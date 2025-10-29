Thân thế doanh nhân gốc Dubai là hôn thê của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
GĐXH - Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh hiện kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.
Đây là thông tin được đăng tải trên Ngoisao.net. Nguồn tin cho biết thêm, Justin Cohen - hôn phu của Tiên Nguyễn thuộc thế hệ 8X, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Chính nền tảng học thuật đa lĩnh vực, kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và truyền thông đã đặt nền móng cho sự nghiệp của Justin Cohen sau này.
Từ năm 2007, sau khi cùng bạn thân là doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số Sofresh Digital Creative (tên hiện tại là Wunderman Thompson Vietnam), Justin Cohen bắt đầu đến TP HCM, luân phiên đi về để làm việc ở cả Canada và Việt Nam.
Doanh nghiệp do Justin Cohen sáng lập từng được coi là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, là đối tác của các thương hiệu lớn. Hiện Justin Cohen giữ vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh, định hình tầm nhìn chiến lược đồng thời phụ trách các mảng sáng tạo, công nghệ và dữ liệu.
Song song với vai trò nhà lãnh đạo tại Việt Nam, Justin Cohen cũng được biết đến là một chiến lược gia marketing quốc tế. Anh được cổng thông tin chuyên ngành truyền thông - quảng cáo khu vực châu Á - Thái Bình Dương Campaign Asia vinh danh trong Top 40 Under 40 châu Á năm 2015 và nhiều lần giành các giải Vàng, Bạc, Đồng hạng mục Digital Agency of the Year từ năm 2012 - 2015.
Về Tiên Nguyễn, cô sinh năm 1997, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - mỹ nhân màn bạc những năm 90, nổi tiếng với phim Vị đắng tình yêu. Cô còn được biết đến là Fashionista, rich kid đình đám ở Việt Nam. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp.
Dù là người khá cởi mở trên mạng xã hội so với các anh chị em trong gia đình nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhưng thông tin về đám cưới và vị hôn phu của cô lại hoàn toàn kín tiếng. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn không cập nhật về một nửa của mình cho đến khi bộ chụp hình cưới của cô được công bố. Vì thế, việc cô sắp làm đám cưới với doanh nhân ngoại quốc gây bất ngờ lớn với công chúng.
Tương tự, doanh nhân Justin Cohen dù làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, quen biết với nhiều người nổi tiếng nhưng tin tức, hình ảnh về anh hoàn toàn được giấu kín. Anh được cho là giữ chế độ riêng tư trên mạng xã hội nên công chúng càng tò mò về gia thế, bản thân.
