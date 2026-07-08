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Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong ngày đặc biệt của chồng

Thứ tư, 14:35 08/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà, chúc mừng sinh nhật chồng: "Chúc mừng sinh nhật của anh ấy! Một hành trình giữa bộn bề thăng trầm của cuộc sống, vẫn kề vai...".

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 1.

Mới đây trên trang cá nhân, bà Ngọc Hương – mẹ ruột Hồ Ngọc Hà - gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm chúc mừng sinh nhật chồng. 

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 2.

"Chúc mừng sinh nhật của anh ấy… Một hành trình giữa bộn bề thăng trầm của cuộc sống, vẫn kề vai... Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là còn có một người để cùng mỉm cười, cùng sẻ chia, cùng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Biết ơn nhân duyên. Biết ơn những tháng năm vẫn còn được gọi tên nhau bằng hai chữ: Đồng hành….”, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 3.
Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 4.
Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 5.

Trong loạt ảnh, bà Ngọc Hương xuất hiện rạng rỡ bên chồng trong mọi khoảnh khắc đời thường hay những chuyến du lịch suốt nhiều năm qua. Bên dưới bài đăng, Hồ Ngọc Hà cũng để lại lời chúc dí dỏm: "Chúc hai anh chị mãi vui khoẻ và tình nha! Chúc anh An luôn vững tay lái".

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 6.

Bố ruột của Hồ Ngọc Hà là ông Hồ Sỹ An. Ông mang hai dòng máu Việt - Pháp, có ngoại hình lãng tử, từng là một người lính. Ở tuổi U80, ông vẫn giữ được vóc dáng và thần sắc nhanh nhẹn. Còn bà Ngọc Hương ở tuổi U70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, phong thái nhẹ nhàng và tinh tế.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 7.
Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 8.

Sự gắn kết của bố mẹ ruột Hồ Ngọc Hà sau hơn 4 thập kỷ chung sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết bà Ngọc Hương theo đuổi bộ môn yoga và ông xã cũng tập luyện yoga dưới sự hướng dẫn của vợ sau 15 năm kiên trì thuyết phục.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 9.

 Sau 45 năm hôn nhân, bà Ngọc Hương bộc bạch rằng sự bình thản và nụ cười hạnh phúc là điều quý giá nhất mà cả hai cùng nhau gìn giữ qua mọi thăng trầm.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Hạnh phúc bên chồng trong ngày đặc biệt - Ảnh 10.

Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, ông bà còn là điểm tựa vững chắc giúp Hồ Ngọc Hà yên tâm phát triển sự nghiệp. Trong những giai đoạn lịch trình bận rộn, ông bà trực tiếp hỗ trợ chăm sóc các cháu Subeo, Lisa và Leon.

 

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