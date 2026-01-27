Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Gương nứt hoặc bẩn

Gương không chỉ là vật dụng trang trí mà còn có vai trò phản chiếu năng lượng trong phong thủy. Một chiếc gương nứt, trầy xước hay lâu ngày bám bụi sẽ không còn khả năng phản chiếu năng lượng tốt, thay vào đó tạo ra sự trì trệ. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, gương hỏng dễ khiến gia chủ căng thẳng, hay cáu gắt, các mối quan hệ trong nhà trở nên lạnh nhạt, tài lộc khó tụ. Vì vậy, nếu phát hiện gương hư hại, hãy thay thế ngay hoặc treo gương mới, sạch sẽ, để hút vận may và hóa giải sát khí.

Cây và hoa héo úa

Cây xanh mang đến sinh khí, giúp tinh thần thoải mái và tăng cường vận khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khi cây héo, hoa úa hoặc cây chết vẫn được giữ lại, chúng sẽ âm thầm kéo năng lượng tiêu cực vào không gian sống. Người trong nhà dễ cáu gắt, mất tập trung, công việc và tiền bạc khó thuận lợi. Bí quyết đơn giản là thường xuyên cắt tỉa, thay nước, bỏ cây chết và giữ lại cây tươi khỏe, vừa đẹp mắt vừa duy trì năng lượng tích cực.

Lịch cũ

Những cuốn lịch thể hiện cho thời gian, vì thế, những tờ lịch được bóc đi thể hiện cho thời gian luôn chuyển động, tiền tài luôn lưu thông. Nếu đã hết năm rồi mà gia chủ vẫn chưa thay cuốn lịch của năm cũ thì chắc chắn nó sẽ là một điểm xấu cho phong thủy nhà.

Thay vì giữ lại chúng lại, gia chủ nên thay thế bằng một cuốn lịch mới ngay khi một năm mới đến hoặc thậm chí trước đó.

Cây có gai nhọn

Một số người có sở thích trồng những cây có gai trong nhà để trang trí nhưng theo phong thủy, những cây trồng có gai là vật không nên trồng trong nhà để tránh làm hao tổn vượng khí, làm giảm tài lộc của gia đình.

Trong các loại cây thì cây xương rồng, cây có gai khác trừ hoa hồng, thì không nên trồng trong nhà. Theo phong thuỷ, những cây này mang lại năng lượng tiêu cực, không may mắn, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình cho các thành viên trong nhà.

Những cây trồng có gai như xương rồng tốt nhất nên được trồng bên ngoài hoặc trên lối vào nhà để chúng mang lại nguồn năng lượng tích cực và bảo vệ cho ngôi nhà của bạn.

Những đồ vật thủy tinh, sứ bị sứt mẻ

Đây là một trong những đồ vật phổ biến nhất cần phải được gia chủ loại bỏ nhanh chóng. Theo phong thủy, những chiếc ly sứt mẻ biểu tượng cho việc những lời hứa bị phá vỡ hoặc sự đổ vỡ trong mối quan hệ.

Vì thế, gia chủ không nên để đồ thủy tinh hoặc kính đã bị vỡ trong nhà. Điều này có thể khiến gia chủ gặp rắc rối trong lời nói hoặc các mối quan hệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, việc sử dụng các vật dụng thủy tinh bị sứt mẻ gây nguy hiểm cho người dùng.

Cũng theo phong thủy, bát hay cốc bị mẻ, vỡ là một dấu hiệu của sự nghèo đói. Do đó, gia chủ không nên sử dụng một chiếc bát vỡ, mẻ để ăn cơm cho dù vết mẻ đấy nhỏ thế nào.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc ăn bằng bát bị hư có thể rất nghiêm trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, thậm chí thể hiện sự nghèo đói và túng quẫn có khả năng sẽ đeo đẳng theo gia đình mà không chịu rời đi.

Do đó, thay vì tiếp tục sử dụng những đồ vật này, gia chủ nên bỏ chúng đi. Tương tự như vậy, gia chủ cũng không bao giờ được sử dụng bất kỳ bình hoa nào có vết nứt vì những lọ hoa nứt hiển thị cho sự bất hạnh, chia lìa.

Đồng hồ chết

Đồng hồ là vật dùng để biết thời gian, vì thế, đây là đồ vật quan trọng và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Theo phong thủy, đồng hồ sẽ tác động đến từng khoảnh khắc trong mọi không gian.

Khi đồng hồ chuyển động sẽ tạo cho gia chủ cảm giác mọi vật đều chuyển động, thời gian đang trôi, vì thế, ngôi nhà sẽ tràn đầy sinh khí, tạo động lực, tâm lý tích cực cho gia đình.

Khi đồng hồ bị hỏng mà không thể sửa chữa được, nó có ngụ ý rằng thời gian đã dừng lại. Điều này mang lại một ý nghĩa tiêu cực ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà của bạn.

Về phong thủy không nên lưu trữ các đồ vật bị hư hỏng trong nhà, đặc biệt là đồng hồ chết. Điều này được quan niệm rằng đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn cho gia chủ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo