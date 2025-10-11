Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kg
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Cụ thể, thương hiệu bạc Phú Quý niêm yết giá bạc mua vào 50,879 triệu đồng/kg và bán ra 52,453 triệu đồng/kg, tương đương 1,908 – 1,967 triệu đồng/lượng. So với phiên điều chỉnh chiều 10/10, mức giá này đã giảm đáng kể — khi đó, bạc Phú Quý được niêm yết ở ngưỡng 51,97 triệu đồng/kg (mua vào) và 53,57 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 1,942 – 2,009 triệu đồng/lượng.
Tương tự, bạc Ancarat cũng ghi nhận đà giảm mạnh. Từ mức đỉnh trong phiên giao dịch chiều 10/10, giá hôm nay đã hạ xuống còn 49,91 triệu đồng/kg mua vào và 51,36 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 1,905 – 1,963 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, thương hiệu bạc Sacombank-SBJ chốt phiên chiều tối 10/10 ở mức 1,944 triệu đồng/lượng mua vào và 1,989 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường thế giới, giá bạc cũng điều chỉnh giảm rõ rệt, từ mức gần 52 USD/oz xuống còn khoảng 50,2 USD/oz, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10.
Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ xu hướng đi xuống của giá bạc quốc tế, sau khi đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.
Xe đa dụng MPV giá 420 triệu đồng của Kia thiết kế đẹp hiện đại lại rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 6 chỗ mới của Kia đang khiến Mitsubishi Xpander và Toyota Innova phải lép vế bởi thiết kế đẹp long lanh, có hàng ghế thương gia cực xịn nhưng lại có mức giá siêu rẻ.
Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kémGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max đang là lựa chọn cực kỳ phù hợp bởi sự chênh lệch về phần cứng không quá lớn so với iPhone 17 Pro Max mới ra nhưng rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng.
Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,951 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.
Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC rời mốc 142 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng.
Sốc giá xe Honda LEAD giảm mạnh, dưới cả niêm yết, chỉ ngang Vision, hiện tượng hiếm của xe máy HondaGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, hiện tượng ít thấy từ trước tới nay ở xe máy Honda.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.