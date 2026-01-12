Xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển như Vespa trang bị hiện đại, động cơ bền bỉ, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp cổ điển như Vespa trang bị hiện đại, động cơ bền bỉ

EVGO A

Không chạy theo xu hướng hầm hố hay thể thao, EVGO A chọn con đường khác: thiết kế mềm mại, thời trang, dễ sử dụng và hướng tới trải nghiệm di chuyển hằng ngày nhẹ nhàng, tiết kiệm.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, EVGO A tạo thiện cảm nhờ kiểu dáng bo tròn, liền khối, gợi nhớ rõ nét đến những mẫu xe ga Vespa kinh điển. Các đường cong được xử lý mềm mại, thân xe gọn gàng mang lại cảm giác thanh lịch và thân thiện đúng với tinh thần một mẫu xe điện dành cho đô thị.

EVGO A được phân phối với 5 màu sắc

Kích thước tổng thể 1.890 x 660 x 1.130 mm cùng chiều cao yên 750 mm giúp EVGO A phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là nữ giới hoặc người có vóc dáng trung bình. Trọng lượng xe chỉ 86 kg, đủ đầm chắc khi vận hành nhưng vẫn nhẹ nhàng khi dắt xe, quay đầu hay di chuyển trong không gian hẹp.

EVGO A được phân phối với 5 màu sắc gồm đỏ, trắng, xám, vàng nhạt và xanh than. Các gam màu thiên về phong cách hiện đại, trẻ trung, phù hợp với nhiều cá tính khác nhau – từ nhẹ nhàng, tinh tế đến nổi bật, cá tính.

Một điểm cộng lớn của EVGO A nằm ở hệ thống đèn LED được trang bị toàn bộ trên xe.

Một điểm cộng lớn của EVGO A nằm ở hệ thống đèn LED được trang bị toàn bộ trên xe. Đèn pha tròn kích thước lớn đặt cao ở đầu xe không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp luồng sáng phân bổ đều, hạn chế điểm mù khi di chuyển ban đêm. Công nghệ LED cho ánh sáng rõ nét, tiết kiệm điện năng và không gây chói cho phương tiện đối diện.

Bao quanh đèn pha là dải đèn LED daylight, vừa tăng nhận diện ban ngày, vừa tạo điểm nhấn hiện đại cho tổng thể thiết kế. Ở phía sau, đèn hậu và xi-nhan cũng sử dụng LED, đồng bộ phong cách và nâng cao độ an toàn khi lưu thông trong đô thị đông đúc.

EVGO A được xây dựng trên bộ khung chịu lực chắc chắn,

Cụm đồng hồ của EVGO A có thiết kế tròn, sử dụng màn hình LCD nền TFT tinh thể lỏng. Các thông số như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin còn lại, tín hiệu đèn được hiển thị rõ ràng, trực quan và dễ quan sát, phù hợp với người dùng phổ thông.

Yếu tố tạo nên sự khác biệt của EVGO A không chỉ nằm ở thiết kế mà còn đến từ hệ thống động cơ. Mẫu xe này được trang bị động cơ điện Bosch In-hub, dạng không chổi than là công nghệ đến từ Đức, vốn được đánh giá cao về độ bền và hiệu suất.

Động cơ có công suất danh định 800W, công suất cực đại lên tới 1.500W, cho phép EVGO A đạt tốc độ tối đa dưới 50 km/h ở mức phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, khu dân cư và cũng đảm bảo an toàn cho người dùng trẻ. Khả năng vận hành êm ái, ít rung, phản hồi ga mượt là điểm dễ nhận thấy khi trải nghiệm thực tế.

Xe sử dụng bộ ắc quy 60V – 20Ah, cho quãng đường di chuyển khoảng 75 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian sạc từ 8–10 giờ, sạc đầy tự ngắt, thuận tiện sạc qua đêm tại nhà mà không cần lo lắng về an toàn điện.

EVGO A được xây dựng trên bộ khung chịu lực chắc chắn, kết hợp hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau. Cấu hình này giúp xe vận hành ổn định trên các cung đường đô thị, giảm xóc tốt khi đi qua gờ giảm tốc hay mặt đường không bằng phẳng.

Hệ thống phanh đĩa trước được thiết kế ôm sát má phanh, giúp giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp. Bánh xe sử dụng vành thép đúc, lốp không săm kích thước 16 inch trước và sau mang lại sự ổn định và cảm giác lái chắc chắn hơn so với nhiều mẫu xe điện bánh nhỏ.

Yên xe dài, rộng, tạo tư thế ngồi thẳng lưng, hạn chế mỏi khi di chuyển quãng đường dài. Chất liệu yên được hoàn thiện êm ái, phù hợp cả khi chở thêm người phía sau. Cốp chính dung tích 20 lít kết hợp cốp phụ phía trước giúp tăng đáng kể không gian chứa đồ là điểm cộng lớn với người dùng đô thị.

Giá xe máy điện EVGO A

Với mức giá 24,9 triệu đồng, EVGO A không nhắm tới cuộc cạnh tranh về tốc độ hay công nghệ cao cấp. Thay vào đó, mẫu xe này tập trung vào thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ và trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Động cơ Bosch, kiểu dáng Vespa thu nhỏ, trang bị đủ dùng và chi phí hợp lý khiến EVGO A trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người trẻ, sinh viên hoặc người dùng cần một chiếc xe điện thời trang để đi làm, đi học trong đô thị.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.