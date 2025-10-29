Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.