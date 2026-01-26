Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026
GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.
1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 27/1/2026
Âm lịch: 09/12/2025 tức ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo:
+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt. Mặc dù là ngày tốt, nhưng trong ngày lại có Sao Chủy, theo phong thủy không có sự việc gì hợp. Nếu chọn để thực hiện làm các công việc trọng đại, mọi người nên chọn sang ngày khác đẹp hơn.
Ngày 27/1 thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. | Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.
Ngày 27/1 nên lựa chọn hướng xuất hành tốt là Tây Nam để đem lại may mắn, tài lộc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h 21h-23h (Đại an).
2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 28/1/2026
Âm lịch: 10/12/2025 tức ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:
+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.
Ngày 28/1 nên chọn các hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Tây đều là hướng mang lại may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, lưu ý các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi, nhất là khi đi xa: 3h-5h 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h 19h-21h (Đại an); 9h-11h 21h-23h (Tốc hỷ).
Ngày này thực hiện các công việc đều tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.
3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 29/1/2026
Âm lịch: 11/12/2025 tức ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:
+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mão; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 29/1 là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Ngoài ra, mọi người chọn thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại an); 7h-9h 19h-21h (Tốc Hỷ).
Ngày này thực hiện nhiều việc tốt như: xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.
4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 30/1/2026
Âm lịch: 12/12/2025 tức ngày Giáp Thìn tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹn
Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thìn; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày bình thường.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Theo chuyên gia phong thủy, trong ngày 30/1, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt mang đến may mắn là hướng Đông Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h 15h-17h (Đại an); 5h-7h 17h-19h (Tốc hỷ) để thực hiện các công việc thuận lợi, nhất là khi di chuyển xa.
5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 31/1/2026
Âm lịch: 13/12/2025 tức ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành trong ngày có thể tham khảo:
+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Tỵ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.
Hướng xuất hành tốt mang lại may mắn và tài lộc trong ngày 31/1/2026 là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h 13h-15h (Đại an); 3h-5h 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h 21h-23h (Tiểu cát).
6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 1/2/2026
Âm lịch: 14/12/2025 tức ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Ngọ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa), là ngày cát.
Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.
Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.
Hướng xuất hành tốt trong ngày là Tây Nam và hướng Đông. Đây là hướng mang đến tài lộc và may mắn, mọi người nên chọn cùng với giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Đại an); 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h 19h-21h (Tiểu cát).
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
