Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì?

Trong phong thủy nhà ở, khu vực huyền quan là không gian đệm giữa cửa chính và khu vực sinh hoạt bên trong, thường kết nối trực tiếp với phòng khách. Đây được ví như "cửa ngõ" đón tài khí từ bên ngoài vào trước khi lan tỏa vào nhà.

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, huyền quan tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và cảm giác an cư của gia chủ. Dân gian có câu "Tài khí từ cửa vào, uế khí từ cửa ra", vì vậy huyền quan giữ vai trò khá quan trọng. Khu vực này được bố trí hợp lý giúp ngăn sát khí, giữ sinh khí và tránh thất thoát tài lộc.

Ảnh minh họa

Người xưa cũng ví khu vực này như chiếc "van điều tiết" vận khí của cả ngôi nhà, giúp luồng khí cát lành vào nhà nhiều hơn, tăng lợi ích tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.

Trong nhà ở hiện đại, đặc biệt là căn hộ chung cư, nhiều gia đình tối ưu diện tích bằng cách mở cửa là nhìn thẳng phòng khách, bỏ qua không gian đệm, vô tình phạm phải các lỗi phong thủy mà không hay biết.

Những lỗi phong thủy hay gặp ở khu vực huyền quan

Theo các chuyên gia phong thủy, trong bài trí các gia đình cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc sau để tránh phạm lỗi phong thủy khu vực huyền quan.

Đặt tủ giày ngay huyền quan

Giày dép mang nhiều uế khí từ bên ngoài, trong khi huyền quan là nơi chắn sát. Việc đặt tủ giày ở đây được cho là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí. Nếu buộc phải đặt, nên chọn tủ thấp, kín, gọn gàng. Tủ cũng không nên cao quá 1/3 chiều cao của phòng vì được coi là vượt qua phạm vi "địa tài". Tủ giày cao quá cũng tạo cảm giác nhà bí bách, ảnh hưởng tới sự tiếp dẫn khí từ bên ngoài vào không gian phòng khách.

Huyền quan tối và bí

Phong thủy coi trọng nguyên tắc "minh đường sáng". Huyền quan thiếu ánh sáng bị cho là cản trở tài vận, khó tụ tài. Trường hợp không đủ ánh sáng tự nhiên, gia chủ nên bổ sung đèn âm trần, đèn hắt nhẹ để không gian sáng và dễ chịu hơn và tăng thêm thẩm mỹ.

Bày vật có góc nhọn, tranh dữ

Vật sắc nhọn, tranh thú dữ hay tranh màu quá sẫm tại huyền quan được xem là tạo sát khí, gây cảm giác bất an ngay khi bước vào nhà, dễ gây bất lợi cho sức khỏe, tài vận và sự nghiệp của gia chủ. Nên chọn tranh thư pháp, tranh về cỏ cây, thực vật, sông núi hoặc những tranh tương ứng với ngũ hành bản mệnh của gia chủ để treo ở khu vực này.

Mở cửa thấy gương hoặc đồng hồ

Gương đối diện cửa được cho là phản xạ tài khí ra ngoài. Trong khi đó, đồng hồ đặt ngay tầm nhìn khi mở cửa dễ tạo cảm giác áp lực, không thuận cho phong thủy.

Với những ngôi nhà có cầu thang, mọi người có thể đặt gương đối diện cầu thang để hóa giải sát khí. Khi gương đặt ở huyền quan bị nứt vỡ thì phải thay ngay gương mới vì theo phong thủy ảnh hưởng tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Huyền quan bừa bộn

Một huyền quan lộn xộn không chỉ làm mất mỹ quan mà còn bị cho là cản trở tài khí vào nhà, ảnh hưởng tới tâm trạng, vận khí. Khu vực này cần giữ gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh đó, mọi người lưu ý không nên để thùng rác hay vật bẩn ở huyền quan vì sẽ gây ra xú uế, tạo cảm giác khó chịu cho khách khi vừa bước vào nhà.

Theo chuyên gia phong thủy, việc bố trí các đồ nội thất trong không gian đúng cách không chỉ giúp không gian sống hài hòa, đẹp mắt mà còn góp phần mang lại sự an tâm và may mắn lâu dài cho gia chủ. Dọn dẹp nhà cửa cuối năm để chào đón năm 2026, các gia đình nên ưu tiên bố trí huyền quan theo nguyên tắc gọn – sáng – có sinh khí.

Tại khu vực huyền quan có thể đặt: Cây xanh lá to, sinh trưởng tốt (kim tiền, trầu bà, lan chi…); Tranh phong cảnh nhẹ nhàng, tranh sơn thủy… Một số linh vật nhỏ mang ý nghĩa cát tường (tỳ hưu, hồ lô đồng)…

Để bố trí một ngôi nhà hài hòa về công năng, thẩm mỹ, gia chủ có thể tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy, kiến trúc sư. Tùy vào điều kiện địa thế, địa hình của từng ngôi nhà, các chuyên gia phong thủy hay kiến trúc sư sẽ có tư vấn cho gia chủ thiết kế huyền quan có vị trí và tỷ lệ phù hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.