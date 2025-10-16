Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave Alpha

Xe ga 110cc thiết kế đẹp ngang Lead, trang bị tựa Vision

SXC

TVS vừa ra mắt phiên bản mới của Scooty Zest, được gọi là phiên bản SXC. Phiên bản này được trang bị nhiều tính năng mới và mang lại cảm giác như một bản nâng cấp rất cần thiết.

Cụ thể, TVS Scooty Zest SXC được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ, mức nhiên liệu, công tơ mét và quãng đường đi được. Ngoài ra, xe còn được trang bị kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh để nhận thông báo cuộc gọi/tin nhắn SMS và dẫn đường từng chặng.

TVS Scooty Zest SXC được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ





Việc bổ sung bảng điều khiển mới đã giúp Scooty Zest trở nên cao cấp hơn một chút và phù hợp hơn để cạnh tranh với các đối thủ. Phiên bản này có hai tông màu: Xám Than Chì và Đen Đậm. Màu sắc trông khá cao cấp so với các phiên bản khác, và đồ họa trên yếm và ốp thân xe là một điểm nhấn thực sự đẹp mắt.

Scooty Zest SXC vẫn được trang bị phuộc ống lồng và giảm xóc đơn.





Về khung gầm, Scooty Zest SXC vẫn được trang bị phuộc ống lồng và giảm xóc đơn. Bánh xe hợp kim 10 inch, lốp không săm, được trang bị phanh tang trống ở cả hai đầu. Trọng lượng không tải 103kg (ướt) và chiều cao yên xe 760mm, giúp xe dễ dàng tiếp cận hơn với những người có chiều cao khiêm tốn.

TVS Scooty Zest SXC được trang bị đèn hậu LED





TVS Scooty Zest SXC được trang bị đèn hậu LED, yên xe kết cấu kép rộng hơn để mang lại cảm giác thoải mái khi lái, dung tích chứa đồ dưới yên 19 lít, tốt nhất trong phân khúc của nó. Hãng đã cung cấp thêm không gian lưu trữ dưới dạng một hộp đựng găng tay mở, móc túi có thể thu vào và móc dưới yên xe.

Xe tay ga này vẫn được trang bị động cơ xi-lanh đơn 109,7cc





Về vận hành, chiếc xe tay ga này vẫn được trang bị động cơ xi-lanh đơn 109,7cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 7,8 mã lực và mô-men xoắn 8,8 Nm. Khối động cơ mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định dành cho người tiêu dùng khi di chuyển trên mọi điều kiện đường phố.



Giá xe ga 110cc Scooty Zest SXC

Xe ga 110cc Scooty Zest SXC phiên bản mới có giá 75.500 Rupee (khoảng 19 triệu đồng), cao hơn 3.300 Rupee so với phiên bản Matte Series. Phiên bản này được trang bị nhiều tính năng mới và mang lại cảm giác như một bản nâng cấp rất cần thiết.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.