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên; tặng ti vi, máy tính và 220 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi, với tổng nguồn lực hơn 300 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn, tập trung phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo thanh thiếu nhi.

Hưởng ứng chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động, ngay trong ngày, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 35 triệu đồng, thu hút 70 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 4 lớp khai giảng đối tượng Đoàn cho hơn 500 thanh niên.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp như chương trình “Xuân biên cương - Xuân biên giới”, tổ chức gói hơn 1.500 bánh chưng xanh gây quỹ, huy động trên 140 triệu đồng, với sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên; các mô hình ve chai gây quỹ, rửa xe gây quỹ, thu hút hơn 180 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết, để đợt thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa bằng những phong trào, hoạt động thiết thực; đồng thời đẩy mạnh sinh hoạt chính trị với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 95 năm tự hào” gắn với tuyên truyền nghị quyết các cấp.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đề nghị tập trung triển khai phong trào “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới”, qua đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên thông qua các công trình, phần việc cụ thể; “khuyến khích đoàn viên, thanh niên đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng”.