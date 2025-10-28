Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, đẹp sang, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Vision GĐXH - Xe ga 125cc mới giá chỉ hơn 30 triệu đồng, rẻ hơn Honda Vision nhưng sở hữu thiết kế hiện đại, cốp rộng, Smart Key và động cơ tiết kiệm xăng.

Xe ga của Honda về Việt Nam, thiết kế hoài cổ, đẹp long lanh tựa SH Mode

Honda Today 50 thế hệ mới về Việt Nam.

Mới đây, một đại lý xe máy tư nhân tại Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức đưa mẫu xe tay ga độc lạ Honda Today 50 thế hệ mới về Việt Nam. Theo ghi nhận, Today 50 vừa về Việt Nam được mở bán với 3 màu gồm Trắng Hello Kitty, Vàng Premium và Xám Special Edition.

Today 50 mang đậm chất cổ điển và hoài cổ.

Về ngoại hình, ngôn ngữ thiết kế của Today 50 mang đậm chất cổ điển và hoài cổ. Hình dáng tổng thể tròn trịa, dễ thương, thân xe ngắn, đèn pha tròn và những đường cong mềm mại gợi nhớ đến những chiếc xe tay ga cổ điển của thế kỷ trước.

Honda Today 50 được thiết kế dành riêng cho việc di chuyển hàng ngày.

Honda Today 50 được thiết kế dành riêng cho việc di chuyển hàng ngày. Hệ thống đèn sử dụng nguồn sáng halogen trên toàn bộ xe, và đèn pha tròn sử dụng cấu trúc chóp đèn phản quang cao. Hình dáng cổ điển, nhưng hiệu ứng chiếu sáng ban đêm chỉ "đủ dùng" theo tiêu chuẩn hiện nay.

Bảng đồng hồ Today 50 sử dụng vẫn là dạng analog

Bảng đồng hồ Today 50 sử dụng vẫn là dạng analog, chỉ cung cấp những thông tin cốt lõi nhất về tốc độ, quãng đường và mức nhiên liệu.





Hệ thống giảm xóc của Honda Today 50 là sự kết hợp giữa phuộc trước dạng ống lồng

Hệ thống giảm xóc của Honda Today 50 là sự kết hợp giữa phuộc trước dạng ống lồng thẳng đứng và giảm xóc sau dạng ống đơn gắn bên hông. Việc điều chỉnh hoàn toàn thiên về sự thoải mái, có thể lọc các gờ giảm tốc nhỏ trên đường trải nhựa, nhưng có vẻ hơi yếu khi gặp ổ gà lớn hơn.

Hệ thống phanh sử dụng phanh tang trống trước và sau

Hệ thống phanh sử dụng phanh tang trống trước và sau với hệ thống phân phối lực phanh tuyến tính, đủ để đối phó với tốc độ dưới 50km/h, nhưng cần phải giữ khoảng cách phanh dài hơn. An toàn khi lái xe phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng dự đoán và nhận thức của người lái.

Ưu điểm lớn nhất của Honda Today 50 là nhẹ và linh hoạt.

Ưu điểm lớn nhất của Honda Today 50 là nhẹ và linh hoạt. Trọng lượng không tải chỉ 80kg, nhẹ hơn 40% so với hầu hết các xe tay ga 125cc. Do đó, Today 50 vẫn rất phù hợp với các bạn nữ và dễ điều khiển hơn. Chiều cao yên xe thấp 715 mm giúp người lái ở mọi chiều cao đều có thể dễ dàng đặt chân xuống đất. Chiều dài cơ sở chỉ 1.187 mm, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt.

Cốp xe dung tích 22L có thể chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu và vẫn còn chỗ để găng tay và áo mưa, đủ cho việc đi chợ hàng ngày. Dung tích bình xăng 4.7L, kết hợp với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, có thể dễ dàng vượt quá phạm vi 200 km.

Honda Today 50 được trang bị động cơ bốn thì

Về vận hành, Honda Today 50 được trang bị động cơ bốn thì, xi-lanh đơn, dung tích 49cc, làm mát bằng không khí. Xe có công suất cực đại là 3,8 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 3,5Nm tại 7.000 vòng/phút. Tốc độ tối đa được công bố là 50km/h, đáp ứng các tình huống đi lại trong giới hạn tốc độ của đường đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức chỉ 1,8L/100km.

Giá xe ga Honda Today 50 khi về Việt Nam

Honda Today 50 được phía đại lý chào bán với giá 65 triệu đồng, mức giá này không khó tiếp cận so với các mẫu xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc. Tại thị trường nội địa, Today 50 có giá niêm yết là 5.980 Nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.