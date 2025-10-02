Mới nhất
Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân

Thứ năm, 07:32 02/10/2025
GĐXH - Giá xe Honda SH 2025 tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất.

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân - Ảnh 1.Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.

Giá xe Honda SH 2025 mới nhất niêm yết

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân - Ảnh 2.

Giá xe SH trong tháng 10/2025 không có sự thay đổi.

Giá xe SH trong tháng 10/2025 không có sự thay đổi. Các phiên bản của dòng SH bao gồm SH 125i , SH 160i và SH 350i giá từ 73.921.091 – 150.990.000 VNĐ, cụ thể như sau:

Honda SH 125i: Phiên bản Tiêu chuẩn vẫn duy trì giá bán đề xuất là 73.921.091 VNĐ, phiên bản Cao cấp có giá bán 81.775.637 VNĐ, phiên bản Đặc biệt với giá 82.953.818 VNĐ và phiên bản Thể thao là 83.444.727 VNĐ.

Honda SH 160i: Trong đó phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe SH 160i có giá bán lẻ đề xuất từ hãng là 92.490.000 VNĐ và bản cao cấp giá bán lẻ đề xuất là 100.490.000 VNĐ.

Honda SH 350i: Phiên bản Cao cấp có giá bán 150.990.000 VNĐ, phiên bản Đặc biệt giá 151.990.000 VNĐ và phiên bản Thể thao là 152.490.000 VNĐ.

Giá xe Honda SH mới nhất đại lý

Theo ghi nhận tại một số đại lý, mẫu xe ga Honda SH 2025 đang sở hữu mức giá rất hấp dẫn khi được giảm từ 500 – 1 triệu đồng so với tháng trước, các phiên bản gần như đã về sát giá đề xuất, thậm chí SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng.

Bảng giá xe Honda SH mới nhất

Mẫu xe

Phiên bản

Giá đề xuất

Giá đại lý

Honda SH 2025

125 CBS Tiêu chuẩn

73.900.000

75.000.000

125i ABS Cao cấp

81.700.000

83.000.000

125i ABS Đặc biệt

82.900.000

84.000.000

125i ABS Thể thao

83.400.000

85.500.000

160i CBS Tiêu chuẩn

92.490.000

92.000.000

160i ABS Cao cấp

100.490.000

103.000.000

160i ABS Đặc biệt

101.690.000

104.000.000

160i ABS Thể thao

102.190.000

104.000.000

350i ABS Thể thao

152.490.000

130.000.000

Đánh giá xe Honda SH

Hiện nay, mẫu xe ga Honda SH được bán ra thị trường với 3 mẫu xe gồm: SH 125i, SH 160i và SH 350i, trong đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau tương ứng với từng mẫu xe.


Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân - Ảnh 3.

Honda SH

Mẫu xe Honda SH là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được đông đảo khách hàng Việt ưa chuộng. Được biết đến với kiểu dáng sang trọng, mang phong cách châu Âu hiện đại.

Đặc biệt, SH còn sở hữu khối động cơ eSP+ mạnh mẽ, cho khả năng vận hành vượt trội. Cụ thể, SH 125i sử dụng động cơ dung tích 124,8 phân khối, công suất 9,6 kW tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11.9 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân - Ảnh 4.

Honda SH là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp

SH 160i được trang bị động cơ dung tích 156,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 12,4 kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Về phần mình, Honda SH 350i sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân - Ảnh 5.

Honda SH 350i sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc

Hơn nữa, Honda SH còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến mang lại sự đẳng cấp và những trải nghiệm tốt nhất khi lái xe cho người dùng. Nổi bật trong đó là hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) ở cả hai bánh để tính toán độ trượt của bánh sau. Lượng mô-men xoắn của động cơ được kiểm soát sau khi đã được tính toán từ tỷ lệ trượt bánh, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga.

Đặc biệt, trên SH 160i và SH 350i có thêm cả chức năng kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth. Giúp khách hàng có thể theo dõi toàn bộ các thông tin của xe như: Tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành,...

Ngoài ra, những tiện ích có thể kể đến trên Honda SH bao gồm: thống khóa thông minh Smartkey, phanh ABS 2 kênh (tùy phiên bản), cốp 28 lít, cổng sạc USB…

Lưu ý: Bảng giá Honda SH nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.

K.N (th)
