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Động thái gây chú ý của Tăng Thanh Hà

Thứ tư, 20:01 08/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Tăng Thanh Hà xuất hiện giản dị, nụ cười rạng rỡ và không phản hồi bình luận trái chiều.

Sau khi được công bố đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. 

Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên sở hữu thần thái sang trọng, khí chất quyền quý, phù hợp để hóa thân Nam Phương Hoàng hậu – vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Song có ý kiến nhận xét vai diễn là một thử thách quá lớn khi Tăng Thanh Hà hiện đã 41 tuổi, trong khi Nam Phương Hoàng hậu ở giai đoạn được khắc họa trong phim chỉ khoảng 20-21 tuổi.

Bên cạnh đó, không ít bình luận còn cho rằng tạo hình này khiến nữ diễn viên trông chững chạc hơn khi đứng cạnh Ma Ran Đô – người đảm nhận vai vua Bảo Đại và hơn cô 11 tuổi ngoài đời.

Tăng Thanh Hà gây chú ý với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 1.
Tăng Thanh Hà gây chú ý với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 2.

Tạo hình Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà tạo nên tranh cãi trên nhiều diễn đàn phim thời gian gần đây.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay phản hồi trước những tranh cãi, Tăng Thanh Hà giữ thái độ im lặng, đồng thời xuất hiện với tinh thần vui vẻ trong những khoảnh khắc khắc đời thường mới nhất.

Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ lại poster, hình ảnh của "Hoàng hậu cuối cùng" cùng những lời chúc của bạn bè, đồng nghiệp dành cho màn tái xuất. Cô không có bất kỳ phản hồi nào về những bình luận trái chiều đang lan truyền.

Không chỉ vậy, mới đây, trong đoạn clip đời thường được bạn bè ghi lại, Tăng Thanh Hà xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, diện áo phông hồng, đội mũ lưỡi trai và nở nụ cười rạng rỡ khi gặp gỡ mọi người. Bà mẹ 3 con thoải mái ôm chào bạn bè, trò chuyện vui vẻ và giữ tâm trạng khá tích cực. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nhận xét "ngọc nữ" dường như không để những tranh cãi bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần.

Tăng Thanh Hà gây chú ý với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà vui vẻ xuất hiện giữa ồn ào vai diễn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tăng Thanh Hà lựa chọn cách im lặng trước những ý kiến trái chiều. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên hiếm khi trực tiếp đáp trả bình luận tiêu cực. Thay vào đó, cô thường để công việc hoặc sản phẩm của mình lên tiếng.

Trước đó, nữ diễn viên chỉ lên tiếng trong họp báo về việc đóng cặp cùng Ma Ran Đô – nam diễn viên trẻ hơn mình 11 tuổi: "Nếu ở ngoài đời tôi và Ma Ran Đô trông chênh lệch tuổi tác thì cũng là điều bình thường. Nhưng trong điện ảnh, chúng tôi có lớp hóa trang, có câu chuyện, có cảm xúc, có bối cảnh. Chúng tôi cần phải làm khán giả tin vào câu chuyện trên phim, tin vào câu chuyện của Nam Phương và Bảo Đại chứ không phải hai diễn viên ngoài đời".

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận màn tái xuất của Tăng Thanh Hà đang được khán giả quan tâm. Liệu Tăng Thanh Hà có tái hiện được hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu hay không vẫn phải chờ khi "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức ra mắt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sự bình tĩnh, kín tiếng và lựa chọn không để những cuộc tranh cãi bên ngoài chi phối vẫn là cách xử lý quen thuộc, góp phần tạo nên hình ảnh khác biệt của nữ diễn viên suốt nhiều năm qua.

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