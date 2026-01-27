Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Thứ ba, 16:28 27/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.

Gương nứt hoặc bẩn 

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 1.

Gương không chỉ là vật dụng trang trí mà còn có vai trò phản chiếu năng lượng trong phong thủy. Một chiếc gương nứt, trầy xước hay lâu ngày bám bụi sẽ không còn khả năng phản chiếu năng lượng tốt, thay vào đó tạo ra sự trì trệ. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, gương hỏng dễ khiến gia chủ căng thẳng, hay cáu gắt, các mối quan hệ trong nhà trở nên lạnh nhạt, tài lộc khó tụ. Vì vậy, nếu phát hiện gương hư hại, hãy thay thế ngay hoặc treo gương mới, sạch sẽ, để hút vận may và hóa giải sát khí.

Cây và hoa héo úa 

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 2.

Cây xanh mang đến sinh khí, giúp tinh thần thoải mái và tăng cường vận khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khi cây héo, hoa úa hoặc cây chết vẫn được giữ lại, chúng sẽ âm thầm kéo năng lượng tiêu cực vào không gian sống. Người trong nhà dễ cáu gắt, mất tập trung, công việc và tiền bạc khó thuận lợi. Bí quyết đơn giản là thường xuyên cắt tỉa, thay nước, bỏ cây chết và giữ lại cây tươi khỏe, vừa đẹp mắt vừa duy trì năng lượng tích cực.

Lịch cũ 

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 3.

Những cuốn lịch thể hiện cho thời gian, vì thế, những tờ lịch được bóc đi thể hiện cho thời gian luôn chuyển động, tiền tài luôn lưu thông. Nếu đã hết năm rồi mà gia chủ vẫn chưa thay cuốn lịch của năm cũ thì chắc chắn nó sẽ là một điểm xấu cho phong thủy nhà.

Thay vì giữ lại chúng lại, gia chủ nên thay thế bằng một cuốn lịch mới ngay khi một năm mới đến hoặc thậm chí trước đó.

Cây có gai nhọn

Một số người có sở thích trồng những cây có gai trong nhà để trang trí nhưng theo phong thủy, những cây trồng có gai là vật không nên trồng trong nhà để tránh làm hao tổn vượng khí, làm giảm tài lộc của gia đình.

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 4.

Trong các loại cây thì cây xương rồng, cây có gai khác trừ hoa hồng, thì không nên trồng trong nhà. Theo phong thuỷ, những cây này mang lại năng lượng tiêu cực, không may mắn, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình cho các thành viên trong nhà.

Những cây trồng có gai như xương rồng tốt nhất nên được trồng bên ngoài hoặc trên lối vào nhà để chúng mang lại nguồn năng lượng tích cực và bảo vệ cho ngôi nhà của bạn.

Những đồ vật thủy tinh, sứ bị sứt mẻ

Đây là một trong những đồ vật phổ biến nhất cần phải được gia chủ loại bỏ nhanh chóng. Theo phong thủy, những chiếc ly sứt mẻ biểu tượng cho việc những lời hứa bị phá vỡ hoặc sự đổ vỡ trong mối quan hệ.

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 5.
Vì thế, gia chủ không nên để đồ thủy tinh hoặc kính đã bị vỡ trong nhà. Điều này có thể khiến gia chủ gặp rắc rối trong lời nói hoặc các mối quan hệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, việc sử dụng các vật dụng thủy tinh bị sứt mẻ gây nguy hiểm cho người dùng.

Cũng theo phong thủy, bát hay cốc bị mẻ, vỡ là một dấu hiệu của sự nghèo đói. Do đó, gia chủ không nên sử dụng một chiếc bát vỡ, mẻ để ăn cơm cho dù vết mẻ đấy nhỏ thế nào.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc ăn bằng bát bị hư có thể rất nghiêm trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, thậm chí thể hiện sự nghèo đói và túng quẫn có khả năng sẽ đeo đẳng theo gia đình mà không chịu rời đi.

Do đó, thay vì tiếp tục sử dụng những đồ vật này, gia chủ nên bỏ chúng đi. Tương tự như vậy, gia chủ cũng không bao giờ được sử dụng bất kỳ bình hoa nào có vết nứt vì những lọ hoa nứt hiển thị cho sự bất hạnh, chia lìa.

Đồng hồ chết

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 6.

Đồng hồ là vật dùng để biết thời gian, vì thế, đây là đồ vật quan trọng và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Theo phong thủy, đồng hồ sẽ tác động đến từng khoảnh khắc trong mọi không gian.

Khi đồng hồ chuyển động sẽ tạo cho gia chủ cảm giác mọi vật đều chuyển động, thời gian đang trôi, vì thế, ngôi nhà sẽ tràn đầy sinh khí, tạo động lực, tâm lý tích cực cho gia đình.

Khi đồng hồ bị hỏng mà không thể sửa chữa được, nó có ngụ ý rằng thời gian đã dừng lại. Điều này mang lại một ý nghĩa tiêu cực ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà của bạn.

Về phong thủy không nên lưu trữ các đồ vật bị hư hỏng trong nhà, đặc biệt là đồng hồ chết. Điều này được quan niệm rằng đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn cho gia chủ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Vứt ngay 6 thứ này để tài lộc không đội nón ra đi - Ảnh 7.Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

Cùng chuyên mục

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

- 3 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

- 5 giờ trước

GĐXH - Việc chọn hoa và cách cắm hoa ngày Tết là điều nhiều người quan tâm và học hỏi để bày trí ngôi nhà của mình thật đẹp. Hãy tham khảo ngay những cách cắm hoa sau.

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

- 8 giờ trước

GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

- 11 giờ trước

GĐXH - Mỗi địa phương lại có các cách bày mâm bồng đẹp với các loại ngũ quả khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, khí hậu của từng vùng miền. Mâm bồng không chỉ giúp không gian thờ rực rỡ, hài hòa mà còn thể hiện ước nguyện của gia chủ.

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

- 23 giờ trước

GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

- 1 ngày trước

GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi được thực hiện đúng phương pháp và đúng tâm thế, xông nhà sẽ giúp khai mở vận khí, kích hoạt tài lộc và bảo vệ gia đạo khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường. Dưới đây là các lưu ý quan trọng mà gia chủ nên ghi nhớ.

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.

Xem nhiều

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

GĐXH - Nếu bạn vừa làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ và đang bối rối không biết điều này có gây ảnh hưởng đến tâm linh không? Bài viết này sẽ giúp bạn bớt lo lắng và chỉ ra cách hóa giải đơn giản.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top