Tài tử điện ảnh thập niên 90 từng đóng vai vua Bảo Đại giờ ra sao?

Cảnh đối diễn viral của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong 'Hoàng hậu cuối cùng' GĐXH - First trailer của "Hoàng hậu cuối cùng" vừa được tung ra nhưng lại khiến khán giả chú ý với cảnh đối diễn của cặp đôi Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô.

Huỳnh Anh Tuấn gây ấn tượng với vai vua Bảo Đại trong "Ngọn nến hoàng cung"

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Huỳnh Anh Tuấn để lại dấu ấn sâu đậm khi hóa thân thành vua Bảo Đại trong bộ phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung. Với ngoại hình lịch lãm, phong thái điềm tĩnh cùng lối diễn xuất tinh tế, anh đã khắc họa thành công hình ảnh vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn mang nhiều tâm tư và trăn trở trước những biến động của lịch sử. Vai diễn không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả mà còn được đánh giá là một trong những màn hóa thân thành công nhất của Huỳnh Anh Tuấn, góp phần khẳng định tên tuổi của anh trên màn ảnh Việt.

Huỳnh Anh Tuấn trong phim "Ngọn nến hoàng cung".

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là diễn viên cùng thời với các tài tử đình đám như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh,... Trong quá khứ, anh cũng được ví như nam thần màn ảnh của thập niên 1990 khi sở hữu ngoại hình điển trai, đầy nam tính.

Huỳnh Anh Tuấn thập niên 90 có vẻ ngoài 'chàng thơ' hớp hồn nhiều cô gái.

Trước khi là tài tử thập niên 90, Huỳnh Anh Tuấn từng theo gia đình sang Mỹ định cư năm 12 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật và thiết kế Minneapolis (thuộc bang Minnesota, Mỹ), anh đi làm rồi trở thành giám đốc chi nhánh một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo. Cơ duyên với nghệ thuật tìm đến khi Huỳnh Anh Tuấn góp mặt trong các clip ca nhạc của ca sĩ Phi Nhung ở hải ngoại.

Anh về Việt Nam và trở thành bạn diễn "ăn ý" của diễn viên Diễm Hương...

Chính bởi đam mê cháy bỏng với nghề, anh quyết định bỏ hết sự nghiệp để trở thành diễn viên. Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là "Em và Michael" (năm 1993, đóng cùng Trương Ngọc Ánh). Từ đó đến nay, anh đã tham gia hàng trăm bộ phim lớn nhỏ với đủ loại vai, có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng như: Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa... Nam diễn viên Việt kiều trở thành ngôi sao màn bạc đình đám, đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Trương Ngọc Ánh…

Với ngoại hình phong độ, cao lớn, anh thường được mời thể hiện vai giám đốc, ông trùm xã hội đen trong các phim truyền hình. Vẻ sang chảnh, lịch lãm cũng giúp anh nhận vai vua Bảo Đại trong phim Ngọn nến hoàng cung. Dù là vai chính diện hay phản diện, anh đều hóa thân xuất sắc.

Hay người đẹp Trương Ngọc Ánh với "Em và Micheal".

Được biết để có được sự nghiệp hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn cũng phải trải qua những ngày tháng đầy khó khăn, chật vật làm đủ nghề khác nhau để "nuôi" đam mê diễn xuất và nuôi sống gia đình. Anh từng phụ bố làm xây dựng, mở cửa hàng ăn và nhiều nghề khác nhau nhưng không duy trì được vì thu không đủ chi. Có thể nói để có thể ở lại với nghề đến hiện tại là cả một sự nỗ lực và niềm đam mê vô cùng lớn.

Huỳnh Anh Tuấn hiện tại ra sao?

Huỳnh Anh Tuấn thành công trong sự nghiệp nhưng trong hôn nhân, anh từng trải qua một lần đổ vỡ. Theo thông tin từ cách đây nhiều năm, anh có bốn người con với vợ đầu. Nam diễn viên quyết định kết hôn lần 2 vào năm 2016 ở tuổi 48. Anh cưới nữ diễn viên tên Thảo Sương, người từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Sau đám cưới, cô quyết định ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình để ông xã yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Đó là những thông tin đời tư hiếm hoi mà Huỳnh Tuấn Anh từng chia sẻ với khán giả, còn lại anh chỉ chuyên tâm làm nghề, ít khi nhắc đến chuyện cá nhân trên mặt báo. Theo tuổi tác, Huỳnh Anh Tuấn hiện tại ngoại hình đã "phát tướng" hơn thời trai trẻ rất nhiều. Hình ảnh khác lạ của anh khiến khán giả không quen, nhưng với fan, nam diễn viên ngày nào vẫn giữ được phong độ. Như phần đông anh em nghệ sĩ, anh cũng phải xoay xở làm nhiều công việc khác để "nuôi" nghề diễn và chăm lo gia đình.

Huỳnh Anh Tuấn kết hôn lần 2 ở tuổi 48.

Anh từng phụ cha làm xây dựng, mở nhà hàng bán đồ ăn Ý nhưng chẳng được bao lâu đã phải đóng cửa vì nhà hàng chỉ có lãi lúc anh hiện diện, còn khi anh đi đóng phim thì thu không đủ bù chi. Mặc dù đóng phim là công việc cực nhọc, thu nhập không đủ sống nhưng anh thú nhận vẫn còn rất đam mê điện ảnh.

Huỳnh Anh Tuấn không còn vẻ ngoài điển trai như thời trẻ nhưng vẫn giữ phong độ đúng với độ tuổi.

Cách đây 1 năm, Huỳnh Anh Tuấn gặp biến cố về sức khỏe. Theo đó vào tháng 7/2025, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng anh nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin về bệnh tình. "Nhờ được điều trị tích cực cùng sự cố gắng của bản thân, anh vượt nguy hiểm và phục hồi thần kỳ", quản lý nói khi đó.

Sau 2 tháng điều trị bệnh, nam nghệ sĩ đã được xuất viện và hiện tại đang nghỉ dưỡng. Theo quản lý cho biết anh hồi phục tốt, da dẻ hồng hào, chỉ còn một bên tay hơi yếu. Các bác sĩ khuyên anh tiếp tục bồi dưỡng, giữ sức khỏe và cải thiện tinh thần bằng những công việc nhẹ nhàng.

Hình ảnh hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đã ổn định sức khỏe và quay trở lại công việc làm vlog ẩm thực. Ngoài công việc, thời gian rảnh, anh thư giãn trong khu vườn 6.000 m2. Khi dưỡng bệnh, anh vẫn dành thời gian xem lại các clip cũ để có thêm ý tưởng mới cho các sản phẩm vlog tiếp theo của mình.

Huỳnh Anh Tuấn là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim: Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm... Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích.