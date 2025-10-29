Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, đẹp sang, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Vision GĐXH - Xe ga 125cc mới giá chỉ hơn 30 triệu đồng, rẻ hơn Honda Vision nhưng sở hữu thiết kế hiện đại, cốp rộng, Smart Key và động cơ tiết kiệm xăng.

Xe ga 150cc trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead

Pojie Raptor GX150.

Chỉ hai tháng sau khi giới thiệu hai mẫu xe Raptor X3 và X5, thương hiệu Pojie của Trung Quốc lại có một bước tiến mới trên con đường khẳng định vị thế tại thị trường quê nhà khi ra mắt Pojie Raptor GX150. Với sứ mệnh làm phong phú thêm dòng sản phẩm Raptor X, Pojie Raptor GX150 đem tới sự lựa chọn giá rẻ nhưng vẫn bảo đảm trải nghiệm cực tốt với những trang bị tiên tiến.

Raptor GX150 sử dụng khuôn đúc độc quyền

Nhằm tạo sự khác biệt so với các mẫu xe tay ga phổ thông đang có mặt trên thị trường, Raptor GX150 sử dụng khuôn đúc độc quyền hoàn toàn mới để chế tạo thân xe. Kiểu dáng của Pojie Raptor GX150 lấy cảm hứng từ mẫu xe Honda NS150GX kinh điển, đồng thời các chi tiết thiết kế và kết cấu cũng được nâng cấp để trở nên tinh tế hơn.

Pojie Raptor GX150 được nhà sản xuất cam kết là một mẫu xe tay ga sàn phẳng

Pojie Raptor GX150 được nhà sản xuất cam kết là một mẫu xe tay ga sàn phẳng dễ điều khiển và đẹp mắt, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng xe hàng ngày của người dùng. Kiểu dáng tổng thể của mẫu xe tay ga này là sự kết hợp hài hòa giữa tính thể thao và sự thực dụng.

Hệ thống chiếu sáng của Raptor GX150 xứng đáng được khen ngợi đặc biệt

Hệ thống chiếu sáng của Raptor GX150 xứng đáng được khen ngợi đặc biệt với đèn pha thấu kính Osram tương tự như Haojue. So với các thương hiệu đèn khác, độ sáng của đèn pha này tăng 110%, mức tiêu thụ điện năng giảm 60% và tuổi thọ tăng 50%. Dù là đảm bảo an toàn khi lái xe ban đêm, giảm lượng điện năng tiêu thụ hay giảm chi phí bảo trì thì Raptor GX150 đều là lựa chọn hoàn hảo.

Raptor GX150 không chỉ được cải tiến về mặt gia công thân xe và sơn

Ba đèn chạy ban ngày tương tự đèn hậu ba cánh hoa, mang lại cảm giác công nghệ đầy đủ và tối đa hóa khả năng nhận diện. Tất nhiên, chi tiết luôn là ưu tiên hàng đầu của dòng xe Raptor. Lần này, Raptor GX150 không chỉ được cải tiến về mặt gia công thân xe và sơn, mà còn được trang bị chắn bùn sau dài và dày hơn, giúp giải quyết hiệu quả vấn đề bùn đất và nước bắn tung tóe khi lái xe.

Chiều dài cơ sở của Pojie Raptor GX150 dài hơn 6 cm so với X2

Chiều dài cơ sở của Pojie Raptor GX150 dài hơn 6 cm so với X2, có hiệu quả không nhỏ giúp cải thiện sự thoải mái khi cầm lái. Với chiều dài cơ sở 1360 mm và khoảng sáng gầm tối thiểu 120 mm, không gian bên trong chiếc xe được mở rộng đáng kể và góc lái tam giác lý tưởng giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn.

Pojie Raptor GX150 Sử dụng khối động cơ 4 thì, xi-lanh đơn

Pojie Raptor GX150 Sử dụng khối động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 150cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 12,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm, ăn đứt Honda LEAD và Vision. Xe có sức mạnh vừa đủ, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày của người dùng.

Ngoài ra, khung xe đã được thiết kế tối ưu hóa và hàn bằng robot nên cải thiện đáng kể độ êm ái, hầu như không có rung động đáng chú ý nào xuất hiện trong quá trình lái xe.

Toàn bộ cả 2 phiên bản của Pojie Raptor GX150 mới đều được trang bị đèn pha

Về trang bị, toàn bộ cả 2 phiên bản của Pojie Raptor GX150 mới đều được trang bị đèn pha LED và thấu kính OSRAM, có hiệu suất chiếu sáng vượt trội; màn hình màu cho bảng đồng hồ; cổng sạc USB tiêu chuẩn; bình xăng 9,5L kết hợp với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,5L/100km cho phạm vi hoạt động lên đến 350-380 km; phiên bản cao cấp còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS hay chức năng khởi động không cần chìa khóa mà dùng NFC hoàn toàn vượt trội hơn Honda LEAD và Vision.

Giá xe ga 150cc Pojie Raptor GX150

Pojie Raptor GX150 sẽ được phân phối tại thị trường Trung Quốc với 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Cao cấp, có giá bán lần lượt tương ứng là 5.580 nhân dân tệ và 6.680 nhân dân tệ (tương đương khoảng 20,6 triệu đồng và 24,7 triệu đồng). Trong khi phiên bản Tiêu chuẩn sở hữu cấu hình trang bị khá cơ bản, thì phiên bản Cao cấp được bổ sung thêm nhiều công nghệ vượt trội hơn như phanh đĩa trước và sau, ABS hai kênh, TCS, khởi động bằng NFC.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.