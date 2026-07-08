Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong ngày đặc biệt của chồng

"Chúc mừng sinh nhật của anh ấy… Một hành trình giữa bộn bề thăng trầm của cuộc sống, vẫn kề vai... Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là còn có một người để cùng mỉm cười, cùng sẻ chia, cùng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Biết ơn nhân duyên. Biết ơn những tháng năm vẫn còn được gọi tên nhau bằng hai chữ: Đồng hành….”, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà chia sẻ.