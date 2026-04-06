Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Thứ hai, 22:04 06/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Quyền lợi người dân là ưu tiên

Tại buổi họp báo chiều 6/4, trước câu hỏi của PV về việc liệu tài sản của khách hàng có bị "đóng băng" theo vụ án hay không, Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội – đã đưa ra câu trả lời cụ thể.

Theo đó, cơ quan Công an nhận định các giao dịch mua bán giữa người dân và doanh nghiệp hiện được coi là giao dịch dân sự, vì vậy Bảo Tín Minh Châu có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi và trả hàng (vàng, trang sức) cho người dân theo đúng thỏa thuận đã cam kết.

Quyền lợi người mua vàng Trong vụ Bảo Tín Minh Châu được bảo vệ như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Châu tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Việc các cá nhân lãnh đạo bị khởi tố không làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ/hàng của pháp nhân doanh nghiệp đối với khách hàng. Lực lượng chức năng cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng, hoạt động bình thường.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Bóc trần thủ đoạn "phù phép" 9.700 tỷ đồng doanh thu

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi khách hàng, Cơ quan điều tra cũng làm rõ phương thức gian lận tinh vi của cha con ông Vũ Minh Châu, trước năm 2024, công ty dùng phần mềm Hivi Gold, Excel để theo dõi kinh doanh thực tế nhưng lại dùng Misa để khai báo thuế với số liệu đã bị cắt gọt.

Từ cuối năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm cũ, chuyển sang dùng Excel và Fox AI để "lọc" dữ liệu trước khi đẩy lên hệ thống thuế.

Quyền lợi người mua vàng Trong vụ Bảo Tín Minh Châu được bảo vệ như thế nào? - Ảnh 2.

Con trai ông Châu là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập). Ảnh: CAHN

Kết quả trích xuất dữ liệu thực tế từ phần mềm quản lý nội bộ giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực của công ty đạt tới con số khổng lồ, khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này khi được đưa vào báo cáo thuế đã bị "phù phép" và cắt gọt chỉ còn một phần nhỏ, tạo ra khoản chênh lệch doanh thu bị che giấu lên tới 9.700 tỷ đồng.

Hành vi gian lận tài chính có hệ thống này không chỉ phản ánh mức độ thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp mà còn trực tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, với số tiền thuế thất thoát ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Quyền lợi người mua vàng Trong vụ Bảo Tín Minh Châu được bảo vệ như thế nào? - Ảnh 3.

4 đối tượng bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại công ty Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: CAHN

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản lớn nhằm phục vụ công tác điều tra và đảm bảo thi hành án sau này, bao gồm: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ, cùng một lượng lớn kim loại màu vàng và bạc.

Đáng chú ý, từ ngày 28/10/2024, người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu đã được thay đổi từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (người chung sống với ông Châu như vợ chồng). Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Quyền lợi người mua vàng Trong vụ Bảo Tín Minh Châu được bảo vệ như thế nào? - Ảnh 4.Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.


