Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision thích hợp đi trong đô thị





Magnus Grand

Ampere, thương hiệu xe điện 2 bánh thuộc Greaves Electric Mobility, vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga gia đình mới nhất mà tên gọi Magnus Grand.

Cốt lõi của Magnus Grand là mẫu xe tay ga chạy điện này sử dụng pin Lithium Ferro Phosphate (LFP) 2.3 kWh, nổi tiếng với độ bền và ưu điểm an toàn vượt trội hơn pin lithium-ion thông thường. Ampere cung cấp chế độ bảo hành 5 năm/75.000 km, hứa hẹn tuổi thọ dài hơn và mang lại sự an tâm hơn cho khách hàng. Pin LFP cũng giải quyết các vấn đề về hiệu suất ổn định trong điều kiện khí hậu đa dạng của Ấn Độ.

Magnus Grand là mẫu xe tay ga chạy điện này sử dụng pin Lithium Ferro Phosphate

Ampere Magnus Grand sở hữu thiết kế mới mẻ, bao gồm 2 tùy chọn tông màu kép cao cấp mới gồm Xanh Matcha và Xanh Dương Đại Dương, cùng huy hiệu mạ vàng. Ampere cũng chú trọng đến tính công thái học và sự thoải mái của hành khách khi cung cấp cho mẫu xe mới của mình tay vịn được gia cố, yên ngồi rộng rãi và khả năng chở hàng lớn, phù hợp cho cả gia đình sử dụng và di chuyển hàng ngày.

Các tính năng mới được bổ sung, được cho là phù hợp với người dùng ở đô thị. Chúng ta có thể kể tới màn hình kỹ thuật số LCD 3,5 inch được làm mới để có khả năng hiển thị rõ ràng, sắc nét và dễ quan sát hơn. Công nghệ phanh tiên tiến mang tới cho người dùng sự tự tin khi lái xe trong thành phố.





Ampere Magnus Grand sở hữu thiết kế mới mẻ

Chưa hết, Ampere Magnus Grand còn sở hữu khung gầm kép để cải thiện độ bền và khả năng xử lý, khoang hành lý rộng rãi và yên đủ rộng để bố trí chỗ ngồi dành cho gia đình. Ampere Magnus Grand được nhà sản xuất trang bị phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau. Trong khi đó, hệ thống treo của xe được đảm nhiệm bởi phuộc ống lồng trước và giảm xóc lò xo cuộn ở phía sau.

Magnus Grand có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h và phạm vi di chuyển thực tế (ở chế độ tiết kiệm) là khoảng 80 – 95 km. Bộ pin 2,3 kWh LFP của mẫu xe này có thể được sạc đầy trong 5-6 giờ với bộ sạc 7,5 A.

Ampere Magnus Grand còn sở hữu khung gầm kép

Ông Vikas Singh, Giám đốc Điều hành của Greaves Electric Mobility, cho biết: “Magnus Grand là một bước tiến vượt bậc của Greaves khi hướng đến việc định nghĩa lại phương tiện di chuyển trong đô thị bằng cách kết hợp công nghệ với thiết kế lấy người dùng làm trọng tâm. Điều này nhấn mạnh sự tập trung của Ampere vào hiệu suất thực tế, độ an toàn và thiết kế. Được chế tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình và người đi làm, chiếc xe tay ga này hướng đến sự kết hợp hài hòa giữa tính thực dụng, độ bền và phong cách. Với Magnus Grand, chúng tôi trao quyền cho người lái nâng cao kỳ vọng, mang đến sự thoải mái, an toàn và tiện lợi hơn, biến những chuyến đi hàng ngày thành những trải nghiệm thực sự tự tin và thú vị, được hỗ trợ bởi cam kết hậu mãi Ampere Care đáng tin cậy của chúng tôi.”

Giá xe máy điện Magnus Grand

Ampere Magnus Grand mới sẽ được bán ra thị trường với mức giá đề xuất 89.999 Rupee (tương đương khoảng 23 triệu đồng tiền Việt). Được định vị là phiên bản nâng cấp của Magnus Neo, mẫu xe Magnus Grand mới này hướng đến sự cân bằng giữa độ tin cậy, phong cách, sự thoải mái và an toàn vượt trội cho người đi làm và gia đình sinh sống trong thành phố.

Với mức giá khởi điểm 89.999 Rupee, Magnus Grand được định vị là một chiếc xe điện dễ tiếp cận trong phân khúc xe tay ga điện tầm trung. Mức giá khởi điểm mà hãng đưa ra cho mẫu xe này thậm chí rẻ hơn nhiều so với Honda Vision, thậm chí chỉ ngang mẫu xe số Wave Alpha.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



