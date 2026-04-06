Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng
GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.
Quyền lợi người dân là ưu tiên
Tại buổi họp báo chiều 6/4, trước câu hỏi của PV về việc liệu tài sản của khách hàng có bị "đóng băng" theo vụ án hay không, Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội – đã đưa ra câu trả lời cụ thể.
Theo đó, cơ quan Công an nhận định các giao dịch mua bán giữa người dân và doanh nghiệp hiện được coi là giao dịch dân sự, vì vậy Bảo Tín Minh Châu có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi và trả hàng (vàng, trang sức) cho người dân theo đúng thỏa thuận đã cam kết.
Việc các cá nhân lãnh đạo bị khởi tố không làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ/hàng của pháp nhân doanh nghiệp đối với khách hàng. Lực lượng chức năng cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng, hoạt động bình thường.
Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.
Bóc trần thủ đoạn "phù phép" 9.700 tỷ đồng doanh thu
Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi khách hàng, Cơ quan điều tra cũng làm rõ phương thức gian lận tinh vi của cha con ông Vũ Minh Châu, trước năm 2024, công ty dùng phần mềm Hivi Gold, Excel để theo dõi kinh doanh thực tế nhưng lại dùng Misa để khai báo thuế với số liệu đã bị cắt gọt.
Từ cuối năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm cũ, chuyển sang dùng Excel và Fox AI để "lọc" dữ liệu trước khi đẩy lên hệ thống thuế.
Kết quả trích xuất dữ liệu thực tế từ phần mềm quản lý nội bộ giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực của công ty đạt tới con số khổng lồ, khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này khi được đưa vào báo cáo thuế đã bị "phù phép" và cắt gọt chỉ còn một phần nhỏ, tạo ra khoản chênh lệch doanh thu bị che giấu lên tới 9.700 tỷ đồng.
Hành vi gian lận tài chính có hệ thống này không chỉ phản ánh mức độ thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh vàng của doanh nghiệp mà còn trực tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, với số tiền thuế thất thoát ước tính khoảng 150 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản lớn nhằm phục vụ công tác điều tra và đảm bảo thi hành án sau này, bao gồm: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ, cùng một lượng lớn kim loại màu vàng và bạc.
Đáng chú ý, từ ngày 28/10/2024, người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu đã được thay đổi từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (người chung sống với ông Châu như vợ chồng). Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đôPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường họcPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.
Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh ChâuPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫnPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giớiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thôngPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lănPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.
Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bánPháp luật - 1 ngày trước
(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.
