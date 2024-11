Vụ án mạng trong cửa hàng tạp hoá (P cuối): Chiếc camera bị phá hỏng

21 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) để điều tra về tội danh liên quan đến ma túy.