Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?

Thứ ba, 18:31 14/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trả lời câu hỏi của báo chí về lý do hệ sinh thái AntEx tồn tại từ năm 2021 nhưng đến tận năm 2025 mới bị xử lý, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội, cho biết: "Sau khi quảng cáo rầm rộ và triển khai dự án, đến năm 2022, đồng tiền ảo AntEx bắt đầu mất giá trị, và sau đó đã chết yểu. Đây chính là thời điểm hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị can hoàn tất".

Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra sau đó cũng đã theo dõi, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra mới chỉ nhận được đơn tố giác của 4 bị hại, trong khi đó khối lượng tiền mà 30.000 nhà đầu tư đầu tư vào đồng tiền AntEx, rơi vào khoảng 117 tỉ đồng tiền Việt.

"Hiện chúng tôi đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng bao gồm 18 bất động sản, 597 cây vàng, nhiều USD, cùng 2 ô tô", Đại tá Thanh nói.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đề nghị các bị hại trình báo, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ các vi phạm của đồng tiền AntEx và hành vi lừa đảo của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm.

Đối với những đối tượng chưa ra trình diện, Công an TP Hà Nội đề nghị các đối tượng ra đầu thú.

Các đối tượng đã quảng cáo rầm rộ về tiềm năng của đồng tiền ảo AntEx, thu hút hàng chục ngàn người tham gia đầu tư.

Tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, cho biết thêm, 4 bị hại đầu tiên trình báo đã tố giác số tiền bị chiếm đoạt là 6,23 tỉ đồng. Cơ quan điều tra tin rằng con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

Quá trình điều tra ban đầu đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm. Lợi dụng uy tín cá nhân và hệ sinh thái công nghệ sẵn có của NextTech, các đối tượng đã quảng cáo rầm rộ về tiềm năng của đồng tiền ảo AntEx, thu hút hàng chục ngàn người tham gia đầu tư.

"Trong hệ sinh thái của NextTech có ví Ngân Lượng, đây là một cổng thanh toán trung gian. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hoạt động chuyển tiền của ví này," Đại tá Trung cho hay.

Cơ quan điều tra chứng minh rằng, sau khi huy động được số tiền khổng lồ, các đối tượng đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng khẳng định, với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể sẽ không dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố, bởi cơ quan điều tra đã phát hiện rất nhiều vi phạm khác.

Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark BìnhCông an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình

GĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.


Trung Sơn
