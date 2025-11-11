Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết GĐXH - Giá xe Honda SH 2025 tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất để chào đón SH 2026 mới ra.

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại trang bị chẳng kém SH Mode

Xe tay ga ‘huyền thoại’ Spacy 125 đời 2026

Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga ‘huyền thoại’ Spacy 125 đời 2026 mới tại thị trường Trung Quốc.

Wuyang-Honda Spacy 125 2026 tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế retro

Về ngoại hình, Wuyang-Honda Spacy 125 2026 tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế retro nhẹ nhàng đặc trưng của dòng xe này, với tổng thể thanh lịch được tạo nên từ những đường nét mượt mà. Nhìn chung, Spacy 125 2026 tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố cổ điển và sáng tạo, duy trì vị thế là một sản phẩm xe ga đô thị thời trang. Mẫu xe mới này cũng cung cấp những lựa chọn màu sắc đa dạng, bao gồm Trắng Sao, Trắng Mơ, Bạc Cơ Khí và Xanh Morandi, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người tiêu dùng.

Ưu thế cạnh tranh cốt lõi của Wuyang-Honda Spacy 125 vẫn nằm ở hiệu suất động cơ.

Ưu thế cạnh tranh cốt lõi của Wuyang-Honda Spacy 125 vẫn nằm ở hiệu suất động cơ. Mẫu xe này được nhà sản xuất trang bị động cơ eSP tiên tiến nhất của Honda, sản sinh công suất tối đa 9,38 mã lực (HP) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Nhờ được tích hợp công nghệ khởi động im lặng ACG và hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi không tải, Spacy 125 nổi trội về khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 1,87L/100km, cho phép chiếc xe di chuyển hơn 300 km với bình xăng đầy.





Spacy 125 đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau

Về cấu hình trang bị, Spacy 125 đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau bằng cách cung cấp những tính năng đa dạng, hiện đại. Tất cả các phiên bản của mẫu xe tay ga này đều được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống Wi-LINK nâng cấp, cho phép người dùng theo dõi thông tin xe qua điện thoại thông minh. Đây là công nghệ mà ngay cả Honda SH Mode, một mẫu xe đắt tiền hơn cũng không có.

Honda Spacy125 Tiêu chuẩn 2026 được trang bị phanh tang trống ở cả bánh trước và sau.

Về tính năng an toàn, phiên bản Honda Spacy125 Tiêu chuẩn 2026 được trang bị phanh tang trống ở cả bánh trước và sau. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn được nâng cấp với phanh đĩa trước, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giống như ở Honda SH Mode.

Giá xe ga 125cc Honda Spacy 125

Wuyang-Honda Spacy 125 2026 sẽ được phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, CBS và ABS, sẽ được phân phối với mức giá lần lượt tương ứng là 8.780 nhân dân tệ, 9.380 nhân dân tệ và 10.280 nhân dân tệ (tương đương khoảng 32 triệu đồng, 34 triệu đồng và 37 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.