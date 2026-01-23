Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?
GĐXH - Nếu bạn vừa làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ và đang bối rối không biết điều này có gây ảnh hưởng đến tâm linh không? Bài viết này sẽ giúp bạn bớt lo lắng và chỉ ra cách hóa giải đơn giản.
Ý nghĩa của lọ hoa trên bàn thờ gia tiên
Lọ hoa trên bàn thờ luôn có ý nghĩa tốt đẹp nhất định. Bàn thờ gia tiên không thể thiếu được hai lọ hoa cân xứng hai bên.
Bên cạnh việc dâng hương vào những dịp quan trọng như Tết, mùng 1, ngày rằm, gia chủ cũng cần mâm bánh kẹo đủ đầy, ngũ quả tươi và hoa thơm để dâng lên bàn thờ. Đây là biểu hiện của lòng thành kính và biết ơn mà con cháu muốn thể hiện đến đến ông bà, tổ tiên và thần linh.
Hoa dâng lên bàn thờ không chỉ giúp không gian thờ tự thêm rực rỡ mà còn mang ý nghĩa của những điều tươi đẹp, tốt lành. Khi mua hoa, người ta thường mua cả hoa cả nụ để tượng trưng cho sự đủ đầy. Khi nụ nở thành hoa, chúng mang ý nghĩa cho sự tươi mới và may mắn cho gia đình.
Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ có sao không?
Tình trạng đồ vật trên bàn thờ bị vỡ thường được xem là điềm báo của một điều gì đó nên khiến nhiều người lo lắng về tình huống này.
Trong tín ngưỡng và văn hóa người Việt, bàn thờ được coi là không gian linh thiêng trong mỗi gia đình, là nơi luôn có nhiều nguyên tắc đặc biệt cần tuân thủ để tránh phạm kỵ với thần linh tổ tiên.
Người Việt Nam mỗi dịp lễ tết, ngày rằm, mùng 1… thường thực hiện công việc lau chùi, quét dọn và sắp xếp lại các vật phẩm thờ cúng. Tuy nhiên, do vị trí cao của bàn thờ, việc lau chùi không cẩn thận có thể làm rơi các đồ cúng xuống, đặc biệt là lọ hoa với chiều cao và dễ đổ.
Theo phong thủy, sự đổ vỡ thường được xem là có thể báo hiệu không lành cho tương lai, đặc biệt khi nó còn là những vật phẩm linh thiêng được đặt trên bàn thờ như lọ hoa, chén bát, bát hương…
Một số người còn cho rằng việc lọ hoa tự rơi vỡ còn có thể là biểu hiện của sự quở trách nào đó từ bề trên với gia đình. Có người thậm chí tin rằng đây có thể là cảnh báo từ tổ tiên về một biến cố không may nào đó sắp xảy ra.
Cách hóa giải nếu làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ
Nếu làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ, việc đầu tiên cần làm là dọn dẹp một cách cẩn thận các mảnh vỡ, sau đó mua lọ hoa mới trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu cảm thấy chưa yên tâm, bạn cũng có thể thắp hương khấn tạ lỗi với các vị thần linh, tổ tiên trong nhà.
Hãy thật sự thành tâm, điều này có thể giúp cho gia đình bạn thoát khỏi những tai ương khó khăn trong tương lai.
Ngoài ra, để hóa giải những việc không may mà lọ hoa trên bàn thờ bị đổ báo hiệu, bạn cần mua bộ đôi bình hoa mới để thay thế cho lọ hoa bàn thờ đã bị đổ vỡ.
Đến chùa để cầu bình an và và nhờ sư thầy hóa giải những tai ương, điềm không may cho an tâm về tâm lý. Tích cực làm các việc thiện lương để tích đức và tích phúc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
