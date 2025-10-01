Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền

Xe điện Pixar 946 Plus

Pixar Việt Nam là một thương hiệu mới trên thị trường xe điện đã chính thức ra mắt mẫu Pixar 946 Plus, đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển các dòng phương tiện xanh, thân thiện môi trường.

Pixar 946 Plus gây ấn tượng mạnh với kiểu dáng đậm chất Vespa thời thượng, tinh tế và sang trọng. Xe có kích thước dài 1.750 mm, rộng 680 mm và cao 1.115 mm, gọn gàng, dễ kiểm soát và phù hợp vóc dáng người Việt. Khung xe chế tạo chắc chắn, kết hợp vỏ nhựa cao cấp bền bỉ, vừa đảm bảo an toàn vừa tạo nên sự tinh tế trong thiết kế.

Hệ thống đèn LED toàn xe là một điểm cộng lớn. Đèn pha dạng "kim cương" hiện đại, dải daylight nổi bật và cụm xi-nhan LED bố trí cân đối mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo. Xe còn gây ấn tượng với bảng màu đa dạng gồm: Trắng hồng ngọt ngào, Trắng đen cá tính, Trắng trà sữa thanh lịch, Xám xi măng hiện đại và Đen vàng sang trọng.

Không chỉ đẹp mắt, Pixar 946 Plus còn sở hữu động cơ Inhub công suất 1.600W giúp xe đạt vận tốc tối đa 50 km/h, phù hợp cho di chuyển trong đô thị. Đặc biệt, xe đạt chuẩn chống nước IPX7, đảm bảo vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện mưa hoặc đường ngập.

Hệ thống ắc quy 60V – 22,3Ah cho phép xe đi tối đa 95 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 8 – 12 tiếng với cơ chế sạc đầy tự ngắt, an toàn và tiết kiệm điện. Đây là thông số đáng chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng hàng ngày.

Xe có khả năng chở nặng tới 130 kg, phù hợp cho hai người di chuyển thoải mái. Với trọng lượng xe chỉ 95 kg, Pixar 946 Plus dễ dàng điều khiển kể cả với phái nữ hoặc người mới làm quen xe điện.

Pixar 946 Plus không chỉ chú trọng thiết kế và động cơ mà còn được đầu tư hệ thống an toàn và tiện ích thông minh. Phanh đĩa an toàn với bánh trước trang bị phanh đĩa, bánh sau phanh cơ, cho khả năng hãm tốc nhanh nhạy, đảm bảo an toàn trong nhiều tình huống khẩn cấp.

Cốp siêu rộng với dung tích cốp lớn có thể chứa được hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, túi xách, đồ dùng hằng ngày. Sàn để chân rộng được thiết kế cong mềm mại, giúp tư thế ngồi thoải mái và tự nhiên, phù hợp cho cả di chuyển ngắn lẫn quãng đường dài.

Xe điện này còn được trang bị sẵn gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm, những yếu tố tăng thêm tính tiện dụng cho người dùng. Ngoài ra, giảm xóc lò xo trụ thủy lực phía sau cùng bánh thép đúc và lốp không săm giúp xe vận hành ổn định, hạn chế rung lắc và tăng độ bám đường trong mọi điều kiện.

Giá xe máy điện Pixar 946 Plus

Xe máy điện Pixar 946 Plus hiện đang được bán với giá niêm yết 17,9 triệu đồng. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh, rẻ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện cùng phân khúc và chỉ ngang một số dòng xe số phổ thông.

Với thiết kế Vespa sang trọng, động cơ ổn định, quãng đường 95 km/sạc, cùng nhiều tính năng tiện ích, Pixar 946 Plus là lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh, sinh viên và người dùng trẻ tại đô thị. Xe không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn mang đến phong cách hiện đại, năng động và thân thiện môi trường.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.