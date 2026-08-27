Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất
GĐXH - Hiện nay, người dân muốn xin cấp sổ đỏ tại cấp xã, cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và hoàn thiện theo trình tự sau.
Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - “Tôi xin hỏi phương tiện cơ giới và xe máy chuyên dùng chỉ lưu thông trong khuôn viên nhà máy, công trường, khai thác mỏ, không tham gia giao thông công cộng thì có phải đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không?” công dân Nguyễn Ngọc Việt thắc mắc.
Trang bị ngang Air Blade, xe ga 125cc thiết kế đậm chất châu Âu giá 45 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc đang được khách hàng săn đón hơn cả Honda Air Blade và Vario nhờ thiết kế đậm chất châu Âu, giá chỉ 45 triệu đồng.
Xuất hiện ô tô điện 16 chỗ ở Việt Nam đi hơn 450 km/sạc, camera 360 độ, ga tự động, giá tốt 1,29 tỷ đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện 16 chỗ với pin LFP 100,64 kWh, tầm hoạt động hơn 450km cùng camera 360 độ, ga tự động mới ra nhập thị trường Việt.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27 - 30/8/2026: Cập nhật danh sách như khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Tiểu thương chỉ cách chọn hồng táo chín già, ngọt thơm, ăn một lần là nhớ mãiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Làm thế nào để chọn được những quả hồng táo chín già, tươi ngon, ngọt thơm là câu hỏi của nhiều người tiêu dùng.
Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 được tính như thế nào theo quy định mới nhất?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo quy định hiện hành, hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2026 vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 26/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Khi ngân hàng chủ động xuống phố, tài chính số đến gần hơn với người dânSản phẩm - Dịch vụ -
Hành trình giúp hàng nghìn người mở mới tài khoản, làm quen với tiện ích số và bảo vệ an toàn khi giao dịch trực tuyến.
Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV hạng C giá 385 triệu đồng, tiêu thụ chỉ 3,89 lít xăng/100 kmGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng C siêu tiết kiệm xăng, bổ sung thêm lựa chọn hybrid vào dòng SUV cỡ nhỏ của Changan.
Lý do ô tô giảm giá bán siêu hấp dẫn vào tháng 7 âm lịchSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Cùng với bất động sản, thị trường ô tô tại Hà Nội cũng ghi nhận sức mua sụt giảm rõ rệt khi bước vào tháng 7 âm lịch. Tâm lý e ngại "không thuận đường làm ăn" khiến nhiều người gạt đi ý định tậu xe, song đây lại vô tình trở thành thời điểm vàng để nhóm khách hàng không kiêng kỵ săn được giá tốt.