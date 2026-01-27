Khí thế thi đua lan tỏa từ Chương trình 'Ngày thanh niên cùng hành động'
GĐXH - Chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức tạo khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chiều 26/1, tại xã Sơn Tây, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Sơn Tây cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” cấp tỉnh.
Tại chương trình, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như khởi công và bàn giao 2 nhà nhân ái; trao máy thở, máy lọc nước; hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên; tặng ti vi, máy tính và 220 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi, với tổng nguồn lực hơn 300 triệu đồng.
Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn, tập trung phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo thanh thiếu nhi.
Hưởng ứng chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động, ngay trong ngày, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 35 triệu đồng, thu hút 70 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 4 lớp khai giảng đối tượng Đoàn cho hơn 500 thanh niên.
Nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp như chương trình “Xuân biên cương - Xuân biên giới”, tổ chức gói hơn 1.500 bánh chưng xanh gây quỹ, huy động trên 140 triệu đồng, với sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên; các mô hình ve chai gây quỹ, rửa xe gây quỹ, thu hút hơn 180 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết, để đợt thi đua đạt hiệu quả cao, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa bằng những phong trào, hoạt động thiết thực; đồng thời đẩy mạnh sinh hoạt chính trị với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 95 năm tự hào” gắn với tuyên truyền nghị quyết các cấp.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đề nghị tập trung triển khai phong trào “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới”, qua đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên thông qua các công trình, phần việc cụ thể; “khuyến khích đoàn viên, thanh niên đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường đoàn kết, phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng”.
Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 7 phút trước
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêmPháp luật - 9 phút trước
GĐXH - Cơ quan công an có Quyết định khởi tố 9 đối tượng có hành vi dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm.
Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắnĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Vận quý nhân hanh thông giúp những con giáp này tháo gỡ khó khăn, mở ra nhiều cơ hội tích cực trong công việc, tài chính lẫn các mối quan hệ.
Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đườngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.
Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký hộ tịch có việc đăng ký kết hôn.
Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thúPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.
'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổiGiáo dục - 3 giờ trước
12 trường đại học công bố phương án quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026 với mức điểm và cách sử dụng khác nhau, phản ánh xu hướng linh hoạt hóa đầu vào.
“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tậtĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Tối 26/1, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ trẻ em đã tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất nhằm chia sẻ, lan tỏa yêu thương với trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt.
Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặtĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.