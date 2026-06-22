Xe ga 125cc có giá bao nhiêu mà đẹp phong cách, trang bị cao cấp tựa SH Mode, có ABS nhiều người đồn giá chỉ như Air Blade, Vision đang hút người mua

Xe ga 125cc giá 66 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode khuynh đảo thị trường GĐXH - Xe ga 125cc mới của Yamaha mang ngoại hình mới mẻ, trẻ trung hoàn toàn khác biệt so với Honda SH Mode và Air Blade, hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.

Xe ga 125cc đẹp phong cách, trang bị cao cấp, trang bị cao cấp tựa SH Mode, có ABS như Air Blade

Suzuki UY125 ABS

Sau bao mong đợi, phiên bản Suzuki UY125 ABS cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. So với đời cũ, UY125 giờ đây được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ABS của Bosch, đèn pha LED và thùng đựng đồ phía sau, như một lời khẳng định của hãng cho bước tiến vượt bậc về an toàn và sự tiện dụng.

Về ngoại hình, Suzuki UY125 ABS mới không có những đường nét phô trương hay bộ tem được thiết kế cầu kỳ. Thay vào đó, nhà sản xuất tập trung vào việc tối ưu hóa những chi tiết nhỏ của chiếc xe như Đèn pha được thay thế hoàn toàn bằng bóng LED hiện đại, cung cấp đủ ánh sáng để người dùng lái xe vào ban đêm một cách an toàn. Có một logo ABS nhỏ của Bosch trên chắn bùn trước, và các logo bên hông được đổi sang màu vàng.





Hệ thống truyền động của Suzuki UY125 ABS 2026 vẫn là động cơ Super Core 125cc quen thuộc

Hệ thống truyền động của Suzuki UY125 ABS 2026 vẫn là động cơ Super Core 125cc quen thuộc, với công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Động cơ của UY125 ABS mới thậm chí được xếp vào top những động cơ hiệu năng cao nhất trong phân khúc, giúp việc di chuyển trong giờ cao điểm trở nên dễ dàng. UY125 ABS có khả năng tăng tốc nhanh chóng và tốc độ tối đa đạt được lên tới 95 km/h.





UY125 ABS khá thân thiện với người dùng

Với chiều cao yên xe 740 mm, trọng lượng khô 112 kg và chiều dài cơ sở 1.285 mm, UY125 ABS khá thân thiện với người dùng và ngay cả phụ nữ cao, người mới biết lái xe cũng đều có thể dễ dàng chống chân xuống đất, giúp việc điều khiển và quay đầu trở nên dễ dàng. Bình xăng 6L cho phép xe di chuyển được khoảng 300 km với mỗi lần đổ đầy.

Xe được tích hợp ABS ở bánh trước

Hệ thống phanh trước sử dụng kẹp phanh hai piston với đĩa phanh lớn, trong phanh khi phía sau vẫn dùng phanh tang trống truyền thống. Xe được tích hợp ABS ở bánh trước giống như Honda SH Mode và Air Blade, cùng bộ lốp Cheng Shin đa địa hình, bảo đảm độ bám đường tốt để người dùng tự tin khi vào cua.

Chưa hết, UY125 ABS còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn báo ABS và nắp chống thấm nước được nâng cấp để bảo vệ cổng sạc USB khỏi nước mưa.

Giá xe ga 125cc Suzuki UY125 ABS

Xe ga 125cc Suzuki UY125 ABS giá 9.980 nhân dân tệ (khoảng 38,8 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.