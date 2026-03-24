Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision khiến thị trường xôn xao
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.
Xe ga 125cc của Honda thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Air Blade
Cách đây ít ngày, Honda đã ra mắt Click 125 phiên bản 2026 – mẫu xe tay ga chiến lược trong phân khúc dung tích nhỏ, nay được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và hiệu suất, đồng thời lần đầu tiên sử dụng động cơ sản xuất nội địa nhằm tối ưu chi phí và khả năng vận hành thực tế.
Ở lần nâng cấp này, Click 125 mang diện mạo thể thao và sắc nét hơn với phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn. Hệ thống đèn pha mới kết hợp cùng cụm đèn xi-nhan đặt cao ở góc trên giúp tăng độ nhận diện và tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khả năng chiếu sáng cũng được cải thiện đáng kể nhờ phân bổ ánh sáng rộng và nhanh hơn, hỗ trợ tầm nhìn tốt trong điều kiện di chuyển ban đêm hoặc đường dài. Phía sau, cụm đèn hậu mới mang phong cách hiện đại, hoàn thiện tổng thể thiết kế năng động và cao cấp hơn. Đi cùng đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số được làm mới, tăng khả năng hiển thị và tạo cảm giác hiện đại cho người lái.
Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Click 125 2026 còn được bổ sung loạt tiện ích đáng chú ý. Xe được trang bị cổng sạc USB Type-C tích hợp trong hộc chứa đồ, cho phép người dùng dễ dàng sạc điện thoại và các thiết bị di động khi di chuyển. Phiên bản cao cấp Smart Edition nổi bật với hệ thống Smart Key, mang đến trải nghiệm khởi động không cần chìa khóa, đồng thời tích hợp Idling Stop – công nghệ tự động tắt máy khi dừng quá 3 giây và khởi động lại mượt mà chỉ bằng thao tác vặn ga, giúp tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị.
Sức mạnh của Click 125 đến từ khối động cơ 125cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và eSP. Đáng chú ý, động cơ này hiện đã được sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu như trước đây. Thiết kế động cơ hướng đến khả năng vận hành mượt mà, tăng tốc ổn định và phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 50,3 km/l, mang lại hiệu quả kinh tế ấn tượng cho người dùng.
Về an toàn, Click 125 tiếp tục duy trì các trang bị thiết yếu với hệ thống phanh kết hợp (CBS), giúp phân bổ lực phanh giữa bánh trước và sau, tăng độ ổn định khi phanh gấp. Phanh đĩa trước dạng gợn sóng không chỉ cải thiện hiệu suất phanh mà còn tăng khả năng tản nhiệt, mang lại sự an tâm khi vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc.
Giá xe ga 125cc Honda Click 125
Theo ghi nhận, Honda Click 125 2026 đã có mặt tại đại lý với hai phiên bản gồm Standard và Smart Edition, xe được mở bán với mức giá dao động từ 82.400 đến 86.900 peso (khoảng 31 – 33 triệu đồng).
Hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày, Click 125 còn sở hữu các tiện ích thực tế như cốp chứa đồ dung tích 18 lít và thiết kế tối ưu cho việc di chuyển linh hoạt trong đô thị.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.