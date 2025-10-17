Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.
Xe ga 125cc của Honda thiết kế hoài cổ, trang bị tiện ích, đẳng cấp chẳng kém SH Mode
Liên doanh Wuyang Honda đã gây chú ý khi giới thiệu mẫu xe ga ‘bình dân’ NWF125 tại thị trường Trung Quốc. Mới đây, Wuyang Honda NWF125 tiếp tục được nhà sản xuất cập nhật thêm phiên bản Gulf Blue Special Edition với màu sơn mới cực kỳ đẹp mắt.
Phiên bản đặc biệt Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue mới lấy cảm hứng từ phong cảnh tuyệt đẹp của những bờ biển lấp lánh. Phần đầu xe tiếp tục sử dụng phong cách thiết kế đặc trưng của dòng xe mang thương hiệu Wuyang Honda, mang đến cảm giác yên tâm và tin cậy. Bóng LED hiện đại được trang bị ở toàn bộ các vị trí đèn trên xe, không chỉ mang lại hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời khi di chuyển vào ban đêm, mà còn giúp làm tăng thêm vẻ hiện đại cho chiếc xe tay ga này.
Công nghệ động cơ ESP được trang bị trên xe được đánh giá là tiên tiến bậc nhất phân khúc, sử dụng hệ thống đánh lửa xung và tích hợp chức năng tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải. Động cơ xi-lanh đơn dung tích 125cc, 4 thì, làm mát bằng không khí này sản sinh ra công suất tối đa 9,38 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế đo được dao động từ 2,2-2,3 lít/100 km.
Ưu điểm của hệ thống truyền động này rất rõ ràng. Khi tăng tốc, xe phản ứng nhanh, mang lại trải nghiệm lái mượt mà. Hiệu suất vận hành ở tốc độ tối đa cũng khá vượt trội, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày và di chuyển quãng đường ngắn.
Về mặt trang bị, NWF125 Gulf Blue là mẫu xe đầu tiên được trang bị các cấu hình tiên tiến như màn hình TFT, camera thể thao và hộp số điện tử. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và phong cách cổ điển không chỉ giúp xe vượt trội so với các đối thủ mà còn mang đến trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới cho người dùng.
Xét về tính thực dụng, phiên bản đặc biệt Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng. Sàn phẳng rộng tới 28cm, vượt trội so với các dòng xe tay ga 125cc cùng phân khúc, không chỉ cung cấp chỗ để chân rộng rãi mà còn giúp việc chở đồ hàng ngày trở nên vô cùng tiện lợi. Mặc dù không có ngăn chứa đồ mở ở phía trước, nhưng móc treo đồ được tích hợp sẵn và ngăn chứa đồ kín riêng biệt vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng. Tất nhiên, bên dưới yên xe cũng có cốp chứa đồ khá lớn, bảo đảm người dùng có thể mang theo đầy đủ những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Một điểm đặc biệt của Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue là mẫu xe này không sử dụng Smartkey do Honda sản xuất giống như trên Vision hay SH Mode. Thay vào đó, NWF125 Gulf Blue sử dụng phương pháp mở khóa bằng NFC và chìa khóa Bluetooth trên điện thoại di động, vẫn có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm mở khóa thông minh và tiện lợi.
Về trang bị an toàn, Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue sử dụng hệ thống phanh kết hợp giữa phanh đĩa kẹp phanh piston kép phía trước và phanh tang trống phía sau. Tùy theo phiên bản, Honda NWF125 sẽ được tích hợp hệ thống phanh CBS hoặc hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh cho bánh trước. Xe cũng được trang bị lốp bán trơn cao cấp của thương hiệu Youshen, giúp tăng cường hiệu quả phanh và khả năng xử lý.
Giá xe ga 125cc Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue
Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue được bán với giá 9.980 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng)’ 10.980 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng) cho bản ABS và màn LCD; 12.700 nhân dân tệ cho bản có cốp thông minh kèm phanh ABS và màn TFT; 13.400 nhân dân tệ (khoảng 49 triệu đồng) cho bản ABS PRO có cốp đồ phía sau và cuối cùng là phiên bản có thêm cốp sau và kính chắn gió. Có thể thấy mức giá của Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue là cực kỳ hấp dẫn, không chỉ thay thế được Honda Vision mà thậm chí còn soán ngôi của SH Mode.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
