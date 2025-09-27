Xe ga giá 23,5 triệu đồng của Việt Nam thiết kế đẹp như Vision, rẻ chỉ ngang xe số Wave RSX

Xe máy điện giá 30 triệu đồng: Thiết kế đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision, chuẩn xe đi trong đô thị GĐXH - Xe máy điện với thiết kế đẹp mắt, thân thiện với môi trường hứa hẹn sẽ khiến những cái tên như Honda Vision, SH Mode hay Lead bị lãng quên trong thời gian tới.

Xe ga ở Việt Nam thiết kế đẹp như Vision

Xe ga Espero Velia 50.

Thời gian vừa qua, nhiều đại lý xe máy tư nhân bất ngờ trưng bày một dòng xe tay ga lạ mắt, khiến khách Việt bàn tán sôi nổi. Mẫu xe mang tên Espero Velia 50, được giới thiệu là sản phẩm “Made in Vietnam”. Điểm gây chú ý nhất chính là thiết kế “lai tạp” giữa hai dòng xe Honda vốn quen thuộc: phần đầu xe gợi nhớ Honda Vision, trong khi mặt nạ trước và đuôi vuốt cao lại có nhiều nét giống Honda SH.

Về kích thước, xe ga Velia 50 dài 1.920 mm, rộng 660 mm và cao 1.115 mm – nhỉnh hơn Vision nhưng nhỏ hơn một chút so với SH. Với vóc dáng này, xe được xem là “đô con” trong nhóm tay ga 50cc. Sự quen thuộc trong thiết kế khiến mẫu xe nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh muốn sở hữu xe ga nhưng chưa đủ tuổi lấy bằng lái.

Thiết kế của dòng xe Espero Velia 50 tạo sự quen thuộc khi gợi nhớ đến Honda Vision

Không chỉ gây chú ý ở ngoại hình, xe tay ga giá rẻ Espero Velia 50 còn được trang bị khá đầy đủ tiện ích trong tầm giá. Xe sở hữu hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình LCD cỡ lớn hiển thị đa thông tin, mâm 14 inch trước – sau. Phanh đĩa trước đi kèm cùm phanh sơn đỏ tạo điểm nhấn thể thao, trong khi phanh sau vẫn là dạng tang trống. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau, đủ cho nhu cầu đi lại trong đô thị.

Sự xuất hiện của Espero Velia 50 đã khiến thị trường xe tay ga Việt Nam thêm phần sôi động

Về vận hành, Velia 50 dùng động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 49,4cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 3,9 mã lực và mô-men xoắn 3,2 Nm, với vận tốc tối đa khoảng 50 km/h. Ưu điểm lớn là xe không yêu cầu bằng lái, phù hợp với học sinh từ 16 tuổi trở lên. Đây cũng là lý do chính khiến Velia 50 nhanh chóng được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Giá xe ga Espero Velia 50

Xe ga Espero Velia 50 được chào bán 23,5 triệu đồng, tương đương một chiếc xe số Honda Wave RSX (22 – 25 triệu đồng). Với mức giá này, Velia 50 trở thành lựa chọn "ngon – bổ – rẻ" cho những ai muốn trải nghiệm dáng dấp xe ga cao cấp mà không cần đầu tư số tiền quá lớn.

Tuy nhiên, Espero Velia 50 vẫn nổi bật nhờ đánh trúng tâm lý khách hàng trẻ: ngoại hình bắt mắt, dáng xe ga “sang chảnh” nhưng giá thành rẻ, vận hành an toàn trong tốc độ vừa phải. Với mức giá chỉ hơn 23 triệu đồng, chiếc xe ga 50cc này được xem là lựa chọn độc đáo cho học sinh và phụ huynh muốn tìm phương tiện tiện lợi, hợp pháp mà vẫn giữ phong cách.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.