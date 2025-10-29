Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến khán giả phát sốt với hình ảnh đón Halloween sớm. Biểu cảm của cô bé 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch hài hước.
Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.
'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.
Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' công khai hôn phu đẹp trai như tài tử, danh tính kín tiếng gây tò mòGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hot girl Tiên Nguyễn - con gái 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo chuẩn bị kết hôn và có bộ ảnh cưới lãng mạn với vị hôn phu Justin Cohen.
'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.
BTV Đan Lê chia sẻ về hành trình buông bỏ những kỳ vọng đặt lên conGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Những quan điểm của BTV Đan Lê về cách đặt xuống kỳ vọng trong quá trình nuôi dạy con nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.
'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.
HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương biểu diễn cùng ca sĩ giành 17 giải Grammy tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ngôi sao đình đám Alicia Keys và các nghệ sĩ Việt nổi tiếng như HIEUTHUHAI, Văn Mai Hương sẽ góp mặt trong “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.
BTV tốt nghiệp xuất sắc đỗ VTV, gây chú ý ở chung kết Olympia là ai?Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
BTV Thu Uyên gây chú ý khi đặt câu hỏi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cô được khen giọng Anh như người bản xứ nhờ luyện tập đều đặn mỗi ngày.
Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đờiGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...
Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'Giải trí
GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.