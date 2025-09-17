Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda Vision GĐXH - Xe máy điện của Yamaha đang tiếp tục giảm tới gần 20 triệu đồng đi xa tới 144km, thiết kế đẹp mắt, động cơ êm ái, vận hành thông minh.

Xe máy điện của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe

Honda Joker sở hữu hệ thống đèn LED toàn phần.

Honda Joker đang dần trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm trên thị trường xe điện. Điểm nổi bật của mẫu xe này chính là thiết kế nhỏ gọn cùng chiều cao yên chỉ 710 mm, rất thân thiện với vóc dáng người Việt, đặc biệt là nữ giới và học sinh – sinh viên.

Phần yên xe được bọc đệm cao su cao cấp, phủ da nhân tạo tinh tế, vừa đẹp mắt vừa mang đến sự thoải mái khi ngồi lâu. Yên đủ rộng cho 2 người, phía sau còn có baga gắn cốp lớn với nắp đậy an toàn – tiện lợi cho việc để mũ bảo hiểm, áo mưa hay đồ cá nhân.

Phong cách Joker là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Mặt nạ trước trang trí decal bóng, kết hợp viền mạ crom sang trọng, tạo khí chất riêng biệt. Điều này khiến xe toát lên sự khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Honda Joker sở hữu hệ thống đèn LED toàn phần. Đèn pha tròn bi cầu kèm viền LED chấm bi không chỉ chiếu sáng mạnh mà còn tạo diện mạo cá tính. Xi-nhan trước sau được gắn chuôi inox chắc chắn, hạn chế rung lắc, trong khi cụm đèn hậu tròn to, nổi khối cho khả năng nhận diện tốt trên đường.

Bảng đồng hồ điện tử bo tròn hiển thị rõ các thông số như vận tốc, quãng đường, dung lượng pin và xi-nhan. Các cụm công tắc hai bên bố trí khoa học, dễ sử dụng ngay cả với người mới.

Nhờ sự kết hợp giữa yên thấp – sàn để chân rộng phẳng – tay lái vừa tầm, Joker mang lại tư thế ngồi thoải mái, dễ điều khiển, phù hợp với những chuyến đi trong thành phố đông đúc.

Honda Joker được trang bị động cơ điện 500W.

Honda Joker được trang bị động cơ điện 500W, đạt tốc độ 40–45 km/h – vừa đủ cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Động cơ có khả năng chống nước, cho phép xe đi dưới mưa hoặc qua đoạn ngập nông mà không lo hỏng hóc.

Xe sử dụng bộ pin 4 bình 20Ah – 48V, cho quãng đường khoảng 60 km/lần sạc. Người dùng có thể nâng cấp lên 5 bình 60V để chạy khỏe hơn và xa hơn. Bộ sạc thông minh sẽ tự ngắt khi pin đầy, an toàn kể cả khi sạc qua đêm.

Khung xe làm từ hợp kim thép, dàn áo nhựa ABS-PP bền bỉ, đảm bảo sự chắc chắn. Hệ thống phanh CBS phân bổ lực đều, an toàn khi phanh gấp hoặc chở nặng. Lốp không săm kết hợp bánh đúc đa chấu cho độ bám đường tốt.

Xe còn có giảm xóc trước ống lồng thủy lực và sau lò xo kép, giúp hạn chế chấn động, mang lại cảm giác lái êm ái ngay cả trên đường gồ ghề.

Giá xe máy điện Honda Joker

Với giá chỉ 12 triệu đồng, Honda Joker nổi bật ở thiết kế nhỏ gọn, cổ điển pha hiện đại, động cơ 500W ổn định, quãng đường 60 km/sạc, cùng nhiều trang bị an toàn.

Đây là mẫu xe điện phù hợp cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và phụ nữ, những người cần một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm và dễ sử dụng hằng ngày. Với Joker, bạn không chỉ có phương tiện di chuyển mà còn sở hữu một mẫu xe cá tính, tiện ích và thân thiện môi trường.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.