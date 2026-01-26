Mới nhất
Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Thứ hai, 19:01 26/01/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?

1. Đặt bát muối trước cửa chính

Đặt muối ở 3 vị trí để kích hoạt tài lộc và phú qúy cho gia đình - Ảnh 1.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng: Cửa chính được ví như "miệng" của ngôi nhà, là nơi đón nhận các luồng khí cả tích cực lẫn tiêu cực từ bên ngoài vào. Việc đặt một bát muối hoặc rắc muối trước cửa chính có thể giúp xua đuổi vận xui, tà khí và bảo vệ gia đình khỏi những điều không may.

Ngoài công dụng phong thủy, rắc muối trước cửa còn giúp khử mùi, đuổi côn trùng, mang lại không gian sạch sẽ, trong lành hơn cho ngôi nhà.

2. Đặt bát muối và chanh dưới gầm giường

Đặt muối ở 3 vị trí để kích hoạt tài lộc và phú qúy cho gia đình - Ảnh 2.

Một mẹo phong thủy khá phổ biến là đặt bát muối kèm chanh dưới giường ngủ. Cách làm rất đơn giản: Dùng số lẻ quả chanh (thường là 3 hoặc 5 quả), cắt làm tư nhưng không tách rời hoàn toàn. Đặt chanh lên một chiếc đĩa, rắc muối lên trên rồi đặt đĩa dưới gầm giường hoặc phía đầu giường. Sáng hôm sau, bỏ chanh muối đi mà không chạm tay trực tiếp vào hỗn hợp. Cách làm này không chỉ giúp xua đuổi tà khí, tăng tài lộc, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ. (Bạn có thể để bát chanh muối này tối đa 5 ngày rồi thay mới).

Muối có tác dụng diệt khuẩn, hút ẩm, còn tinh dầu chanh giúp thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ sâu, từ đó cải thiện tinh thần và hiệu suất làm việc hàng ngày.

3. Đặt bát muối ở góc nhà - vị trí cung Tài Lộc

Đặt muối ở 3 vị trí để kích hoạt tài lộc và phú qúy cho gia đình - Ảnh 3.

Theo phong thủy, cung Tài Lộc trong nhà thường nằm ở góc Đông Nam hoặc góc chéo với cửa chính của ngôi nhà. Đặt một bát muối ở vị trí này có thể giúp thu hút may mắn, tài lộc, và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, sự nghiệp của gia chủ.

Việc sử dụng muối đúng cách trong phong thủy không chỉ đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Với ba vị trí quan trọng: trước cửa chính, dưới giường và cung Tài Lộc, bạn hoàn toàn có thể biến những vật dụng quen thuộc thành công cụ thu hút năng lượng tích cực cho ngôi nhà của mình.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo

Chi tiết đắt đỏ trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

GĐXH - Loài hoa "chiếm sóng" trong mọi khung hình của nàng Á hậu là loài hoa được mệnh danh "giọt nước mắt của thiên đường".

Danh hài đình đám tân gia biệt thự 10.000m2 tuyệt đẹp, gợi nhớ biệt phủ lộng lẫy từng được bán

GĐXH - Sau nhiều năm tích góp, danh hài Hoàng Mập đã chính thức trình làng cơ ngơi "khủng" rộng 10.000m2 tại Lâm Đồng.

