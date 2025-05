Lòng se điếu đang gây tranh cãi: Phần nội tạng quý hiếm hay sản phẩm của một con lợn bệnh?

Món ăn này đến hôm nay đang chia cư dân mạng thành hai phe: Một bên tấm tắc khen béo ngậy giòn thơm hiếm lắm mới có, bên còn lại chỉ nhìn thôi đã muốn... quay xe vì cho rằng đó là sản phẩm của một con lợn bệnh.

Lòng se điếu là gì?

Một số ý kiến cho rằng lòng se điếu chính là “phèo hai da” - một phần nội tạng hiếm gặp mà những người giết mổ lợn thường giữ lại để thưởng thức. Nhiều người cho rằng đó thực chất là phần của con lợn bị nhiễm sán và ký sinh trùng. Hai luồng thông tin gây tranh cãi trên mạng xã hội càng khiến món ăn này bỗng dưng trở nên 'nổi tiếng'.

Theo các chuyên gia thực phẩm, lòng se điếu là phần đầu ruột non của heo, đoạn gần dạ dày. Khác với lòng thông thường, phần lòng này dày hơn, có lớp mỡ mỏng bao quanh và đặc biệt là có hình dáng xoắn tròn như ống điếu hút thuốc lào. Khi chế biến, lòng se điếu có độ giòn sần sật, vị ngọt đậm và không bị ngấy, được nhiều người sành ăn săn lùng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết trên Phụ nữ số thì: "Lòng se điếu là đoạn ruột non có cấu trúc đặc biệt, thường xuất hiện ở những con lợn cấn (lợn đực nuôi để làm giống) hoặc những con lợn nhỏ được chăm nuôi kỹ lưỡng. Đây là một dạng biến thể sinh lý tự nhiên chứ không phải do nhiễm sán hay ký sinh trùng như một số thông tin lan truyền".

Cũng chính vì đây là loại ruột non đặc biệt, không phải con lợn nào cũng có, nên lòng se điếu rất hiếm, giá bán cao và không thể sản xuất hàng loạt như lòng thường. Việc so sánh với giá lòng non trên sàn thương mại Trung Quốc là khập khiễng và dễ gây hiểu lầm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cũng lưu ý, lòng lợn, bao gồm cả lòng se điếu là một phần của hệ tiêu hóa nên nguy cơ chứa giun sán là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tất cả lòng se điếu đều nhiễm sán hay không an toàn.

"Quan trọng là lòng lợn phải được sơ chế sạch, nấu chín hoàn toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Khi chế biến đúng cách, khả năng tồn tại ký sinh trùng trong thành phẩm là rất thấp", ông Thịnh nhấn mạnh.

Trung Quốc có món lòng xe điếu hay không?

Các nhà hàng từ bình dân tới cao cấp phục vụ món lòng xuất hiện ở khắp Quảng Đông, nhưng cách chế biến khác biệt hoàn toàn so với người Việt Nam.

Lòng lợn xào cay là món ăn phổ biến của người Trung Quốc (Ảnh: Dân Trí)

"Người Trung Quốc chủ yếu ăn lòng theo kiểu xào cay với ớt tươi, tỏi, gừng, ớt khô, hạt tiêu hoặc làm thành nguyên liệu để nhúng món lẩu cay tê. Chúng tôi không ăn chế biến theo kiểu hấp hay luộc. Thưởng thức lòng lợn nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy món lòng xe điếu và thấy rất lạ, mức giá cũng đắt đỏ hơn ở Trung Quốc", Dân Trí dẫn lời một chủ nhà hàng ở Trung Quốc khẳng định.

Theo số liệu thống kê từ Oceanus Group (tập đoàn chuyên về lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm có trụ sở ở Bắc Kinh), Trung Quốc là một trong số những quốc gia tiêu thụ nội tạng lớn trên thế giới, trong đó nội tạng heo chiếm tỷ lệ cao nhất.

Điều này bắt nguồn từ truyền thống thưởng thức đồ ăn từ "mũi tới đuôi" dùng để chỉ sự sáng tạo của đầu bếp Trung Hoa có thể chế biến mọi bộ phận của con vật thành các món ăn ngon, bổ dưỡng.

Năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 272 triệu USD các loại nội tạng ăn được, qua đó trở thành nước nhập khẩu nội tạng lớn nhất thế giới. Phần lớn nội tạng có nguồn gốc từ Mỹ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan và Pháp.

Trong đó, các chuyên gia nước này phân chia cách chế biến nội tạng phổ biến của quốc gia tỷ dân như sau: Cổ cánh gà dùng để nướng BBQ, tim gan gà chế biến để nướng than, lòng lợn (ruột non, ruột già, phần đầu ruột) làm đồ nhúng lẩu hoặc xào cay, tiết heo làm thành canh súp. Dân Trí cho hay.

3 món ngon từ lòng se điếu - càng ăn càng ghiền

1. Lòng se điếu nướng ngũ vị - món nhậu không thể thiếu

Nguyên liệu: Lòng se điếu đã sơ chế (500g), gừng, sả, tỏi, hành khô băm, ngũ vị hương, nước mắm ngon, tiêu, mật ong, dầu hào, chút dầu ăn. Cách làm: Ướp lòng với các gia vị kể trên khoảng 30-45 phút cho thấm đều. Xiên que hoặc nướng vỉ trên than hoa (hoặc lò nướng) đến khi cháy sém nhẹ, tỏa mùi thơm ngậy. Món này ăn kèm rau răm, dưa chuột, chấm muối tiêu chanh là “bá cháy”.

2. Lòng se điếu xào dưa chua - món cơm nhà quốc dân

Nguyên liệu: Lòng se điếu (300g), dưa cải chua vắt ráo (200g), cà chua, hành lá, tỏi, tiêu, nước mắm. Cách làm: Lòng luộc chín tới rồi cắt khúc, để ráo. Phi thơm tỏi, cho cà chua và dưa vào xào trước, nêm vừa. Thêm lòng vào đảo nhanh tay, nêm nước mắm và tiêu cho dậy mùi.

3. Lòng se điếu luộc chấm mắm tôm - đơn giản mà gây nghiện

Nguyên liệu: Lòng se điếu tươi ngon, rượu trắng, gừng, mắm tôm, chanh, đường, ớt, dầu ăn nóng. Cách làm: Luộc lòng với rượu và gừng khoảng 5-7 phút. Vớt ra ngâm nước đá để lòng giòn. Pha mắm tôm với chanh, đường, ớt và một chút dầu sôi để tạo vị thơm. Cắt lòng miếng vừa ăn, xếp đĩa, chấm kèm mắm tôm pha là “hết nước chấm”.

Lòng se điếu không phải là món ăn cầu kỳ, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi nhờ cái chất mộc mạc, đậm đà và “càng nhai càng mê”. Trong tiết trời mát mẻ, tụ họp gia đình hay bạn bè mà có đĩa lòng nướng cháy cạnh hay chén mắm tôm chấm lòng giòn rụm thì đúng là "món ngon đánh thức ký ức".