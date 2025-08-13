Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2
GĐXH - Mới đây, nhà sản xuất "Anh trai say hi" đã gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Tối 12/8, nhà sản xuất Anh trai say hi 2025 công bố 5 cái tên cuối cùng trong dàn thí sinh, khép lại đội hình 30 nghệ sĩ sẽ tranh tài ở mùa thứ hai. Danh sách gồm: Vũ Cát Tường, BigDaddy, TEZ, Jey B và Nhâm Phương Nam. Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Trước đó, trên các diễn đàn giải trí, đã xuất hiện nhiều đồn đoán về việc giọng ca Yêu xa sẽ "lấn sân" sang chương trình này. Ngay khi thông tin chính thức được công bố, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ, bởi Anh trai say hi vốn được giới thiệu là sân chơi dành cho các nghệ sĩ nam.
Theo đại diện nhà sản xuất, quyết định mời Vũ Cát Tường xuất phát từ việc cô là một nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác, vừa hát tốt, lại có kinh nghiệm biểu diễn dày dạn. Sự góp mặt của nữ ca sĩ 9X được kỳ vọng sẽ mang tới những màn trình diễn khác biệt, góp phần làm đa dạng màu sắc âm nhạc của chương trình.
Vũ Cát Tường bước vào làng nhạc Việt sau khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2013. Cô nhanh chóng khẳng định bản thân bằng album Giải mã (2014) và nhiều ca khúc ấn tượng như Yêu xa, Vết mưa. Không chỉ được công nhận ở khả năng ca hát, Vũ Cát Tường còn được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực sáng tác, từng nhận 2 giải Cống hiến, lọt danh sách Forbes Vietnam – 30 Under 30 (2018) và sở hữu nhiều giải thưởng tại Keeng Young Awards.
Dù vậy, việc một nghệ sĩ giới tính sinh học nữ xuất hiện trong chương trình "anh trai" khiến nhiều người đặt câu hỏi. Một số khán giả cho rằng điều này "không đúng thể lệ" và có thể gây khó khăn ở các vòng chia đội, chia bài. Thậm chí, có người so sánh rằng những nghệ sĩ nữ mang phong cách trung tính như Gil Lê hay Tiên Tiên thường tham gia các show "Chị đẹp", còn việc Vũ Cát Tường góp mặt ở "Anh trai say hi" là khá bất thường.
Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng chương trình nên đặt yếu tố tài năng và phong cách âm nhạc lên hàng đầu thay vì bó buộc ở giới tính. Một khán giả viết: "Quan trọng là Tường hát hay, sáng tác tốt, đem lại điều mới mẻ cho chương trình. Giới tính đâu phải vấn đề chính".
Trên trang cá nhân, Vũ Cát Tường chia sẻ poster giới thiệu với dòng trạng thái: "Chuyến này xuống núi hướng ngoại toàn thời gian. Vũ Cát Tường xin chào mọi người nhé". Bài viết nhanh chóng nhận hơn 20.000 lượt tương tác, cho thấy sức hút lớn của nữ ca sĩ bất chấp tranh luận.
Ngoài Vũ Cát Tường, đội hình mùa 2 còn quy tụ loạt tên tuổi quen thuộc như Ngô Kiến Huy, Karik, B Ray, Phúc Du, Cody Nam Võ, OgeNus, Mason Nguyễn… Kết hợp cùng các tân binh và nghệ sĩ trẻ, mùa giải mới được kỳ vọng sẽ mang lại những màn trình diễn đa dạng, mới mẻ.
Theo kế hoạch, Anh trai say hi 2025 sẽ lên sóng vào tháng 9. Năm ngoái, mùa đầu tiên đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, liên tục thống trị top thịnh hành âm nhạc với loạt ca khúc trẻ trung, bắt tai. Chương trình cũng giúp nhiều nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… bứt phá về độ nổi tiếng, trở thành gương mặt "cháy show" cả trong nước và quốc tế.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghếXem - nghe - đọc - 32 phút trước
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.
“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Sau cú hit trăm tỷ của “Mai”, cặp đôi ăn ý Tuấn Trần – Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong dự án phim Tết 2026 mang tên “Báu vật trời cho”.
Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity NguyễnXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong timGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng. Nhân dịp này, Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với anh về sức hút của Viết tiếp câu chuyện hoà bình cũng như thương hiệu cá nhân đang trở thành "nhạc sĩ quốc dân" của những concert lớn.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phíXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.
Victor Vũ trải qua 2 lần phẫu thuật tim, cận kề sinh tử vẫn chiến thắng bệnh tật, làm phim kiếm tiền trăm tỉGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Victor Vũ là một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt bởi nhiều "bom tấn" có doanh thu hàng trăm tỉ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Victor Vũ gặp biến cố sức khỏe. Anh trải qua 2 lần phẫu thuật tim và cận kề sinh tử.
Diễn viên Lan Phương trở lại đóng phim VTV giữa lúc ly hôn chồng TâyGiải trí - 5 giờ trước
2 năm sau khi hoàn thành phim "Gia đình mình vui bất thình lình", Lan Phương hội ngộ Doãn Quốc Đam trong phim "Gió ngang khoảng thời xanh".
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gáiThế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Đôi tất công nghệ Huy Trần – ông xã Ngô Thanh Vân mua cho con gái trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chiếc tất này có điểm gì đặc biệt?
Dương Hoàng Yến 'xuyên Việt' một ngày để quay MV Tổ quốc trong ánh mặt trờiGiải trí - 14 giờ trước
Dương Hoàng Yến di chuyển liên tục giữa Hà Nội và TP.HCM để hoàn thành MV "Tổ quốc trong ánh mặt trời'', ghi lại vẻ đẹp hai miền đất nước.
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên QuỳnhXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.
Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen VâuGiải trí
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.