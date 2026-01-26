Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời
GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?
1. Đặt bát muối trước cửa chính
Ngoài công dụng phong thủy, rắc muối trước cửa còn giúp khử mùi, đuổi côn trùng, mang lại không gian sạch sẽ, trong lành hơn cho ngôi nhà.
2. Đặt bát muối và chanh dưới gầm giường
Muối có tác dụng diệt khuẩn, hút ẩm, còn tinh dầu chanh giúp thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ sâu, từ đó cải thiện tinh thần và hiệu suất làm việc hàng ngày.
3. Đặt bát muối ở góc nhà - vị trí cung Tài Lộc
Việc sử dụng muối đúng cách trong phong thủy không chỉ đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Với ba vị trí quan trọng: trước cửa chính, dưới giường và cung Tài Lộc, bạn hoàn toàn có thể biến những vật dụng quen thuộc thành công cụ thu hút năng lượng tích cực cho ngôi nhà của mình.
* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo
