Xe máy 125cc giá 23,5 triệu đồng của Honda phong cách cổ điển, trang bị ngang Yamha Exciter, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy 125cc huyền thoại của Honda trang bị ngang Yamha Exciter





Honda CG 125 Self Start 2026.

Atlas Honda Limited, nhà sản xuất xe máy lớn nhất cả nước, đã chính thức ra mắt mẫu xe Honda CG 125 Self Start 2026. Sự ra mắt này tiếp nối di sản của CG 125 Special Edition được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019, một chiếc xe được ca ngợi bởi âm thanh ống xả biểu tượng, độ tin cậy và hiệu suất mạnh mẽ.





CG 125 Self Start 2026 vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cổ điển

Về thiết kế, CG 125 Self Start 2026 vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cổ điển, dễ nhận biết, đồng thời kết hợp những nét hiện đại. Điểm nổi bật là tính năng tự khởi động, mang đến sự tiện lợi hơn cho người lái xe hàng ngày.

Hệ thống truyền động xích con lăn tăng độ bền và hiệu suất vận hành mượt mà hơn, trong khi hệ thống treo chắc chắn đảm bảo sự ổn định trên nhiều điều kiện đường xá khác nhau ở Pakistan.

Không chỉ có tính năng hiện đại hơn, những cải tiến đáng chú ý về thiết kế bao gồm nắp hông mạ crôm và lõi ống xả được sơn đen thời trang, tạo thêm nét tinh tế cho vẻ ngoài vượt thời gian của xe. Chiều cao yên xe 765 mm đảm bảo xe phù hợp với mọi vóc dáng.

Với khoảng sáng gầm xe 133 mm, Honda CG 125 Self Start 2026 phù hợp với cả địa hình đô thị lẫn nông thôn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 1.912 x 727 x 1.029 mm, chiều dài cơ sở 1.212 mm, trọng lượng 108 kg. CG 125 Self Start 2026 lăn bánh trên bộ vành nan truyền thống với thông số lốp trước là 2.50 – 18 (38P) và lốp sau là 3.00 – 17 (50P).

Về vận hành, Honda CG 125 Self Start 2026 được trang bị động cơ 4 thì, OHV, làm mát bằng không khí, dung tích 124,1cc. Hộp số 5 cấp cho phép người dùng chuyển số mượt mà, giúp xe linh hoạt cho cả đường thành phố và đường cao tốc.

Hiệu quả nhiên liệu vẫn là điểm mạnh của CG 125, và CG 125 Self Start 2026 tự hào có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 45 km/lít. Xe được trang bị bình xăng 9,2 lít, thêm 2 lít dự trữ, đảm bảo người dùng có thể di chuyển với những chuyến đi dài.

Giá xe máy 125cc Honda CG 125 Self Start 2026

Honda CG 125 Self Start 2026 được phân phối với 2 màu sắc Đỏ và Đen cùng giá niêm yết là 286.900 PKR (khoảng 23,5 triệu đồng). Với mức giá này, Atlas Honda định vị CG 125 Self Start là lựa chọn cao cấp nhưng thiết thực cho những người lái xe tìm kiếm sự tiện lợi, phong cách và hiệu suất.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.