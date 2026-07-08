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Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Thứ tư, 15:17 08/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng ngời nhân ngày sinh nhật, ở tuổi 40 cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng con và háo hức chờ đón thành viên mới.

Thúy Diễm - Ảnh 1.

Diễn viên Thúy Diễm vừa chào đón tuổi 40 bằng những hình ảnh xinh tươi, rạng ngời.

Thúy Diễm - Ảnh 2.

Mặc dù là những hình ảnh đã thực hiện trước đó, nhưng cho thấy nữ diễn viên đang rất háo hức bước sang tuổi mới và chào đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Thúy Diễm - Ảnh 3.

"Mang thai tròn 6 tháng, lên tròn 11 ký và chưa có dấu hiệu ngưng đâu. Dự kiến hiệp 2 này lên cỡ 30 ký", nữ diễn viên hài hước tiết lộ.

Trước đó, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bất ngờ thông báo đang mang thai em bé thứ hai đúng dịp kỷ niệm 10 năm "về chung một nhà".

Thúy Diễm - Ảnh 4.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành có những chuyến đi du lịch để mừng tin vui cũng như có thêm thời gian gắn kết bên nhau.

Thúy Diễm - Ảnh 5.

Nụ cười hạnh phúc của gia đình cặp đôi diễn viên khi con trai tròn 8 tuổi, gia đình sắp có thêm thành viên mới.

Thúy Diễm - Ảnh 6.

Thúy Diễm hạnh phúc mãn nguyện khi được chồng quan tâm, chiều chuộng, thường xuyên đưa đi chơi.

Thúy Diễm - Ảnh 7.

Nữ diễn viên luôn giữ được trạng thái thoải mái, vui tươi dù quá trình mang thai có nhiều thay đổi về ngoại hình do lên cân.

Thúy Diễm diện đồ bơi hai mảnh trong một chuyến du lịch, người đẹp lựa chọn trang phục đơn giản nhưng tôn lên vẻ ngoài khỏe khoắn, quyến rũ.

Thúy Diễm - Ảnh 8.

Thúy Diễm được nhiều khán giả nhận xét là vẫn giữ được sự tươi trẻ dù đang mang bầu.

Thúy Diễm - Ảnh 9.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm từng kết hợp với nhau trong nhiều bộ phim truyền hình như: Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ… Cặp đôi quen nhau từ năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2016.

 (Ảnh FB nhân vật)

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm - Ảnh 11.Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi vóc dáng gợi cảm, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37.

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm - Ảnh 12.Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý

GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở vẫn sở hữu những đường cong nóng bỏng, nhan sắc "lão hóa ngược".

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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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