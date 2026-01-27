Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026 GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.

Lập Xuân 2026 bắt đầu khi nào?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày bắt đầu tiết Lập Xuân được tính theo dương lịch hiện đại và thường rơi vào ngày 4 hoặc 5/2 hằng năm. Theo quy ước, tiết Lập Xuân bắt đầu sau khi kết thúc tiết Đại Hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18 hoặc 19/2.

Năm 2026, tiết khí Đại Hàn kết thúc và chuyển sang tiết Lập Xuân vào khoảng 3 giờ 02 phút ngày 4/2/2026 (dương lịch). Ngày Lập Xuân 4/2 được xem là thời điểm mở đầu vận khí năm mới cho cả năm.

Lập Xuân 2026 sẽ vào ngày 4/2/2026 dương lịch

Theo quan niệm dân gian, tiết Lập Xuân là thời điểm tốt để bắt đầu nhiều việc quan trọng như: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng…

Những kiêng kỵ nên tránh vào ngày Lập Xuân 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Lập Xuân là thời điểm giao hòa giữa Trời – Đất – Con người, vì vậy cần chú ý một số điều để mọi việc trong năm được thuận lợi.

Những điều không nên làm trong tiết Lập Xuân và ngày Lập Xuân 2026

- Không dọn dẹp, quét nhà vào ngày Lập Xuân đầu tiên của tiết khí Lập Xuân (ngày 17/12/2025 âm lịch), bởi theo quan niệm dân gian, quét nhà vào ngày này sẽ làm hao tán tài lộc.

- Không đổ rác ngày Lập Xuân đầu tiên của năm

- Không cho nước không cho lửa vào ngày lập xuân đầu tiên. Bởi theo quan niệm dân gian, ước và lửa đều mang ý nghĩa biểu trưng cho tài lộc, may mắn và sinh khí. "Tiền vào như nước", nước tượng trưng cho sự sinh sôi, mát lành và trí tuệ. Còn lửa tượng trưng cho tình yêu, sự may mắn, sự vui vẻ, ấm áp...

- Nữ giới trong kỳ kinh nguyệt không nên vào nhà người khác trong ngày Lập Xuân đầu tiên (không kiêng đối với mặt bằng công ty, cơ quan), tức ngày 17/12/2025 (âm lịch), tương ứng ngày 4/2/2026 (dương lịch).

- Không tranh cãi, bất hòa vào ngày Lập Xuân đầu năm. Trong ngày này, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng dù có khó chịu đến thế nào. Người lớn tránh quát mắng, trẻ con không khóc lóc để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ, hòa thuận.

- Kiêng quan hệ nam nữ, sinh hoạt vợ chồng vào ngày Lập Xuân đầu năm vì theo quan niệm cổ xưa, việc quan hệ nam nữ vào ngày này sẽ dẫn đến những điều vận hạn đen đủi, không may mắn.

- Không vay tiền, mượn tiền, trả tiền vào ngày Lập Xuân đầu tiên 04/2/2026 dương. Ngày này tư gia đều tránh cho vay, đi vay, đòi nợ hay trả nợ, riêng khối Ngân Hàng Tài Chính thì khác càng cho vay họ lại càng tốt... Theo quan niệm, nếu đi vay thì cả năm sẽ túng thiếu cùng quẫn, còn cho vay thì tiền bạc phân tán, không được may mắn, phát đạt.

- Kiêng nói những điều tiêu cực vào ngày Lập Xuân đầu tiên như: "Tiêu rồi", "Hỏng rồi", "vỡ trận", "toang"… Thay vào đó, bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ và những câu mang lại may mắn không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh mình.

- Tránh mặc đóng bộ gồm cả 2 màu trắng, đen trong ngày Lập Xuân đầu tiên. Ngày Lập Xuân đầu tiên thì phải mặc trang phục với những màu sắc sặc sỡ như: màu hồng, đỏ, vàng, xanh… để tạo nên sự hưng phấn và vui vẻ, tăng cường may mắn. Nếu vì công việc hay đó là gu thời trang, nam mặc vest có thể có cà vạt hay cài áo màu đỏ, xanh lá, xanh lam; nữ thì khăn quàng cổ hoặc cài áo màu sắc cho tươi tắn.

Những điều nên làm trong tiết Lập Xuân 2026

- Tham gia các bữa tiệc hỷ, họp mặt vui vẻ để tinh thần lạc quan, tăng cường các mối quan hệ.

- Dậy sớm, hít thở không khí trong lành, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

- Làm việc thiện xuất phát từ tâm thiện lành.

- Trồng hoặc mua thêm cây xanh đặt trong nhà như: trầu bà, lưỡi hổ, kim tiền, hồng lộc, hạnh phúc, thiết mộc lan.

- Nếu trong nhà có bàn thờ, nên sắm hoa quả mùa xuân để thắp hương trong ngày Lập Xuân đầu tiên 4/2/2026.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.