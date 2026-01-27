Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'
GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.
Gương nứt hoặc bẩn
Gương không chỉ là vật dụng trang trí mà còn có vai trò phản chiếu năng lượng trong phong thủy. Một chiếc gương nứt, trầy xước hay lâu ngày bám bụi sẽ không còn khả năng phản chiếu năng lượng tốt, thay vào đó tạo ra sự trì trệ. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, gương hỏng dễ khiến gia chủ căng thẳng, hay cáu gắt, các mối quan hệ trong nhà trở nên lạnh nhạt, tài lộc khó tụ. Vì vậy, nếu phát hiện gương hư hại, hãy thay thế ngay hoặc treo gương mới, sạch sẽ, để hút vận may và hóa giải sát khí.
Cây và hoa héo úa
Cây xanh mang đến sinh khí, giúp tinh thần thoải mái và tăng cường vận khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, khi cây héo, hoa úa hoặc cây chết vẫn được giữ lại, chúng sẽ âm thầm kéo năng lượng tiêu cực vào không gian sống. Người trong nhà dễ cáu gắt, mất tập trung, công việc và tiền bạc khó thuận lợi. Bí quyết đơn giản là thường xuyên cắt tỉa, thay nước, bỏ cây chết và giữ lại cây tươi khỏe, vừa đẹp mắt vừa duy trì năng lượng tích cực.
Lịch cũ
Những cuốn lịch thể hiện cho thời gian, vì thế, những tờ lịch được bóc đi thể hiện cho thời gian luôn chuyển động, tiền tài luôn lưu thông. Nếu đã hết năm rồi mà gia chủ vẫn chưa thay cuốn lịch của năm cũ thì chắc chắn nó sẽ là một điểm xấu cho phong thủy nhà.
Thay vì giữ lại chúng lại, gia chủ nên thay thế bằng một cuốn lịch mới ngay khi một năm mới đến hoặc thậm chí trước đó.
Cây có gai nhọn
Một số người có sở thích trồng những cây có gai trong nhà để trang trí nhưng theo phong thủy, những cây trồng có gai là vật không nên trồng trong nhà để tránh làm hao tổn vượng khí, làm giảm tài lộc của gia đình.
Trong các loại cây thì cây xương rồng, cây có gai khác trừ hoa hồng, thì không nên trồng trong nhà. Theo phong thuỷ, những cây này mang lại năng lượng tiêu cực, không may mắn, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình cho các thành viên trong nhà.
Những cây trồng có gai như xương rồng tốt nhất nên được trồng bên ngoài hoặc trên lối vào nhà để chúng mang lại nguồn năng lượng tích cực và bảo vệ cho ngôi nhà của bạn.
Những đồ vật thủy tinh, sứ bị sứt mẻ
Đây là một trong những đồ vật phổ biến nhất cần phải được gia chủ loại bỏ nhanh chóng. Theo phong thủy, những chiếc ly sứt mẻ biểu tượng cho việc những lời hứa bị phá vỡ hoặc sự đổ vỡ trong mối quan hệ.
Cũng theo phong thủy, bát hay cốc bị mẻ, vỡ là một dấu hiệu của sự nghèo đói. Do đó, gia chủ không nên sử dụng một chiếc bát vỡ, mẻ để ăn cơm cho dù vết mẻ đấy nhỏ thế nào.
Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc ăn bằng bát bị hư có thể rất nghiêm trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, thậm chí thể hiện sự nghèo đói và túng quẫn có khả năng sẽ đeo đẳng theo gia đình mà không chịu rời đi.
Do đó, thay vì tiếp tục sử dụng những đồ vật này, gia chủ nên bỏ chúng đi. Tương tự như vậy, gia chủ cũng không bao giờ được sử dụng bất kỳ bình hoa nào có vết nứt vì những lọ hoa nứt hiển thị cho sự bất hạnh, chia lìa.
Đồng hồ chết
Đồng hồ là vật dùng để biết thời gian, vì thế, đây là đồ vật quan trọng và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Theo phong thủy, đồng hồ sẽ tác động đến từng khoảnh khắc trong mọi không gian.
Khi đồng hồ chuyển động sẽ tạo cho gia chủ cảm giác mọi vật đều chuyển động, thời gian đang trôi, vì thế, ngôi nhà sẽ tràn đầy sinh khí, tạo động lực, tâm lý tích cực cho gia đình.
Khi đồng hồ bị hỏng mà không thể sửa chữa được, nó có ngụ ý rằng thời gian đã dừng lại. Điều này mang lại một ý nghĩa tiêu cực ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà của bạn.
Về phong thủy không nên lưu trữ các đồ vật bị hư hỏng trong nhà, đặc biệt là đồng hồ chết. Điều này được quan niệm rằng đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn cho gia chủ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo
Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thôngỞ - 3 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.
Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Việc chọn hoa và cách cắm hoa ngày Tết là điều nhiều người quan tâm và học hỏi để bày trí ngôi nhà của mình thật đẹp. Hãy tham khảo ngay những cách cắm hoa sau.
Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.
Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, NamỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Mỗi địa phương lại có các cách bày mâm bồng đẹp với các loại ngũ quả khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, khí hậu của từng vùng miền. Mâm bồng không chỉ giúp không gian thờ rực rỡ, hài hòa mà còn thể hiện ước nguyện của gia chủ.
Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đờiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?
Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.
Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.
Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xuiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi được thực hiện đúng phương pháp và đúng tâm thế, xông nhà sẽ giúp khai mở vận khí, kích hoạt tài lộc và bảo vệ gia đạo khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường. Dưới đây là các lưu ý quan trọng mà gia chủ nên ghi nhớ.
Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.
Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.
Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?Ở
GĐXH - Nếu bạn vừa làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ và đang bối rối không biết điều này có gây ảnh hưởng đến tâm linh không? Bài viết này sẽ giúp bạn bớt lo lắng và chỉ ra cách hóa giải đơn giản.