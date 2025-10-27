Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe máy điện của Honda có mức giá siêu rẻ chỉ từ 17,5 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe ga quốc dân vì đẹp hơn cả SH Mode.
Xe máy điện của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode
Gần đây, Wuyang Honda tiếp tục nỗ lực hướng đến dòng xe tay ga điện, và một lần nữa ra mắt U-VO GT 2026.
Honda U-VO GT 2026 cũng có bốn màu sắc thân xe cho khách hàng lựa chọn gồm: Trắng Sương, Đen Bóng Ma, Xám Sa Thạch và Xanh Biển.
Kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng E-VO GT, xe sở hữu hình dáng tổng thể uốn lượn đầy năng động. Thiết kế đuôi xe phù hợp hơn với nhu cầu lái xe thể thao. Đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu thanh mảnh nối liền nhau ở cả trước và sau, toát lên vẻ công nghệ tối giản nhưng tinh tế.
Honda U-VO GT 2026 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái đa tình huống thực tế, bao gồm hỗ trợ đổ đèo và đỗ xe ngang dốc, giúp lên xuống dốc an toàn và không lo lắng, hỗ trợ đẩy và kiểm soát hành trình giúp tăng cường sự thoải mái khi lái xe, cùng hệ thống thu hồi năng lượng động học EBS giúp tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.
Hơn nữa, xe còn sở hữu hệ sinh thái không cần chìa khóa thông minh, bao gồm NFC, Bluetooth và mở khóa từ xa dựa trên ứng dụng, cùng khả năng chia sẻ phương thức mở khóa từ xa.
Màn hình điều khiển trung tâm thông minh cỡ lớn tích hợp nhiều tùy chọn điều khiển chức năng của xe, bao gồm dẫn đường bằng màn hình, nhắc nhở cuộc gọi và các chức năng khác, cho phép bạn nắm bắt thông tin lái xe mọi lúc mọi nơi.
Xe cũng có chỗ để chân phía sau có thể gập lại, cổng sạc nhanh 18W, khoang chứa đồ rộng rãi 30L, bàn đạp rộng 400x400, cùng bộ sạc nhanh 6A tùy chọn, giúp nâng cao toàn diện trải nghiệm lái xe.
Honda U-VO GT 2026 được trang bị động cơ thể thao hiệu suất cao với công suất cực đại 3200W, tốc độ tối đa 65km/h và phạm vi hoạt động tối đa lên đến 92km. Xe sở hữu sức mạnh vượt trội và khả năng vận hành bền bỉ. Xe có hai chế độ lái: chế độ Sport và chế độ Eco, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển.
Giá xe máy điện Honda U-VO GT 2026
Xe máy điện Honda U-VO GT 2026 được mở bán với ba phiên bản bao gồm:
U-VO GT EV ABS kênh đôi: 6.999 nhân dân tệ (~ 22,5 triệu đồng)
U-VO GT EV đĩa đôi: 5.999 nhân dân tệ (~ 19 triệu đồng)
U-VO GT EM đĩa đôi: 5.499 nhân dân tệ (~ 17,5 triệu đồng)
Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam
Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.
DK Roma SX: 19,99 triệu đồng
DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.
Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...
Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.
Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.
Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng
Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.
Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.
Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.
Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.
Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)
Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.
Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.
Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.
VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)
VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.
Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.
Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.
