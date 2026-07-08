Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

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GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Mới đây, nữ nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn có tính cách khác biệt, gai góc và được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của chị.