Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong ngày đặc biệt của chồng
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà, chúc mừng sinh nhật chồng: "Chúc mừng sinh nhật của anh ấy! Một hành trình giữa bộn bề thăng trầm của cuộc sống, vẫn kề vai...".
Trong loạt ảnh, bà Ngọc Hương xuất hiện rạng rỡ bên chồng trong mọi khoảnh khắc đời thường hay những chuyến du lịch suốt nhiều năm qua. Bên dưới bài đăng, Hồ Ngọc Hà cũng để lại lời chúc dí dỏm: "Chúc hai anh chị mãi vui khoẻ và tình nha! Chúc anh An luôn vững tay lái".
Sự gắn kết của bố mẹ ruột Hồ Ngọc Hà sau hơn 4 thập kỷ chung sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết bà Ngọc Hương theo đuổi bộ môn yoga và ông xã cũng tập luyện yoga dưới sự hướng dẫn của vợ sau 15 năm kiên trì thuyết phục.
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