Xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm

Thứ tư, 07:45 29/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Liên quan vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác định nguyên nhân và danh tính nạn nhân.

Chiều 28/10, Công an phường Hoàn Kiếm thông tin về nguyên nhân và danh tính danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Trên VietnamNet, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, nạn nhân tử vong là chị Trịnh T.P (sinh năm 1997, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Chị P có chồng là anh T.D.L và một con gái. Theo người thân, chị đã rời khỏi nhà một thời gian, con gái hiện sống cùng cha.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định chị P có dấu hiệu mắc bệnh lý, có thể dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước.

Hà Nội: Cô gái cởi bỏ quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vongHà Nội: Cô gái cởi bỏ quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong

GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa có thông tin cụ thể liên quan đến sự việc 1 phụ nữ có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ Hoàn Kiếm, sau đó tử vong vào sáng 25/10.

Xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Hình ảnh cô gái bơi ra giữa hồ được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ video

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ cởi toàn bộ quần áo, đi xuống hồ Hoàn Kiếm, bơi ra vùng nước sâu và bị đuối nước.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng phường Hoàn Kiếm, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục quanh hồ (đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang bơi dưới hồ và đã hô hoán kêu cứu.

Ngay sau đó, Công an phường Hoàn Kiếm liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) cùng Trung tâm Cấp cứu 115 để phối hợp cứu nạn.

Công an phường, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cùng người dân đã vận động người phụ nữ di chuyển vào bờ; tuy nhiên, người phụ nữ không vào bờ mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Đội viên đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên và đưa vào bờ trong tình trạng khỏa thân.

Lực lượng cứu hộ Đội 7 PCCC&CNCH và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu tại chỗ đối với người phụ nữ trên và đưa vào Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.

L.Vũ (th)
