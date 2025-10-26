Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade

Hãng xe Trung Quốc Shanghai Benling vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga giá rẻ mới UA125 tại thị trường nội địa.

Hãng xe Trung Quốc Shanghai Benling vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga giá rẻ mới UA125 tại thị trường nội địa.

Về thiết kế, Shanghai Benling UA125 mang phong cách hoài cổ lấy cảm hứng từ các mẫu xe tay ga kinh điển của Nhật Bản và châu Âu. Toàn bộ phần thân xe được thiết kế gọn gàng, tỷ lệ hài hòa, với những đường nét tròn trịa, thanh thoát, gợi nhớ đến các dòng xe đô thị thập niên 1990. Dù hướng tới phân khúc giá rẻ, UA125 vẫn thể hiện được chất cổ điển và bền dáng — yếu tố giúp dòng xe này dễ dàng thu hút người dùng trẻ yêu thích phong cách retro.

Shanghai Benling UA125 mang phong cách hoài cổ

Cung cấp sức mạnh cho UA125 là động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 123,8cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 6.000 vòng/phút, cho phép xe đạt vận tốc tối đa khoảng 90 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,3 lít/100 km, đồng nghĩa một bình xăng đầy có thể giúp xe chạy tới 250 km — con số rất ấn tượng trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Hệ thống phanh của Shanghai Benling UA125 tương tự như Honda Vision

Hệ thống phanh của Shanghai Benling UA125 tương tự như Honda Vision, gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Dù không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, nhưng công nghệ phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều hơn, đảm bảo an toàn cơ bản cho việc di chuyển trong đô thị .

Về tiện nghi, UA125 ghi điểm với yên xe dày và mềm mại, được ví như “ghế sofa di động”, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi di chuyển đường dài. Xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công suất cao, cải thiện khả năng quan sát ban đêm, cùng sàn để chân phẳng rộng rãi – đặc điểm đặc trưng của các dòng xe tay ga đô thị hiện đại.

Hãng Shanghai Benling cũng cho thấy sự thực dụng trong thiết kế khi trang bị khung bảo vệ thân xe nhằm hạn chế trầy xước khi va quệt nhẹ, đồng thời bổ sung cốp du lịch dung tích lớn , đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc túi xách nhỏ – đáp ứng nhu cầu đi lại và mua sắm hàng ngày.

Giá xe ga 125cc Shanghai Benling UA125

Xe ga 125cc Shanghai Benling UA125 giá từ 5.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 22,1 triệu đồng, khiến mẫu xe này trở thành một trong những chiếc tay ga rẻ nhất Trung Quốc, có giá chỉ ngang ngửa Honda Wave Alpha tại Việt Nam.

Với thiết kế cổ điển, trang bị đủ dùng và giá bán cực thấp, Shanghai Benling UA125 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng phổ thông tại Trung Quốc, đồng thời thể hiện nỗ lực của hãng trong việc mở rộng thị phần xe tay ga giá rẻ, vốn đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.