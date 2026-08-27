Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất

Thứ năm, 09:24 27/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, người dân muốn xin cấp sổ đỏ tại cấp xã, cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và hoàn thiện theo trình tự sau.

Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã - Ảnh 1.

Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất.

Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất - Ảnh 2.Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất - Ảnh 3.Người dân mua chung cư Hà Nội nhưng chưa được cấp sổ đỏ đón tin vui trong tháng 9

GĐXH - Hiện nay, trước tình trạng nhiều dự án chung cư tại Hà Nội bị chậm cấp sổ đỏ kéo dài, có dự án lên tới 5-10 năm. Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ dự án chung cư nợ đọng sổ đỏ, xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận kéo dài nhiều năm để bảo vệ quyền lợi người dân.

Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất - Ảnh 4.Từ 2026, muốn cấp lại sổ đỏ bị mất, người dân cần lưu ý những gì?

GĐXH - Hiện nay, thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP, người dân cần chủ động nắm rõ để tránh bị động, mất thời gian hoặc bị trả hồ sơ.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không tham gia giao thông có phải đăng ký, kiểm định?

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Tôi xin hỏi phương tiện cơ giới và xe máy chuyên dùng chỉ lưu thông trong khuôn viên nhà máy, công trường, khai thác mỏ, không tham gia giao thông công cộng thì có phải đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không?” công dân Nguyễn Ngọc Việt thắc mắc.

Lý do ô tô giảm giá bán siêu hấp dẫn vào tháng 7 âm lịch

Lý do ô tô giảm giá bán siêu hấp dẫn vào tháng 7 âm lịch

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Cùng với bất động sản, thị trường ô tô tại Hà Nội cũng ghi nhận sức mua sụt giảm rõ rệt khi bước vào tháng 7 âm lịch. Tâm lý e ngại "không thuận đường làm ăn" khiến nhiều người gạt đi ý định tậu xe, song đây lại vô tình trở thành thời điểm vàng để nhóm khách hàng không kiêng kỵ săn được giá tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.