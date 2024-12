Vụ cháy quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng: Ngọn lửa bùng lên quá mạnh 'muốn cứu cũng bất lực'

Liên quan đến vụ cháy tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng đêm 18/12 khiến 11 người tử vong, theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, địa điểm xảy ra vụ cháy là quán cà phê "hát cho nhau nghe" vì vậy thường có đông khách vào buổi tối, thời điểm vụ cháy xảy ra tất cả mọi người đều rất bất ngờ.

Khoảng 10 xe máy bốc cháy dữ dội tại vỉa hè của quán cà phê.

"Chỉ nghe thấy mọi người hô cháy, cháy to. Tôi chạy ra xem thì đã thấy lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 và vỉa hè của quán hát. Các xe máy bắt lửa cũng cháy dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ. Biết có người trong nhà, người dân xung quanh cũng cũng cố gắng dập lửa, lấy thang cứu người nhưng đều bất lực vì lửa quá to, cháy lan ra cả các nhà xung quanh", bà Đinh Thị Hà, người dân sinh sống gần hiện trường cho biết.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, quán cà phê cao 4 tầng, mặt tiền rộng hơn 4m, diện tích khoảng 40m2. Tầng 1 có khoảng hiên hình tam giác lợp tôn, quây kín bằng khung sắt. Tầng 2 ban công có rào chắn kiểu chuồng cọp có mở lối thoát nạn, tầng 3 ban công để thoáng. Các cửa sổ tại hai mặt ngôi nhà đều được hàn khung sắt.

Khu vực tầng 2,3,4 đều có lối thoát tuy nhiên khói đen cùng sức nóng của ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ.

Tại khu vực tầng 2 và 3 của ngôi nhà dù đều có lối thoát, tuy nhiên do ngọn lửa từ xăng bốc lên mạnh, kèm khói đen dày đặc vì vậy toàn bộ khu vực "thoát hiểm" này đều bị lửa bao trùm. "Sau khoảng 5-10 phút, các xe chữa cháy bắt đầu tới, lực lực chức năng phun nước không chế ngọn lửa. Càng về sau càng có thêm nhiều xe khác đến hỗ trợ. Các nạn nhân may mắn sống sót khi lực lượng chức năng có mặt kịp thời, chứ chỉ chậm chút thôi thì không biết hậu quả ra sao", anh Tuấn, người chứng kiến vụ cháy nói.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 03 phút ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 7 người bị thương trong đó 2 người đang nguy kịch.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an các quận, gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường và phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Qua xác minh, điều tra, ngay rạng sáng 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm.

