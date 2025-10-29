Mới nhất
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

Thứ tư, 14:00 29/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến khán giả phát sốt với hình ảnh đón Halloween sớm. Biểu cảm của cô bé 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch hài hước.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 1.Con trai Khánh Thi trong một giải đấu giành 8 huy chương vàng, chiều cao vượt trội

GĐXH - Con trai Khánh Thi - bé Kubi lại khiến khán giả phải bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 2.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển với tạo hình Halloween dễ thương. Hình ảnh này ngay lập tức gây chú ý với khán giả.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 3.

Khánh Thi còn dí dỏm khoe: "Nghĩ mãi không ra vì sao quả bí nó mọc ở trên đầu được. Chơi halloween mà hổng có sợ. Thấy mắc cười quá, Lisa pánh pao ơi". Hình ảnh này của Lisa nhận được nhiều tương tác từ khán giả, cô bé được khen như ngôi sao nhí.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 4.

Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 5.

Theo Khánh Thi tiết lộ khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 6.

Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 7.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 8.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự lo làm việc mình yêu thích nhất. Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 9.

Đặc biệt, Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập. Mới đây, cô bé còn cùng gia đình đi cổ vũ anh trai Kubi thi đấu ở giải nhảy chuyên nghiệp ở Hà Nội.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm - Ảnh 10.Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

GĐXH - Khánh Thi và Chí Anh là cặp đôi nổi tiếng trong làng dance sport Việt. Họ không chỉ là đồng đội mà từng còn là tình nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã có gia đình riêng và là bạn bè thân thiết của nhau.

Đỗ Quyên
