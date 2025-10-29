Vợ anh Tạ 'Mưa đỏ' lần đầu thử sức làm diễn viên cùng chồng trong MV 'Hẹn hò Phú Thọ'

Nghệ sĩ Phương Thảo vừa giới thiệu MV "Hẹn hò Phú Thọ" với ca khúc do chính cô sáng tác, thể hiện và trực tiếp lên ý tưởng, viết kịch bản, đạo diễn. Ca khúc được lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm của vùng đất trung du bên dòng sông Đà, ra đời trong thời điểm đặc biệt, khi Hòa Bình, Vĩnh Phúc sáp nhập vào Phú Thọ, mở ra một không gian phát triển mới giàu tiềm năng và bản sắc.

Phương Thảo chọn chất liệu ca trù để khắc họa hình ảnh một Phú Thọ mộc mạc, bình yên nhưng vẫn tràn đầy sức sống đổi mới. "Tôi viết Hẹn hò Phú Thọ trong những ngày quê hương có nhiều đổi thay. Trong không gian tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng trống hội, tiếng hát Xoan và nhìn đồi chè trong sương sớm. Cảm xúc ấy thôi thúc tôi lưu giữ bằng âm nhạc, để ai nghe cũng cảm nhận được niềm tự hào, tình yêu và sự biết ơn với đất Tổ", Phương Thảo chia sẻ.

Ca khúc Hẹn hò Phú Thọ mang màu sắc giao thoa giữa âm nhạc dân gian và hơi thở đương đại. Giai điệu mềm mại, ca từ giản dị kết hợp cùng phối khí hiện đại tạo nên không gian âm nhạc vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

MV gây chú ý khi có sự xuất hiện của diễn viên Phương Nam, người đảm nhận vai anh Tạ trong phim Mưa đỏ. Đặc biệt hơn, Yến Trịnh - vợ của Phương Nam - cũng góp mặt trong MV, đánh dấu lần đầu tiên hai vợ chồng cùng diễn xuất trong một sản phẩm âm nhạc. Cả hai kể lại câu chuyện tình nhẹ nhàng, gần gũi giữa khung cảnh hùng vĩ của vùng đất Tổ Phú Thọ.

MV được đầu tư công phu, đưa người xem đi qua những địa danh gắn liền với văn hóa, lịch sử của tỉnh Phú Thọ mới như đình Hùng Lô, đồi chè Long Cốc, nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Tây Thiên - Tam Đảo… Đặc biệt, hình ảnh Đền Hùng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, xuất hiện như điểm nhấn, kết nối mạch nguồn cội với hành trình phát triển hôm nay.

Mỗi khuôn hình trong MV như một lát cắt văn hóa, nơi thiên nhiên, con người và âm nhạc hòa quyện kể lại câu chuyện tình yêu quê hương bằng ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc.

Được biết, MV "Hẹn hò Phú Thọ" sẽ chính thức phát hành trên các nền tảng số vào tháng 11/2025.

Phương Thảo tên thật là Trần Thị Thùy, sinh ra tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ nhỏ cô đã yêu thích ca hát, tích cực tham gia hoạt động văn nghệ học đường. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học Đại học Văn hóa Hà Nội, theo đuổi đam mê nghệ thuật qua vai trò MC, ca sĩ, biên kịch, đạo diễn... Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật, cô đã sáng tác và thể hiện nhiều ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương như: Ấm tình trung du, Hát Môn tiếng vọng ngàn đời…



