Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi nhận được phản ánh, đã có phản hồi như sau:

Khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe; đồng thời phải bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Khoản 1 Điều 42 Luật này quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm định theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, đường bộ bao gồm đường, cầu đường bộ, cống đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ, cầu phao đường bộ, đường cứu nạn và các công trình phụ trợ gắn liền với đường bộ. Khoản 6 Điều 9 Luật này quy định đường nội bộ là đường trong phạm vi khu chung cư, đô thị, công nghiệp, kinh tế, thương mại - dịch vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và chỉ phục vụ các đối tượng được phép vào, ra bên trong phạm vi các khu vực này. Đường nội bộ thuộc loại đường chuyên dùng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 8 Luật Đường bộ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2026). Như vậy, việc phương tiện chỉ hoạt động trong khuôn viên nhà máy hoặc khai trường khai thác mỏ không đương nhiên được xác định là không tham gia giao thông đường bộ. Trường hợp phương tiện lưu thông trên tuyến đường nội bộ hoặc đường chuyên dùng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đường bộ thì được xác định là tham gia giao thông đường bộ; khi đó, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải đáp ứng điều kiện về đăng ký, gắn biển số và phải được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

Như vậy, trường hợp phương tiện chỉ hoạt động trong khu vực sản xuất, khai thác khép kín không phải là đường bộ và thực tế không tham gia giao thông đường bộ thì không thuộc đối tượng phải kiểm định theo khoản 1 Điều 42 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc xác định cụ thể cần căn cứ vào hiện trạng công trình, phạm vi và tuyến hoạt động thực tế của phương tiện; không chỉ căn cứ vào tên gọi hoặc việc khu vực đó có mở cửa cho giao thông công cộng hay không.

Đối với nội dung về đăng ký xe, cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký xe là cơ quan công an có thẩm quyền. Đề nghị công dân liên hệ cơ quan đăng ký xe nơi cư trú hoặc trụ sở để được hướng dẫn đối với hồ sơ, loại phương tiện và phạm vi hoạt động cụ thể.

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