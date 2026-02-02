Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót
GĐXH - Trong một video gần đây trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê đã chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi sắm giày cao gót cho con gái.
Tuy nhiên, cô bé có vẻ không hài lòng với "món quà" của ba, tạo nên những biểu cảm hài hước khó quên: "Mới mua đôi giầy cao gót cho Harley mà có vẻ em không thích cho lắm", Tuấn Khôi chia sẻ.
Theo đó, trong video có thể thấy Tuấn Khôi mua đôi giày cao gót màu đỏ mang đậm không khí Tết tặng con gái 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, biểu cảm ngơ ngác, thậm chí "khóc thét" của Harley khiến vợ chồng H'Hen Niê "dở khóc dở cười". Ông xã H'Hen Niê cũng phải thừa nhận "vừa cắt video vừa cười muốn đau cơ bụng"; còn nàng hậu cũng không giấu tiếng cười khi theo dõi biểu cảm của con gái.
Ngay dưới bài đăng, nhiều fan để lại bình luận: "Mặt con bé ngơ ngác luôn á ba Khôi"; "Màu đỏ lòe loẹt con gái không thích nhé bố mẹ ơi"; "Mới 5 tháng tuổi mà bắt em thi hoa hậu. Hoa hậu bé chưa quen đi"; "Cười xỉu với ba Khôi";...
Nhà Hen Niê hí hửng cho con làm quen với giày cao gót từ bé, nhưng cái kết dường như công chúa nhỏ không ưng món quà.
H'Hen Niê chia sẻ biểu cảm "bất hợp tác" của con gái khiến fan bật cười.
Con gái 5 tháng tuổi của H'Hen Niê khi "bị" bố mẹ cho đi giày cao gót. Video: Tuấn Khôi
Từ khi kết hôn với H'Hen Niê và đón con gái đầu lòng, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi không ngần ngại chia sẻ mọi khoảnh khắc đáng yêu của con trên trang cá nhân. "Buổi tối, đa số là mình ngủ sau hai mẹ con. Mỗi lần bước vào phòng, thấy cục bé xíu xiu nằm ngủ bên cạnh là một "cục" em bé bự hơn… Tự nhiên mỉm cười, rồi nhìn ngắm, sau đó mình sẽ nắm tay em bé xíu đi ngủ. Buổi sáng cũng vậy, cái cục em bé xíu này chỉ cần thức dậy là đôi mắt sáng bừng, nhìn ba, nhìn mẹ rồi cười toe toét, rồi ba mẹ cũng cười theo em tỉnh ngủ luôn. Buổi sáng của 2 vợ chồng bắt đầu bằng nụ cười và đi ngủ cũng bằng nụ cười của em", ông xã H'Hen Niê chia sẻ niềm hạnh phúc làm bố.
H'Hen Niê cũng không kém chồng, cô thừa nhận từ khi làm mẹ "kiếm một tấm hình selfie bản thân cũng không có, toàn thích chụp em bé thôi, bé làm gì cũng chụp, cũng quay. Rồi chụp màn hình các kiến thức liên quan đến bé, cái gì cũng liên quan đến bé hết".
Tuấn Khôi thường xuyên khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái.
H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái và đặt tên cho bé là Niê Nguyễn Mộc Đan. Kể từ đó, vợ chồng nàng hậu khá cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh cũng như những câu chuyện xoay quanh cuộc sống chăm con nhỏ.
Từ đầu tháng 12/2025, H'Hen Niê đã chính thức quay trở lại với công việc. Dù lịch trình bận rộn, người đẹp vẫn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Trong mỗi chuyến công tác, cô đều có chồng "tháp tùng" để hỗ trợ chăm sóc con. Không ít lần nàng hậu còn đưa con gái đi cùng trong nhiều chuyến công tác.
