Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2

Thứ tư, 11:59 13/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Mới đây, nhà sản xuất "Anh trai say hi" đã gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tối 12/8, nhà sản xuất Anh trai say hi 2025 công bố 5 cái tên cuối cùng trong dàn thí sinh, khép lại đội hình 30 nghệ sĩ sẽ tranh tài ở mùa thứ hai. Danh sách gồm: Vũ Cát Tường, BigDaddy, TEZ, Jey B và Nhâm Phương Nam. Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trước đó, trên các diễn đàn giải trí, đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc giọng ca Yêu xa sẽ "lấn sân" sang chương trình này. Ngay khi thông tin chính thức được công bố, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ, bởi Anh trai say hi vốn được giới thiệu là sân chơi dành cho các nghệ sĩ nam.

Theo đại diện nhà sản xuất, quyết định mời Vũ Cát Tường xuất phát từ việc cô là một nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác, vừa hát tốt, lại có kinh nghiệm biểu diễn dày dạn. Sự góp mặt của nữ ca sĩ 9X được kỳ vọng sẽ mang tới những màn trình diễn khác biệt, góp phần làm đa dạng màu sắc âm nhạc của chương trình.

Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2- Ảnh 1.

Vũ Cát Tường là một trong 30 nghệ sĩ tham gia.

Vũ Cát Tường bước vào làng nhạc Việt sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2013. Cô nhanh chóng khẳng định bản thân bằng album Giải mã (2014) và nhiều ca khúc ấn tượng như Yêu xa, Vết mưa. Không chỉ được công nhận ở khả năng ca hát, Vũ Cát Tường còn được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực sáng tác, từng nhận 2 giải Cống hiến, lọt danh sách Forbes Vietnam – 30 Under 30 (2018) và sở hữu nhiều giải thưởng tại Keeng Young Awards.

Dù vậy, việc một nghệ sĩ giới tính sinh học nữ xuất hiện trong chương trình "anh trai" khiến nhiều người đặt câu hỏi. Một số khán giả cho rằng điều này "không đúng thể lệ" và có thể gây khó khăn ở các vòng chia đội, chia bài. Thậm chí, có người so sánh rằng những nghệ sĩ nữ mang phong cách trung tính như Gil Lê hay Tiên Tiên thường tham gia các show "Chị đẹp", còn việc Vũ Cát Tường góp mặt ở "Anh trai say hi" là khá bất thường.

Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng chương trình nên đặt yếu tố tài năng và phong cách âm nhạc lên hàng đầu thay vì bó buộc ở giới tính. Một khán giả viết: "Quan trọng là Tường hát hay, sáng tác tốt, đem lại điều mới mẻ cho chương trình. Giới tính đâu phải vấn đề chính".

Trên trang cá nhân, Vũ Cát Tường chia sẻ poster giới thiệu với dòng trạng thái: "Chuyến này xuống núi hướng ngoại toàn thời gian. Vũ Cát Tường xin chào mọi người nhé". Bài viết nhanh chóng nhận hơn 20.000 lượt tương tác, cho thấy sức hút lớn của nữ ca sĩ bất chấp tranh luận.

Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2- Ảnh 2.

5 cái tên cuối cùng trong danh sách Anh trai say hi mùa này.

Ngoài Vũ Cát Tường, đội hình mùa 2 còn quy tụ loạt tên tuổi quen thuộc như Ngô Kiến Huy, Karik, B Ray, Phúc Du, Cody Nam Võ, OgeNus, Mason Nguyễn… Kết hợp cùng các tân binh và nghệ sĩ trẻ, mùa giải mới được kỳ vọng sẽ mang lại những màn trình diễn đa dạng, mới mẻ.

Theo kế hoạch, Anh trai say hi 2025 sẽ lên sóng vào tháng 9. Năm ngoái, mùa đầu tiên đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, liên tục thống trị top thịnh hành âm nhạc với loạt ca khúc trẻ trung, bắt tai. Chương trình cũng giúp nhiều nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… bứt phá về độ nổi tiếng, trở thành gương mặt "cháy show" cả trong nước và quốc tế.

An Trần
