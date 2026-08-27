Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất

20 giờ trước

GĐXH - Cùng với bất động sản, thị trường ô tô tại Hà Nội cũng ghi nhận sức mua sụt giảm rõ rệt khi bước vào tháng 7 âm lịch. Tâm lý e ngại "không thuận đường làm ăn" khiến nhiều người gạt đi ý định tậu xe, song đây lại vô tình trở thành thời điểm vàng để nhóm khách hàng không kiêng kỵ săn được giá tốt.