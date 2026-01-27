Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam
GĐXH - Mỗi địa phương lại có các cách bày mâm bồng đẹp với các loại ngũ quả khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, khí hậu của từng vùng miền. Mâm bồng không chỉ giúp không gian thờ rực rỡ, hài hòa mà còn thể hiện ước nguyện của gia chủ.
Cách bày mâm bồng đẹp chuẩn miền Bắc
Ở miền Bắc, các loại trái cây không thể không có trên mâm bồng ngũ quả là chuối, bưởi, quất, hồng, táo, lựu…
Các loại trái cây là những loại quả có màu sắc khác nhau. Ví dụ như màu xanh của nải chuối, táo xanh; màu vàng của bưởi hoặc phật thủ; màu cam của quýt, quất; màu đỏ của táo tây hoặc hồng; màu tím của nho đen; màu trắng của roi, lê hoặc đào.
Thông thường, các vật phẩm tâm linh hay phong tục phong thủy thường sử dụng các số lẻ. Mâm bồng cũng không ngoại lệ. Số lượng các loại trái cây khi bày mâm bồng đẹp nên là các số lẻ như 5, 7 hoặc 9.
Cách bày mâm bồng đẹp, chuẩn truyền thống là màu sắc trên mâm ngũ quả phải rực rỡ. Nải chuối thường được đặt ở dưới cùng, đỡ các loại quả khác. Chuối thắp hương phải là nải chuối xanh, đẹp, không có đốm đen. Các trái đầy đặn và đều nhau.
Trên nải chuối, gia chủ có thể để một quả bưởi căng mọng hoặc trái phật thủ vàng nổi bật. Bên cạnh đó là sắc đỏ vàng nổi bật của các quả nhỏ khác xen kẽ xung quanh như quất (quýt nhỏ), hồng, táo…
Sự hài hòa giữa các màu sắc mang lại vẻ hài hòa, đẹp mắt, giúp không gian thờ cúng thêm sống động, đồng thời đáp ứng được yếu tố phong thủy của mâm ngũ quả.
Cách bày mâm bồng đẹp chuẩn miền Nam
Mâm ngũ quả ở miền Nam có sự khác biệt với miền Bắc, một phần do khí hậu, một phần do phát âm lóng của địa phương.
Cách bày mâm bồng đẹp chuẩn mâm ngũ quả miền Nam thường gồm các loại quả: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung.
Các trái cây để bài trí trên mâm ngũ quả của miền Nam thường liên quan ít nhiều đến giọng điệu địa phương. 5 loại quả mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung đọc chệch thành các tên "cầu vừa đủ xài" hoặc "cầu vừa đủ sung", hàm ý cuộc sống lúc nào cũng ấm no, sung túc.
Có thể thấy, nếu miền Bắc, việc hương khói không thể thiếu nải chuối xanh trên bàn thờ, thì miền Nam lại kiêng kị loại trái cây này. Mâm ngũ quả miền Nam thường không bao giờ có trái chuối. Vì theo cách gọi ở đây, chuối có phát âm lái thành "chúi", mang ý nghĩa khó khăn.
Theo phong thủy, một số loại quả khác cũng kiêng kỵ đặt trên mâm bồng ngũ quả của người miền Nam như lê, cam. Cam được người Nam quan niệm là cam chịu, cam khổ. Trái lê lại đồng nghĩa với "lê lết". Đây là những tính từ không tốt đẹp nên thường tránh đặt lên mâm ngũ quả.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình có thể bài trí thêm trái dưa hấu, hoặc trái thơm (dứa) bên cạnh mâm ngũ quả, vừa là cách bày mâm bồng đẹp, vừa tượng trưng cho sự may mắn, con cái đủ đầy, gia đình êm ấm hòa thuận.
Với người miền Nam, cách bày mâm bồng đẹp truyền thống đầu tiên là lựa chọn những trái cây có kích thước lớn như dừa, đu đủ đặt lên mâm bồng trước để lấy thế.
Các loại quả nhỏ hơn như mãng cầu, sung, xoài đặt sau, sao cho những quả nhỏ ở cao hơn để mâm ngũ quả có hình giống ngọn tháp.
Hai trái thơm hoặc dứa thường đặt theo cặp và xếp ở hai bên khi mâm ngũ quả đã hoàn thành.
Cách bày mâm bồng đẹp chuẩn miền Trung
Xét về vị trí địa lý, miền Trung nằm giữa hai miền Bắc Nam, nên văn hóa thờ cúng cũng như cách bày mâm bồng đẹp có sự giao thoa giữa hai miền.
Các loại trái cây được bày trên mâm ngũ quả người miền Trung rất đa dạng, phong phú. Mâm bồng ngũ quả vừa có thể bày các loại quả của miền Bắc như chuối, bưởi, xoài... nhưng vẫn có thể thêm mãng cầu, sung, dừa, đu đủ… như miền Nam.
Cách bày mâm bồng đẹp của người miền Trung cũng không quá phức tạp. Những quả nặng, hoặc kích thước lớn thì được đặt dưới làm đế. Bên trên là những quả nhỏ hơn xen kẽ.
Một số gia đình muốn tăng thêm sự thu hút và nổi bật có thể cài thêm nhánh hoa cúc vàng tươi trong các chỗ trống trên mâm ngũ quả.
