Từ 01/7/2025, người dân không thể vay tiền qua app nếu 'vướng' phải 1 trong 5 điểm này

Nghị định 94/2025/NĐ-CP ngày 29/4/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, có nhiều điểm mới trong hoạt động vay tiền online (hình thức trực tuyến).

Theo đó, hoạt động vay tiền online sẽ phải tuân thủ một số quy định mới nhằm tăng cường minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm:

Thứ nhất, người vay tiền qua các ứng dụng (app) sẽ phải được kiểm tra thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) trước khi được giải ngân.

Điều này giúp đánh giá khả năng trả nợ và hạn chế tình trạng vay vượt quá khả năng tài chính.

Thứ hai, cá nhân vay tiền online sẽ bị giới hạn về tổng dư nợ tại các ngân hàng. Mức giới hạn cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 94/2025/NĐ-CP.

Thứ ba, tiền vay chỉ được giải ngân vào tài khoản ngân hàng đứng tên người vay (tài khoản chính chủ). Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch.

Thứ tư, các ứng dụng cung cấp dịch vụ vay tiền trực tuyến phải có giấy phép thử nghiệm do Ngân hàng Nhà nước cấp, mới được phép hoạt động. Điều này nhằm kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 01/7/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 12/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN yêu cầu khách hàng khi làm hồ sơ vay vốn tại các tổ chức tín dụng phải khai báo thông tin về người có liên quan trong một số trường hợp nhất định.

Theo đó, khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan nếu tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm cả khoản vay đang đề nghị) đạt hoặc vượt ngưỡng 0,1% vốn tự có đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hoặc 0,5% vốn tự có đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô; 1% vốn tự có đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Thông tin người liên quan đối với cá nhân là họ tên, số định danh cá nhân, quốc tịch, số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), mối quan hệ với khách hàng.

Đối với tổ chức là tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với khách hàng.

Ngoài ra, từ ngày 01/1/2025, Thông tư 15/2023/TT/NHNN, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải cung cấp cho CIC 9 nhóm tín dụng nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng quốc gia.

Những quy định trên càng củng cố thêm quyết tâm của Nhà nước trong việc minh bạch hóa hoạt động tín dụng và siết chặt quản lý đối với tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là tín dụng qua kênh online.

Theo đó, việc vay tiền ngân hàng sẽ có phần chặt chẽ hơn trong khâu xét duyệt. Đặc biệt là bảo vệ người vay trước tín dụng đen và lãi nặng. Song, việc khó hay dễ trong vay tiền phụ thuộc vào tình trạng tín dụng và hồ sơ của từng người vay.

Một số khách hàng có thể gặp khó khăn hơn trong vay ngân hàng là: Người có nợ xấu; từng chậm trả; hoặc đang vay quá nhiều nơi; người có thu nhập không ổn định hoặc không chứng minh được nguồn trả nợ; hoặc vay nhưng không khai báo thông tin người liên quan (trong trường hợp vay lớn từ 1 tỷ trở lên).

Tuy nhiên, người dân hoàn toàn dễ dàng vay ngân hàng nếu có lịch sử tín dụng tốt, minh bạch thông tin, không vay quá khả năng chi trả và tuân thủ quy trình khai báo mới theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và CIC.

