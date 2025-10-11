Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kg

Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờ GĐXH - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,951 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.

Cụ thể, thương hiệu bạc Phú Quý niêm yết giá bạc mua vào 50,879 triệu đồng/kg và bán ra 52,453 triệu đồng/kg, tương đương 1,908 – 1,967 triệu đồng/lượng. So với phiên điều chỉnh chiều 10/10, mức giá này đã giảm đáng kể — khi đó, bạc Phú Quý được niêm yết ở ngưỡng 51,97 triệu đồng/kg (mua vào) và 53,57 triệu đồng/kg (bán ra), tương đương 1,942 – 2,009 triệu đồng/lượng.

Tương tự, bạc Ancarat cũng ghi nhận đà giảm mạnh. Từ mức đỉnh trong phiên giao dịch chiều 10/10, giá hôm nay đã hạ xuống còn 49,91 triệu đồng/kg mua vào và 51,36 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 1,905 – 1,963 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu bạc Sacombank-SBJ chốt phiên chiều tối 10/10 ở mức 1,944 triệu đồng/lượng mua vào và 1,989 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc cũng điều chỉnh giảm rõ rệt, từ mức gần 52 USD/oz xuống còn khoảng 50,2 USD/oz, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ xu hướng đi xuống của giá bạc quốc tế, sau khi đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Giá bạc niêm yết của Phú Quý tại phiên điều chỉnh cuối cùng của ngày 11/10.

Giá bạc niêm yết của Ancarat tại phiên điều chỉnh cuối cùng của ngày 11/10.

