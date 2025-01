Nên ăn mỡ lợn hay dầu ăn, ăn như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe?

Loại rau mùa đông sặc sỡ giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Các hoạt chất có trong rau cải cầu vồng giúp người bệnh tiểu đường cân bằng lượng đường trong máu, ổn điện đường huyết. Điều đó giúp giảm tình trạng biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường.

Mỡ lợn và dầu ăn là những nguyên liệu quen thuộc, giúp món ăn thêm hấp dẫn, thơm ngon. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Vũ, Khoa Tim mạch – BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết mỡ lợn và dầu ăn đều cung cấp chất béo và tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể.

Mỡ lợn chứa nhiều chất béo bão hòa, vitamin A, vitamin D; có thể tái tạo cholesterol. Mỡ lợn cũng chứa thành phần cấu tạo nên tế bào thần kinh mà dầu thực vật không có. Song mỡ lợn khó hấp thụ hơn dầu.

Ảnh minh họa

Dầu thực vật bao gồm các thành phần chất béo chưa bão hòa, vitamin E, vitamin K… Do chứa tỷ lệ acid béo omega-3, omega-6 không cân đối nên sử dụng nhiều dầu ăn làm tăng nguy cơ gây phản ứng viêm trong cơ thể. Dầu ăn dễ bị oxy hóa nên nhanh hấp thụ trong đường ruột, đồng thời dễ bị thay đổi bản chất và có thể tạo thành các chất không có lợi cho sức khỏe.

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện nay mọi người chủ yếu ăn dầu, song sản phẩm này dễ bị oxy hóa. Mặt khác, dưới tác dụng của nhiệt độ cao, dầu có thể bị khét, làm thay đổi bản chất. Do đó, bạn nên giảm lượng dầu để chiên rán, thay thế bằng mỡ.

Cân đối lượng dầu mỡ, nếu bắt buộc phải chiên rán thì nên chiên bằng mỡ. Tuy nhiên, mỡ lợn cũng có hàm lượng axit béo bão hòa cao, nếu dùng nhiều sẽ bị thừa chất, đây là nguyên nhân gây bệnh tim mạch, đột quỵ.

Sử dụng quá mức dầu ăn và mỡ lợn dẫn đến dư thừa chất béo, gây tăng cân, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ… Vì vậy nên sử dụng lượng hợp lý, xen kẽ cả mỡ lợn và dầu thực vật trong chế độ ăn hàng ngày.

Ăn mỡ lợn và dầu ăn thế nào tốt nhất cho sức khỏe?

Bác sĩ Vũ khuyến cáo lượng chất béo sử dụng hàng ngày và cách sử dụng mỡ và dầu để ổn định sức khỏe tim mạch như sau:

Ảnh minh họa

- Chế độ ăn không nên vượt quá 30% lượng calo từ chất béo.

- Người trưởng thành bình thường và trẻ nhỏ trên 1 tuổi, lượng dầu thực vật và mỡ động vật dùng theo tỷ lệ 50 - 50.

- Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi tỷ lệ dùng mỡ - dầu là 70 - 30.

- Người thừa cân béo phì, rối loạn mỡ máu, cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh lý về tim mạch chỉ nên dùng dầu thực vật. Các loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe như dầu oliu, dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu đậu nành…

- Sử dụng nhiệt hợp lý cho các món chiên, xào để tránh biến đổi chất từ dầu mỡ: nhiệt độ xào khoảng 120 độ C, nhiệt độ chiên từ 160 – 180 độ C, nhiệt độ nướng 180 độ C.

- Không tái sử dụng dầu mỡ quá 2 lần vì lượng chất độc hại tăng cao, có thể giải phóng chất gây ung thư.

- Người có bệnh lý tim mạch cần lưu ý chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Nếu có triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, hụt hơi… hoặc nghi ngờ tái phát bệnh cần đến các chuyên khoa Tim mạch thăm khám và điều trị.

