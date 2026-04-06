Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo đó thông cáo được gửi đến từ đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu, trước những thông tin liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Đồng thời, Công ty khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng và đối tác.

Doanh nghiệp này cho biết, vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định pháp luật. Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CAHN

Doanh nghiệp này cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự cảm thông, sẻ chia và tin tưởng trong giai đoạn này.

Về hoạt động kinh doanh, Bảo Tín Minh Châu khẳng định vẫn duy trì ổn định và thông suốt.

Theo doanh nghiệp này, những năm gần đây đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh giữ vai trò Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Với tôn chỉ "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng", doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm vàng bạc đá quý cung cấp ra thị trường đều đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cam kết sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sẽ khắc phục triệt để các tồn tại (nếu có), tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

Mục tiêu được doanh nghiệp nhấn mạnh là duy trì ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, bảo đảm việc làm cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng ngày, chiều 6/4, tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội, đại diện Công an TP Hà Nội đã có những thông tin liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Theo đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Nguyễn Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng). Theo cơ quan điều tra, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế. Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyến sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế. Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng. Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc. Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.